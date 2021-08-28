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Одиночное плавание: водителям могут запретить зарабатывать на попутчиках

Минтранс готовит ограничения для сервисов совместных поездок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Одиночное плавание: водителям могут запретить зарабатывать на попутчиках
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2021-08-24 21:06:51
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Водителям, использующим сервисы карпулинга, могут запретить зарабатывать на пассажирах. Разработанный Минтрансом законопроект ограничивает сумму компенсации за поездку, число поездок в сутки и предъявляет более строгие требования к транспорту. Чем грозят нововведения бизнесу и смогут ли дальше автопутешественники пользоваться сервисами совместных поездок, разбирались «Известия».

На портале проектов нормативных правовых актов опубликован обновленный законопроект, находящийся сейчас в стадии обсуждения В пояснительной записке к документу указано, что он «позволит упорядочить деятельность, связанную с осуществлением совместных поездок, и исключить возможность незаконной предпринимательской деятельности под видом совместных поездок».

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Без гарантий и техосмотра

Основная идея карпулинга в том, что водитель, набравший попутчиков с помощью сервиса по организации совместных поездок, не должен получать с этого прибыль. Он может только покрыть часть своих расходов. В итоге цена поездки для пассажира оказывается очень выгодной, что позволяет такой системе конкурировать с официальными перевозчиками.

При этом подобными ресурсами активно пользуются нелегальные перевозчики. Пассажир бронирует поездку в легковом автомобиле, но по факту едет в автобусе вместимостью более 40 мест. Зачастую у такого автобуса нет техосмотра и тахографа, а водитель не прошел предрейсовый медицинский контроль. В случае ДТП пассажир не получит страховых выплат, тогда как при использовании услуг легальных перевозчиков предусмотрена компенсация до 2 млн рублей.

Одиночное плавание
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Впрочем, и без нелегальных автобусов проблема безопасности карпулинга стоит остро. Так, 12 августа в Кемеровской области произошло тяжкое ДТП, в котором шесть человек получили травмы различной степени тяжести, а один погиб.

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Следственный комитет предварительно установил, что житель Новосибирска приобрел в городе Красноярске праворульный минивэн, после чего с помощью сервиса BlaBlaCar набрал попутчиков и поехал обратно в Новосибирск. По одной из версий следствия, по пути водитель начал засыпать и посадил за руль одного из пассажиров, который не справился с управлением.

Денег меньше, поездки реже

Разработанный Минтрансом проект призван повысить безопасность совместных поездок и исключить из цепочки недобросовестных перевозчиков.

В первую очередь планируется ограничить размер компенсации, которую получает водитель транспортного средства, используемого для совместных поездок. Цена должна рассчитываться из среднего расхода топлива и смазочных материалов, протяженности и тарифа участков платных трасс. При этом она не может превышать величину, равную отношению суммы расходов водителя к количеству участников совместной поездки. То есть автомобилист не сможет получить больше, чем он потратил на техническое обеспечение этого путешествия.

Одиночное плавание
Минтранс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Также вводится ограничение по количеству поездок на один автомобиль. Если длина маршрута не превышает 100 км, разрешены две совместные поездки в течение суток и не более десяти в течение семи суток. Если предстоит проехать 500 км, водитель может пуститься в путь только раз в сутки, а если расстояние превышает 500 км — раз в трое суток.

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Наконец, серьезные требования предъявляются к автомобилю — он может быть только легковой категории M1, прошедшим техосмотр и не зарегистрированным в иностранном государстве. Количество пассажиров не должно превышать количество мест. Водитель обязан иметь стаж вождения не менее двух лет и полис ОСАГО.

Кто разберется с фейковыми аккаунтами

Следить за пользователями поручено «Организатору совместных перевозок», то есть агрегатору. Он должен проверять документы, указываемые при регистрации учетной записи, ограничивать доступ пользователей в случае нарушений. Если перевозчик или его автомобиль не соответствуют предъявляемым требованиям, предложение не будет видно на сайте. Организатор совместных перевозок должен хранить данные учетной записи и информацию о поездках в течение трех лет и предоставлять всё это государственному надзорному органу.

Между тем этим летом зафиксирован всплеск регистрации фишинговых сайтов, напоминающих сайт крупнейшего в России сервиса совместных поездок BlaBlaCar. По данным Group-IB, число фейковых доменов, имитирующих ресурс для поиска попутчиков, в июне 2021 года по сравнению с маем выросло на 67%: сейчас в интернете их действует около 300.

Одиночное плавание
девушка за ноутбуком
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Одна из пострадавших перевела мошенникам 2,5 тыс. рублей. Предложение она нашла на официальном сайте, но продолжила общение с незнакомцем в мессенджере. Там он сообщил, что на сайте ведутся технические работы, и направил ссылку на окно для оплаты поездки — оно было оформлено в фирменном стиле BlaBlaCar. По словам пострадавшей, поскольку зимой сервис ввел плату за бронирование места в машине, она поверила, что ссылка ведет на оригинальный ресурс. За час до поездки фейковый водитель написал, что его машина сломалась, а в подтверждение скинул фото из интернета.

Есть и более серьезные случаи. Так, в апреле этого года был осужден убийца девушки-водителя, которая искала попутчиков на сервисе. В 2018 году в декабре мужчина зарегистрировался на платформе под несколькими аккаунтами с вымышленными данными и забронировал с них три пассажирских места в салоне автомобиля девушки-водителя. При встрече мужчина представился как один из пассажиров, а затем в Серпуховском районе ограбил и убил ее.

Как BlaBlaCar планирует бороться с фишинговыми сайтами и фейками, в компании не прокомментировали. В Минтрансе сообщили «Известиям», что сами не планируют создание сервиса совместных поездок. В пресс-службе ведомства отметили, что при подготовке законопроекта учитывался зарубежный опыт регулирования аналогичных правоотношений. Ответственность за нарушение требований к организаторам совместных поездок планируется установить путем внесения изменений в КоАП.

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Бизнес в сомнениях

Представители бизнеса скептически относятся к подобным инициативам. Так, партнер инвестиционного клуба «Актив» Климентий Целовальников отмечает, что искусственная регулировка цены на поездку может губительно сказаться на доходах и развитии таких перевозок.

«Если цена будет неконкурентоспособной, подобный бизнес будет максимально невыгодным и в итоге сойдет на нет. Другие ограничения также могут существенно уменьшить поток клиентов, но самое важное — это ценообразование, которое пока не до конца понятно. Если говорить о мотивах законопроекта, скорее всего, это сбор дополнительных налогов по аналогии с такси, которые стали недавно тоже налогооблагаемыми и приносят большой объем отчислений в бюджет», — заключил эксперт.

Одиночное плавание
такси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Член общественного совета ГУВД Москвы Антон Шапарин согласен, что усиливать контроль нужно обязательно, но другими методами.

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«Конечно же, необходимо повышать безопасность такого транспорта, потому что есть риски и для водителей, и для пассажира. Мне кажется, система должна быть примерно как у агрегаторов такси и пользователей каршеринга, где авторизоваться можно только с документальным подтверждением личности и отслеживанием, в какую машину сел, как ее использовал. Но государство идет по пути регуляторных норм, выполнить которые будет невозможно», — заключил Шапарин.

Страховка может подорожать

Для водителей, осуществляющих совместные перевозки, тарифы ОСАГО могут вырасти.

«Страховыми тарифами, которые сейчас установлены ЦБ, использование транспортного средства для совместных перевозок не предусмотрено в качестве самостоятельного обстоятельства для выделения отдельной разновидности базовых ставок. Однако страховщик при наличии у него информации о том, что ТС используется в этих целях, может посчитать это фактором, влияющим на тариф и установить специальную тарифную ставку. Вместе с тем все-таки нужно отличать данную деятельность от классического такси, для которого Банком России установлен отдельный и довольно широкий тарифный коридор», — сообщили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

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