«Выезжают на демпинге»: как бороться с перевозчиками без лицензий

Более 2,3 тыс. автобусов и автомобилей нелегальных перевозчиков задержали и эвакуировали на спецстоянки в Москве. Их владельцы нередко переоборудуют транспорт под большее количество пассажиров, а свою ответственность за жизнь и здоровье людей не страхуют. Эксперты в области транспорта считают, что исключению спроса на услуги нелегалов поможет запуск официальных маршрутов. Откуда берутся серые перевозчики и как власти борются с ними, выясняли «Известия».

С начала года в Москве городские власти отправили на спецстоянки более 2367 автобусов и автомобилей нелегальных перевозчиков. Из них 437 — только в сентябре. Больше всего нарушений выявили возле станций Московского метрополитена «Теплый Стан», «Щелковская» и «Котельники».

Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов назвал арест транспорта, использующегося нелегальными перевозчиками, «наиболее действенной мерой, которая помогает обеспечить безопасность пассажиров».

Экономят на безопасности

«При перевозке граждан перевозчики должны соблюдать все нормы транспортной безопасности, в том числе правила дорожного движения. Некоторые недобросовестные перевозчики не оформляют бизнес официально, а покупают транспортное средство и выводят его на самые популярные маршруты. Нелегальные перевозчики ищут различные способы для уклонения от ответственности, в том числе используют переоборудование транспортных средств, которое увеличивает риск получения травм при ДТП или резком торможении. При этом страховку жизни и здоровья пассажиров предприниматели зачастую не оформляют », — рассказал Султанов.

По его словам, нелегальные компании могут экономить на техническом осмотре и обслуживании транспорта, а также на проведении медицинских осмотров водителей, нарушении режима труда и отдыха.

Выезжают на демпинге Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Подвижной состав, эксплуатируемый нелегальными перевозчиками, не адаптирован для маломобильных граждан, в нем отсутствуют социальные льготы и возможность безналичной оплаты за проезд, стоимость которого может меняться в зависимости от пассажиропотока», — отметил представитель ведомства.

При этом нарушителям грозят серьезные штрафы. Сумма варьируется в зависимости от статьи правонарушения. Например, за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии штрафуют на 400 тыс. рублей. За осуществление перевозок пассажиров перевозчиком, риск гражданской ответственности которого за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров не застрахован, оштрафуют уже на 1 млн рублей, сообщили «Известиям» в ГКУ «Организатор перевозок».

Чтобы стать легальным, нужна лицензия

Глава Московского транспортного союза Юрий Свешников в разговоре с «Известиями» объяснил, что уже примерно полтора года перевозка пассажиров и иных лиц автобусами относится к лицензируемому виду деятельности. До этого момента под лицензирование подпадали только регулярные перевозки. Свешников уверен: нелегалы появляются там, где существует неудовлетворенный спрос на регулярные перевозки.

«Сегодня любые перевозки на любых автобусах — городских, школьных, заказных, туристических и ритуальных — все должны иметь лицензию. Это легко проверить. Для этого работает лицензирующий орган — Ространснадзор, который ведет реестр выданных лицензий, включающий данные по всем автобусам, на которые получены лицензии. Если у перевозчика их нет, его ждут серьезные штрафы. Если у перевозчика такая лицензия есть, значит, он легален», — рассказал Свешников.

Он уточнил, что для нарушителей предусмотрены нормы ст. 14.1., 14.1.2 КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» и «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии».

По словам Свешникова, самый эффективный способ борьбы с такими нелегалами — это создание официальных востребованных альтернативных маршрутов, которые принесут реальные деньги.

«Если таких перевозчиков убрать, ничего не предлагая взамен, пассажирам просто не будет хватать транспорта», — отметил он.

Выезжают на демпинге Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Что должно быть у водителей

Эксперт напомнил, что в соответствии с Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, (ФЗ 259), существует три вида пассажирских перевозок.

«Первый — регулярные пассажирские перевозки. К ним относится транспорт, работающий по городским маршрутам. Добросовестные перевозчики в этой сфере должны иметь свидетельство на право эксплуатации маршрута, и в каждом автобусе должна быть карта этого маршрута. Также есть перевозки заказные. К ним относятся все туристические перевозки, ритуальные, свадебные и т.д. Эта категория подразделяется на перевозку определенного и неопределенного круга лиц. Например, гостей свадьбы или посетителей торгового центра, которых подвозят до метро и обратно. И третий вид — это легковые такси. У водителей должны быть путевые листы, в которых делаются отметки о предрейсовым медицинском осмотре, а также о техосмотре перед выездом на линию», — уточнил Свешников.

Если, например, кто-то заказал автобус, чтобы доехать до Москвы из деревни, у водителя должен быть письменный договор фрахтования транспортного средства. В таком случае перевозка будет полностью законной. Любые наличные расчеты за наличные деньги должны сопровождаться выпиской контрольно-кассового чека.

«Если деньги собирают на входе, это уже нерегулярный маршрут. Теоретически такой маршрут может быть заказным, но тогда у водителя на руках должен быть письменный договор фрахтования транспортного средства. За его отсутствие или непредъявление полагается штраф — 200 тыс. рублей для юрлиц. Если применить его к нарушителям раз или два, проблема бы пропала», — уверен Свешников.

Выезжают на демпинге Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Важный признак легальности перевозок — наличие договора обязательного страхования, поскольку перевозчики несут ответственность за жизнь и здоровье пассажиров в пределах 2 млн рублей. Если такого договора у перевозчика нет, сотрудники контрольно-надзорных органов должны отправить задержанный автобус на штрафстоянку. Примечательно, что незаконными могут оказаться и заказные перевозки, если они мешают работе регулярных маршрутов.

Например, если большие экскурсионные автобусы занимают остановки для общественного транспорта: если посадка и высадка пассажиров по одному адресу происходит чаще, чем три раза в месяц, необходимо получать отдельное разрешение. Кроме того, в Москве существует большой список улиц, где такие действия запрещены.

Также эксперт обратил внимание на странную проблему: в реестр выданных лицензий попало существенно меньшее количество автобусов, чем в целом зарегистрировано по стране в ГИБДД. Так, согласно данным ГИБДД, в России зарегистрировано 869 тыс. автобусов всех видов. А в реестр выданных лицензий попало около 2/3 .

«Получается, что, например, у перевозчика есть лицензия, в нее внесено 10 автобусов. Но у него есть еще другие 10 автобусов, которые также выходят на маршруты. Однако положением о лицензировании это строго запрещено. При этом никакой выгоды в этом невключении я не вижу», — подытожил Свешников.

Привлекают низкими ценами

Главной проблемой нелегальных перевозок директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин считает их потенциальную опасность для жизни и здоровья пассажиров. По его словам, организаторы таких маршрутов экономят на всем: оплате водителям, техосмотре, комфорте пассажиров. Он обратил внимание на то, что речь идет в первую очередь о маршрутах из Москвы в близлежащие города, поскольку в пределах городских маршрутов в Москве такая проблема уже решена.

«Владельцы такого бизнеса демпингуют, предлагая более низкие цены по сравнению с официальными перевозками. С ними будет дешевле доехать, например, из Москвы до Тамбова, хотя поезда сейчас чистые и удобные. Но людям важна цена, у них нет денег, и чаще всего они прекрасно понимают, в каких условиях им придется ехать. Но низкие цены означают, что организатор экономит: не платит налоги, нарушает режим труда и отдыха водителей, потому что на маршрутах, где должно быть два водителя, у них работает один, деньги собирают в кепку, халтурят на запчастях и техобслуживании. А ведь ездят они далеко не по гладким московским улицам», — объяснил Блинкин. Он подчеркнул, что нигде в мире не существует лояльного отношения к таким «африканским» видам перевозок.

Выезжают на демпинге Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Директор компании по междугородним перевозкам «55 параллель» Максим Рогалинский отметил, что в разных регионах страны в теневом сегменте пассажирских перевозок находится от 30% до 60% от общего объема рынка.

«Особенно плохо дела обстоят в междугородних перевозках, которые сложно контролировать вручную. Необходимо внедрять единую федеральную автоматизированную систему мониторинга, проводить цифровизацию отрасли. Это позволит пассажирам в реальном времени ĸонтролировать ĸачество предоставления услуги. Кроме того, централизованный мониторинг позволит уйти от черного нала, ввести единый стандарт качества оказываемой услуги», — заявил «Известиям» участник рынка.

Аварий с автобусами становится больше