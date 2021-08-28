Одиночное плавание: водителям могут запретить зарабатывать на попутчиках
Водителям, использующим сервисы карпулинга, могут запретить зарабатывать на пассажирах. Разработанный Минтрансом законопроект ограничивает сумму компенсации за поездку, число поездок в сутки и предъявляет более строгие требования к транспорту. Чем грозят нововведения бизнесу и смогут ли дальше автопутешественники пользоваться сервисами совместных поездок, разбирались «Известия».
На портале проектов нормативных правовых актов опубликован обновленный законопроект, находящийся сейчас в стадии обсуждения В пояснительной записке к документу указано, что он «позволит упорядочить деятельность, связанную с осуществлением совместных поездок, и исключить возможность незаконной предпринимательской деятельности под видом совместных поездок».
Без гарантий и техосмотра
Основная идея карпулинга в том, что водитель, набравший попутчиков с помощью сервиса по организации совместных поездок, не должен получать с этого прибыль. Он может только покрыть часть своих расходов. В итоге цена поездки для пассажира оказывается очень выгодной, что позволяет такой системе конкурировать с официальными перевозчиками.
При этом подобными ресурсами активно пользуются нелегальные перевозчики. Пассажир бронирует поездку в легковом автомобиле, но по факту едет в автобусе вместимостью более 40 мест. Зачастую у такого автобуса нет техосмотра и тахографа, а водитель не прошел предрейсовый медицинский контроль. В случае ДТП пассажир не получит страховых выплат, тогда как при использовании услуг легальных перевозчиков предусмотрена компенсация до 2 млн рублей.
Впрочем, и без нелегальных автобусов проблема безопасности карпулинга стоит остро. Так, 12 августа в Кемеровской области произошло тяжкое ДТП, в котором шесть человек получили травмы различной степени тяжести, а один погиб.
Следственный комитет предварительно установил, что житель Новосибирска приобрел в городе Красноярске праворульный минивэн, после чего с помощью сервиса BlaBlaCar набрал попутчиков и поехал обратно в Новосибирск. По одной из версий следствия, по пути водитель начал засыпать и посадил за руль одного из пассажиров, который не справился с управлением.
Денег меньше, поездки реже
Разработанный Минтрансом проект призван повысить безопасность совместных поездок и исключить из цепочки недобросовестных перевозчиков.
В первую очередь планируется ограничить размер компенсации, которую получает водитель транспортного средства, используемого для совместных поездок. Цена должна рассчитываться из среднего расхода топлива и смазочных материалов, протяженности и тарифа участков платных трасс. При этом она не может превышать величину, равную отношению суммы расходов водителя к количеству участников совместной поездки. То есть автомобилист не сможет получить больше, чем он потратил на техническое обеспечение этого путешествия.
Также вводится ограничение по количеству поездок на один автомобиль. Если длина маршрута не превышает 100 км, разрешены две совместные поездки в течение суток и не более десяти в течение семи суток. Если предстоит проехать 500 км, водитель может пуститься в путь только раз в сутки, а если расстояние превышает 500 км — раз в трое суток.
Наконец, серьезные требования предъявляются к автомобилю — он может быть только легковой категории M1, прошедшим техосмотр и не зарегистрированным в иностранном государстве. Количество пассажиров не должно превышать количество мест. Водитель обязан иметь стаж вождения не менее двух лет и полис ОСАГО.
Кто разберется с фейковыми аккаунтами
Следить за пользователями поручено «Организатору совместных перевозок», то есть агрегатору. Он должен проверять документы, указываемые при регистрации учетной записи, ограничивать доступ пользователей в случае нарушений. Если перевозчик или его автомобиль не соответствуют предъявляемым требованиям, предложение не будет видно на сайте. Организатор совместных перевозок должен хранить данные учетной записи и информацию о поездках в течение трех лет и предоставлять всё это государственному надзорному органу.
Между тем этим летом зафиксирован всплеск регистрации фишинговых сайтов, напоминающих сайт крупнейшего в России сервиса совместных поездок BlaBlaCar. По данным Group-IB, число фейковых доменов, имитирующих ресурс для поиска попутчиков, в июне 2021 года по сравнению с маем выросло на 67%: сейчас в интернете их действует около 300.
Одна из пострадавших перевела мошенникам 2,5 тыс. рублей. Предложение она нашла на официальном сайте, но продолжила общение с незнакомцем в мессенджере. Там он сообщил, что на сайте ведутся технические работы, и направил ссылку на окно для оплаты поездки — оно было оформлено в фирменном стиле BlaBlaCar. По словам пострадавшей, поскольку зимой сервис ввел плату за бронирование места в машине, она поверила, что ссылка ведет на оригинальный ресурс. За час до поездки фейковый водитель написал, что его машина сломалась, а в подтверждение скинул фото из интернета.
Есть и более серьезные случаи. Так, в апреле этого года был осужден убийца девушки-водителя, которая искала попутчиков на сервисе. В 2018 году в декабре мужчина зарегистрировался на платформе под несколькими аккаунтами с вымышленными данными и забронировал с них три пассажирских места в салоне автомобиля девушки-водителя. При встрече мужчина представился как один из пассажиров, а затем в Серпуховском районе ограбил и убил ее.
Как BlaBlaCar планирует бороться с фишинговыми сайтами и фейками, в компании не прокомментировали. В Минтрансе сообщили «Известиям», что сами не планируют создание сервиса совместных поездок. В пресс-службе ведомства отметили, что при подготовке законопроекта учитывался зарубежный опыт регулирования аналогичных правоотношений. Ответственность за нарушение требований к организаторам совместных поездок планируется установить путем внесения изменений в КоАП.
Бизнес в сомнениях
Представители бизнеса скептически относятся к подобным инициативам. Так, партнер инвестиционного клуба «Актив» Климентий Целовальников отмечает, что искусственная регулировка цены на поездку может губительно сказаться на доходах и развитии таких перевозок.
«Если цена будет неконкурентоспособной, подобный бизнес будет максимально невыгодным и в итоге сойдет на нет. Другие ограничения также могут существенно уменьшить поток клиентов, но самое важное — это ценообразование, которое пока не до конца понятно. Если говорить о мотивах законопроекта, скорее всего, это сбор дополнительных налогов по аналогии с такси, которые стали недавно тоже налогооблагаемыми и приносят большой объем отчислений в бюджет», — заключил эксперт.
Член общественного совета ГУВД Москвы Антон Шапарин согласен, что усиливать контроль нужно обязательно, но другими методами.
«Конечно же, необходимо повышать безопасность такого транспорта, потому что есть риски и для водителей, и для пассажира. Мне кажется, система должна быть примерно как у агрегаторов такси и пользователей каршеринга, где авторизоваться можно только с документальным подтверждением личности и отслеживанием, в какую машину сел, как ее использовал. Но государство идет по пути регуляторных норм, выполнить которые будет невозможно», — заключил Шапарин.
Страховка может подорожать
Для водителей, осуществляющих совместные перевозки, тарифы ОСАГО могут вырасти.
«Страховыми тарифами, которые сейчас установлены ЦБ, использование транспортного средства для совместных перевозок не предусмотрено в качестве самостоятельного обстоятельства для выделения отдельной разновидности базовых ставок. Однако страховщик при наличии у него информации о том, что ТС используется в этих целях, может посчитать это фактором, влияющим на тариф и установить специальную тарифную ставку. Вместе с тем все-таки нужно отличать данную деятельность от классического такси, для которого Банком России установлен отдельный и довольно широкий тарифный коридор», — сообщили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА).