Частный в сектор: в Москве и Подмосковье готовят запуск социального карпулинга

Власти прорабатывают проект развития социального карпулинга в Москве и Подмосковье. Информация об этом содержится в стратегии развития транспортной системы региона до 2035 года, утверждение которой ожидается в I квартале 2021 года (есть в распоряжении «Известий»). Проект предусматривает разработку мобильного приложения: через него пользователи смогут заказать «социальную» машину, чтобы добраться от узлов пригородного железнодорожного транспорта до отдаленных жилых районов, недоступных для общественного транспорта, рассказали «Известиям» в Минтрансе. Реализовать проект возможно уже к 2025 году. К сервису разрешат подключиться любому автовладельцу, соответствующему установленным условиям. А государство может просубсидировать перевозку пассажиров до ближайшей остановки магистрального транспорта, говорится в документе.

Достроить каркас

В Москве и Подмосковье предложили запустить социальный карпулинг — это совместная перевозка пассажиров на частных автомобилях, курсирующих между остановками общественного транспорта и удаленными от них жилыми районами, следует из стратегии развития транспортной системы региона до 2035 года.

Документ дорабатывается Минтрансом с учетом причастных ведомств, его утверждение ожидается в I квартале 2021 года. Представитель министерства подтвердил «Известиям» рассмотрение предложенного разработчиками стратегии проекта. В АНО «Дирекция московского транспортного узла», заказавшей стратегию, не стали комментировать инициативу до согласования и утверждения документа. Представитель дептранса Московской области сообщил «Известиям», что ведомство пока изучает стратегию и зарубежный опыт. В дептрансе Москвы на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.

Частный в секто1р Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В «новой Москве» — в Троицком и Новомосковском округах, а также в Подмосковье, находятся населенные пункты, коттеджные и дачные поселки, которые удалены от остановок магистрального, особенно рельсового, общественного транспорта, говорится в стратегии. Как правило, это населенные пункты с постоянной численностью менее ста человек и зоны индивидуальной жилой застройки, поясняет представитель Минтранса. По его словам, из-за низкой транспортной доступности таких районов пассажир зачастую выбирает личный автомобиль на всем пути следования или такси, что увеличивает нагрузку на автодорожную сеть и стоимость поездки.

Проект социального карпулинга был предложен, чтобы повысить транспортную доступность в таких районах и переключить максимальное число пассажиров с личного на общественный транспорт. Его реализация возможна уже до 2025 года, пояснили в министерстве. Проект предполагает курсирование по определенным маршрутам легковых автомобилей с подбором попутчиков в установленных местах, например, у проходных садоводческих товариществ или коттеджных поселков, говорится в документе. В Минтрансе уточнили, что в первую очередь речь идет о маршрутах от транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) пригородного железнодорожного транспорта до отдаленных жилых массивов.

Сервис для всех

Для реализации проекта будет разработано мобильное приложение — интегратор карпулинговых сервисов, позволяющее его пользователям заказывать «социальную» машину. Зарегистрированным в сервисе автовладельцам, совершающим регулярные поездки по определенным маршрутам, будет предоставлена возможность дополнительного заработка за счет подбора пассажиров, следует из стратегии. При этом стоимость проезда до ближайшей остановки магистрального транспорта может быть просубсидирована государством — для этого сформируют перечень территорий, для которых будет действовать такой механизм, отмечается в документе.

В проекте социального карпулинга сможет участвовать любой владелец личного автомобиля, которому удобно совершать поездки в таком режиме по определенному маршруту, отметили в Минтрансе. В дальнейшем будут утверждены дополнительные условия, которым должен удовлетворять водитель — участник проекта. Например, наличие определенного стажа, соответствие автомобиля экологическим стандартам.

3Частный в сектор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В проекте смогут участвовать и таксисты, если они выразят свое согласие. При этом они не должны нарушат условия проекта, которые в перспективе будут обязательно установлены, заявили в министерстве. Это может быть движение по строго определенному расписанию. Например, для обеспечения максимального комфорта пассажиров машина должна находиться в пункте подбора в строго определенное время — ко времени прибытия электропоезда из Москвы. Таким образом, в это время таксист не должен заниматься выполнением других заказов, пояснил представитель Минтранса.

«Известия» направили запросы крупным агрегаторам.

При реализации проекта для граждан снизятся затраты на поездки. Однако, чтобы пассажир воспользовался этим сервисом, он должен быть уверен в том, что по прибытии в транспортный узел сможет сесть на «социальную» машину и гарантированно доехать до места назначения, подчеркнули в Минтрансе.

Бла-бла-закон

В России в настоящий момент крупнейшим сервисом карпулинга считается французский BlaBlaCar. Однако проект, предложенный в стратегии, может развиваться параллельно с существующими аналогичными сервисами, считают в Минтрансе.

— Сервисы типа BlaBlaCar предоставляют возможность организации карпулинга там, где существует альтернативный вид транспорта — автобусный, ж/д и авиационный. В данном случае эти сервисы не обеспечивают решение задач, поставленных в проекте стратегии, — отметили в Минтрансе.

Там добавили, что для реализации проекта социального карпулинга необходима подготовка нормативной базы. Законопроект о правилах заказных некоммерческих перевозок пассажиров на автомобилях при заключении договоров через интернет до сих пор дорабатывается с учетом поступивших замечаний, отметил представитель ведомства.

О разработанном проекте этого федерального закона, направленного на регулирование онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях, стало известно еще летом 2019 года. Согласно той версии законопроекта, от перевозчика потребуется наличие прав категории B и водительского стажа не менее двух лет. В сутки ему будет разрешено не более двух поездок, организованных через агрегатор. В своем автомобиле водитель не сможет перевозить за рейс более пяти попутчиков. Если выяснится, что автовладелец совершал коммерческие рейсы, то его аккаунт подлежит блокировке. Расчеты между попутчиком и некоммерческим перевозчиком возможны только в безналичной форме через онлайн-сервис, писали СМИ.

Частный в сектор2 Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов

Фактически карпулинг предполагает вытеснение из достаточно привлекательной ниши не только собственников автобусных парков, но и сервисы бронирования такси, говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. По его словам, на сервис карпулинга BlaBlaCar перевозчики и представляющие их интересы организации уже неоднократно жаловались в надзорные органы.

— До тех пор пока нормативной базы не создано, такие сервисы работают в условиях рисков привлечения их к ответственности за нарушение федерального законодательства, и эти риски тем выше, чем пристальнее к их деятельности внимание в первую очередь со стороны конкурирующих видов транспорта, то есть перевозчиков, — объясняет он.

По словам юриста, на сегодняшний день запускать сервис социального карпулинга не запрещено, но при этом нужно учитывать, что при определенных условиях к ответственности могут привлечь за нарушения требований, предъявляемых участникам смежных рынков, то есть такси и перевозок общественным транспортом.