«Люди едут, как в бочке»: что делать с нелегальными перевозками

Причиной ДТП на Кубани, унесшего пять жизней, стала не только ошибка водителя. Выяснилось, что фургон, в который набилось 15 человек, не предназначался для пассажирских перевозок: вместо сидений в нем стояли деревянные лавки. Что заставляет людей рисковать жизнью и как бороться с недобросовестными перевозчиками на видавших виды автомобилях, разбирались «Известия».

Смертельный разворот

Резонансное ДТП произошло 27 ноября на Кубани, в районе хутора Бейсужек, на трассе Выселки–Кирпильская. Водитель «Газели», перевозивший 14 пассажиров, при развороте не пропустил грузовой «КамАЗ». В результате столкновения пять человек погибли на месте, еще восемь были госпитализированы, один из пострадавших умер в машине скорой помощи.

Первоначально «Интерфакс-Юг» сообщал, что в ДТП погибли и пострадали работники АО «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачёва, однако позже опроверг эту информацию со ссылкой на ГИБДД.

«В данном ДТП сотрудников ЗАО «Агрокомплекс» не было. Транспортное средство также не принадлежит ЗАО «Агрокомплекс»​, — говорится в релизе.

Следователи подозревают, что владелица злополучной «Газели», 45-летняя жительница Брюховецкого района, вместе с сообщниками занималась перевозкой людей за деньги. Против нее возбуждено уголовное дело, арестован и виновник аварии — 19-летний водитель.

Семеро по лавкам

При перевозке пассажиров, закончившейся трагедией, были нарушены все мыслимые и немыслимые правила. Эксперты, изучившие фото аварии, обратили внимание, что попавшая в ДТП машина вообще не была предназначена для перевозки людей. От пассажирской модификации у нее разве что дверь, которая, судя по желтому цвету, ранее принадлежала маршрутке.

Пассажиров перевозили в грузовом фургоне, причем часть из них сидела на деревянных лавках, никак не закрепленных на полу. Внутрь набили 15 человек, тогда как пассажирская «Газель» аналогичного класса вмещает только девятерых. Руководитель центра испытаний государственного научного центра ФГУП «НАМИ» Денис Загарин заметил, что автомобиль был переделан исключительно под перевозку грузов: второй ряд сидений был снят и удалена перегородка, разделяющая кабину и грузовой отсек.

Представитель «Группы ГАЗ» также обратил внимание, что злополучная «Газель» была выпущена почти 20 лет назад. А это значит, что при интенсивных нагрузках многие узлы и агрегаты автомобиля могли просто выработать свой ресурс.

«Запас прочности конструкции у старых автомобилей, независимо от марки и страны производителя, снижается в 1,5–2 раза, что увеличивает риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов», — рассказал «Известиям» представитель Горьковского автозавода.

Безопасность в превосходной степени

Тяжесть произошедшего ДТП показывает, что к пассажирскому транспорту не зря предъявляют жесткие требования. Это сертифицированные пассажирские сиденья, соответствующие необходимым параметрам по прочности и укомплектованные ремнями безопасности, специально усиленное основание пола, высокопрочные крепления для сидений, поручни, люк безопасности в пассажирском салоне.

«Главное, на мой взгляд, в межрайонных перевозках — наличие сертифицированных сидений, которые жестко прикреплены к кузову и которые не вырвет в случае аварии. Аварии на загородных трассах характеризуются высокой энергией столкновений, высокими скоростями. Ремни безопасности и удерживают находящихся внутри людей от выпадения из автомобиля в случае ДТП», —рассказал Денис Загарин.

Он также отметил, что все серийные пассажирские автомобили, в том числе «Газели», выпускаемые на Горьковском автомобильном заводе, соответствуют Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Кроме того, современная продукция «Группы ГАЗ» зачастую даже превосходит обязательные требования безопасности.

Машины отличаются усиленной рамой и повышенной жесткостью кузова — это дает надежную защиту пассажирского салона. Кроме того, в конструкции современных микроавтобусов ГАЗ предусмотрены увеличенный объем жизненного пространства для пассажиров, высокий салон. А независимая подвеска в сочетании с современным механизмом рулевого управления обеспечивают легковую управляемость и высокий уровень активной безопасности.

Проверка на дорогах

Кустарные поделки, в том числе и на базе «Газелей», были популярны несколько лет назад у перевозчиков. Нередко в качестве маршруток использовали и древние, видавшие виды иномарки. Обычно за основу брали цельнометаллический фургон — он был самым дешевым. Вырезали окна, ставили максимально возможное количество сидений. В погоне за прибылью перевозчики даже наращивали кузова. О безопасности пассажиров, понятное дело, никто не беспокоился.

После серии резонансных ДТП, рассказывают эксперты, гайки были закручены и в области пассажирских перевозок за несколько лет удалось навести относительный порядок.

«Все без исключения перевозки пассажиров автобусами, если автобус везет более восьми человек, — это без учета водителя, — подлежат лицензированию. Даже детей своих собственных, жену и тещу, если их больше восьми, нельзя возить без лицензии. Нужно стать юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, получить лицензию, пройти предлицензионный контроль и периодически проходить проверки. Чтобы осуществлять перевозку пассажиров, транспортная компания, пусть даже имеющая один автобус, должна удовлетворять 13 лицензионным требованиям», — рассказал «Известиям» председатель правления ассоциации региональных перевозчиков «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач. Он отметил, что процесс получения лицензии недолгий и недорогой, а без нее водителям грозят санкции, вплоть до конфискации транспортного средства. На любой дороге протяженностью свыше 50 км кто-нибудь остановит — либо Ространснадзор, либо ГИБДД, уверен Храпач.

Как наказывают нарушителей

За нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси и перевозок пассажиров и багажа по заказу предусмотрен широкий перечень штрафов, как для частников, так и для юрлиц.

«Согласно правилам дорожного движения, водитель любого транспортного средства должен не только пристегиваться сам, но и следить, чтобы все пассажиры тоже были пристегнуты. Соответственно, есть штрафы 1 тыс. рублей на водителя и 500 рублей на каждого пассажира. Если инспектор останавливает микроавтобус, в котором не только ремней, но и сидений нет, это нарушение правил перевозки, такую машину вообще положено поставить на штрафстоянку», — рассказал «Известиям» главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Практикующий юрист Вадим Харченко рассказал, что штраф за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии и с нарушением условий, предусмотренных лицензией, для частников составит 50 тыс. рублей, для ИП — 100 тыс., для юрлиц — 400 тыс. рублей. Повторное нарушение закона для юридических лиц повлечет за собой более строгое наказание в виде конфискации транспортного средства или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Юрист «Европейской юридической службы» Евгений Иванов добавил, что взимание платы с пассажиров при перевозке по заказу неопределенного круга лиц, а проще говоря, несанкционированной подработке, обернется для водителя штрафом в 5 тыс. рублей. Должностных накажут на 50 тыс. рублей; юридических лиц — на 200 тыс. рублей. Во столько же обойдется перевозка пассажиров и багажа по заказу без заключения в письменной форме договора фрахтования, если автобус везет пассажиров по заказу.

Сократить издержки

Между тем попавшая в ДТП «Газель» вряд ли проходила реальный техосмотр, а ее водитель —предрейсовый техосмотр. Вряд ли у него были оформлены все требуемые документы. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов обратил внимание, что людей перевозили в фургоне с глухими стенками

«Люди едут, как в бочке, без окон, но инспектор не увидит. Мало ли чего везет фургон, кирпичи, может», — отметил Шкуматов. Он также посетовал на то, что легальные перевозчики, чтобы соответствовать многочисленным требованиям по безопасности, вынуждены поднимать цены на билеты. Это приводит к снижению пассажиропотока и сокращению маршрутов. В результате люди экономят и пользуются услугами недобросовестных перевозчиков.

«Экономика здесь очень простая. Водитель «Газели» собрал 14 человек, по 300 рублей с каждого. Издержки у него минимальные, обслуживание машины самое примитивное», — рассказал Шкуматов.

Контроль и пряник

Перевозчики-нелегалы всё же продолжают работать, несмотря на многочисленные препоны. И история с попавшей в ДТП «Газелью» тому доказательство. Даже в статистике ДТП автобусов такие машины могут не фигурировать, так как значатся в документах как грузовые фургоны. Чтобы бороться с недобросовестными перевозчиками, необходимо усилить контроль за действующим автомобильным парком, уверен автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Листая документы, ничего не обнаружишь. А если выйти на улицу с палочкой — другое дело. Технология проста: рейды на улицах, в местах, где можно подхватить пассажира, в автобусных парках», — рассказал Моржаретто.

«Чтобы определить, установлены в кузове сиденья или лавки, не нужны приборы. Наметанный глаз позволит по рядку признаков определить, родной это автобус или переделанный из фургона», — добавил Максим Кадаков.

В НАМИ уверены: помимо ужесточения дорожного контроля необходимо ужесточение контроля за конструкцией автомобиля в процессе техосмотра. К сожалению, многие до сих пор умудряются легализовать переделки, купив так называемое заключение.

Помимо «кнута» необходим и «пряник», уверен Максим Кадаков. По его мнению, государство должно активнее стимулировать обновление транспорта для пассажирских перевозок по аналогии с тем, как работают остальные госпрограммы стимулирования спроса.