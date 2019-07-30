Кому-то не повезет: для билетных онлайн-касс готовят черный список

Сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов хотят блокировать за сотрудничество с нелегальными перевозчиками. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило создать соответствующий правовой механизм, письмо с инициативой (есть у «Известий») направлено в Госдуму. Под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов — помимо BlaBlaCar, это «Яндекс.Автобусы», страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел», OneTwoTrip и др. В ООП отмечают, что сегодня примерно треть автобусных перевозчиков — нелегалы. Инициатива общественной организации будет рассмотрена в осеннюю сессию, сообщил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Появление механизма блокировки сервисов создаст риск монополизации рынка, что приведет к подорожанию билетов, предупредили эксперты.

Онлайн-кассы под угрозой

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. Письмо с инициативой за подписью председателя ООП Ильи Зотова было направлено в Госдуму 25 июля. «Известия» ознакомились с документом. В частности, в нем предлагается закрепить в действующем законодательстве создание единого реестра доменных имен и сетевых адресов для таких сайтов с последующей возможностью их блокировки как ресурсов, которые «осуществляют продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан».

Объединение провело мониторинг и уже сформировало перечень из 229 сайтов, которые, как считают в ООП, торгуют билетами нелегальных автоперевозчиков. Среди них — BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», а также «автобусные» странички на OneTwoTrip, «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и многих других, говорится в письме объединения в Госдуму.

В документе также указывается, что, используя такие ресурсы, как BlaBlaCar, пассажир бронирует поездку в легковом автомобиле, но по факту может ехать в автобусе вместимостью более 40 мест. При этом есть вероятность, что транспортное средство не прошло техосмотр, в нем нет тахографа, а водитель избежал предрейсового медицинского контроля. В письме отмечается, что компании-перевозчики зачастую не платят налогов и формируют так называемый серый рынок. Это влияет на безопасность, а в случае ДТП пассажир не получит страховых выплат, тогда как при использовании услуг легальных перевозчиков предусмотрена компенсация до 2 млн рублей, подчеркивается в документе.

avt Фото: ТАСС/Михаил Почуев

По словам Ильи Зотова, есть две категории нелегалов: так называемые зазывалы (предлагают услуги пассажирам у железнодорожных и автовокзалов, метро и в других местах) и те, кто работает с сайтами агрегаторов. Глава ООП подчеркнул, что инициатива направлена на борьбу с онлайн-торговлей билетами на автобусы, не имеющие необходимых разрешений для перевозки людей. Он уверен, что агрегаторов нужно обязать тщательно проверять документы у перевозчиков и предлагать пассажирам только билеты легальных компаний.

По оценкам ООП, в России из примерно 900 тыс. межрегиональных автобусов треть, то есть около 300 тыс. единиц, — нелегальные. При этом в Сибирском и Уральском федеральных округах, по словам Ильи Зотова, для жителей небольших населенных пунктов зачастую просто нет альтернативы таким сервисам, как BlaBlaCar, — запускать регулярные автобусные маршруты нерентабельно.

— Мы выступаем за легальный «белый» рынок, но у пассажира всегда должна оставаться возможность доехать из точки А в точку Б, — добавил он.

Контроль для всех

Предложение ООП поступило в Госдуму и будет обсуждаться в период осенней сессии, сказал «Известиям» первый зампред комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

— В цифровом пространстве появляется большое количество сервисов, которые вступают в конкурентную борьбу с традиционными оффлайн-услугами. Поэтому наша задача — обезопасить конечного пользователя. Нельзя рубить с плеча и ограничивать конкуренцию, но механизм контроля должен быть, — сказал парламентарий. — Инициатива общественников также требует дополнительной проработки с коллегами из комитета по транспорту ГД.

В июне состоялось заседание Госсовета, после которого президент Владимир Путин поручил создать в РФ единую федеральную систему мониторинга и контроля перевозок пассажиров автобусами в междугородном сообщении для снижения доли нелегалов. В Минтрансе «Известиям» сообщили, что сейчас работают над исполнением поручения. На уточняющие вопросы в ведомстве не ответили.

avt1 Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Крупные сервисы, такие как «Туту.ру» и Busfor, уже не допускают работы с нелегалами, заявила «Известиям» Татьяна Ракулова, директор Объединения автопассажирских перевозчиков (входят более 120 компаний). При этом с сайтами частных перевозчиков, через которые они продают билеты, с принятием соответствующей законодательной базы, по ее словам, бороться стало бы проще.

Татьяна Ракулова также напомнила о проблеме с получением маршрутных карт на межрегиональных линиях, с которой сталкиваются легальные лицензированные компании и предприниматели. Как писали «Известия», из-за создания единого реестра автобусных остановочных пунктов, куда не попали действующие по факту остановки, многие перевозчики испытывают трудности с оформлением таких документов. По словам Татьяны Ракуловой, из 4,5 тыс. перевозчиков маршрутные карты сейчас есть примерно у 3 тыс., остальные оказались без полного комплекта документов.

Нелегалам здесь не место

В OneTwoTrip «Известиям» заявили, что в компании «серьезно подходят к выбору партнеров и не реализуют услуги нелегальных перевозчиков».

— В случае принятия закона мы, безусловно, будем исполнять обязательства, установленные законодательством, — подчеркнул директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.

Директор «Связного.Трэвел» Андрей Осинцев в разговоре с «Известиями» отметил, что рынок онлайн-продаж автобусных перевозок сейчас находится на ранней стадии развития и условия, а также технологии, которые используются его участниками (перевозчиками, автовокзалами и билетными агентами), только формируются.

— Легализация рынка — задача непростая, и к ней нужен комплексный подход, — подчеркнул он. — А формирование черного списка сайтов может привести к ограничению перспектив развития этого вида перевозок.

avt3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Борьбу нужно вести не с сайтами, а непосредственно с нелегальными перевозчиками, заявил «Известиям» представитель портала «Автовокзалы.ру». В компании утверждают, что у сайтов-агрегаторов сейчас «нет реальных возможностей наверняка и достоверно определить легальность перевозчика, особенно в случае, когда данные проходят длинную цепочку веб-сервисов». При этом открытый реестр нелегальных перевозчиков отсутствует. Предложенная ООП мера представляется не столько заботой о безопасности пассажиров, сколько попыткой монополизировать отрасль онлайн-продаж билетов на автобусы, добавили в компании. Но в этом случае неизбежно значительное повышение цен.

В «Яндексе», «Туту.ру», BlaBlaCar на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.