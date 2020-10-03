Едет не спеша: башкирские перевозчики озабочены судьбой своего бизнеса

В рамках реформы общественного транспорта для городских и междугородных перевозчиков в Башкирии вводят всё более жесткие условия работы. Два года назад был принят закон, позволяющий отстранять межмуниципальных перевозчиков от маршрутов при повторном нарушении одного и того же требования. Теперь эту норму хотят распространить и на городские перевозки. В ситуации разбирались «Известия».

Контроль за перевозчиками

В Башкирии перевозчиков собираются отстранять от поездок при повторном нарушении одного и того же требования в течение одного года. Закон в первом чтении уже принят республиканским госсобранием (курултаем). При этом ознакомиться с текстом проекта невозможно: по словам пресс-секретаря Гостранса Республики Башкортостан Юлии Мазитовой, «если в первом чтении этот документ прошел, то в общем доступе его как такового нет».

Согласно имеющейся информации, после вступления в силу закона Госкомтранс республики или муниципальное транспортное управление смогут обращаться в суд для прекращения действия разрешительного документа — свидетельства об осуществлении перевозок.

По словам председателя курултая Константина Толкачёва, закон усилит контроль за соблюдением требований республиканских и муниципальных правовых актов, повысит ответственность перевозчиков за соблюдение юридических процедур, улучшит техническое состояние автопарка и подготовку автобусов к выходу на маршрут. Норма коснется муниципальных и межмуниципальных маршрутов.

Также проект наделяет администрации городов и районов правом устанавливать или менять межмуниципальные маршруты. Как разъясняет глава представительной власти республики, в муниципалитеты часто обращаются граждане по поводу корректировки маршрутов и расписания движения. Поэтому легче дать им право самим формировать автобусные маршруты.

Всё в рамках закона

В декабре 2018 года в Башкирии в рамках транспортной реформы был уже принят схожий закон, позволяющий отстранять перевозчиков на межмуниципальных маршрутах от поездок при повторном нарушении одного и того же требования. Первым шагом стала попытка устранить нелегальных перевозчиков.

Насколько известно, рассматриваемый сейчас проект не дает разъяснений, за повторное нарушение каких именно требований у перевозчика могут отобрать разрешение. В тексте закона 2018 года имеется ссылка на ч. 5 ст. 29 федерального закона № 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров», предусматривающую исчерпывающий список таких оснований. 220-ФЗ является основным законодательным актом, регулирующим пассажирские перевозки в России на федеральном уровне.

По словам директора башкирского ООО «Автокруиз» Камиля Гареева, он не слышал от коллег о случаях отзыва свидетельства на маршрут в рамках этого закона и сам не сталкивался с этим.

Тем не менее необходимо иметь в виду, что в настоящее время требования федерального закона часто дополняются местными ограничениями. Так, в Башкирии, согласно указу главы республики о введении режима «Повышенная готовность», автобусы могут двигаться только в том случае, если все пассажиры находятся в масках. «Известия» обратились в пресс-службу республиканского Гостранса за пояснениями, о каких конкретно требованиях идет речь в законопроекте. На момент публикации материала ответ не был получен.

Директор Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова отметила, что, вводя подобные условия, необходимо тщательно и осторожно подойти к списку требований, подпадающих под столь жесткое регулирование.

«Необходимо четко прописать требования, которые напрямую зависят от перевозчика и которые невозможно подстроить. Иначе можно создать любому добропорядочному перевозчику проблемы, подставив его на рейде Ространснадзора. Например, пассажир не пристегнулся во время движения автобуса — это нарушение правил перевозки пассажиров, если ремни предусмотрены конструкцией транспортного средства. Можно самому послать пассажира, который демонстративно во время проверки отстегнет ремень безопасности. Желающий получить маршрут может заплатить мальчишкам, чтобы они разбили лобовое стекло на паре автобусов перевозчика, камушек бросили. И всё, компания лишается права на перевозку по маршруту. Данный законопроект вместо пользы для пассажиров может спровоцировать передел рынка пассажирских перевозок региона», — отметила она.

Вице-президент НКО «Российский автотранспортный союз» Валерий Алексеев считает, что требования должны касаться исключительно обеспечения безопасности пассажиров. «Мы неоднократно поднимали вопрос о том, какие это нарушения должны быть. Которые несут угрозу жизни пассажирам? Это одно. Мы с этим согласны, а если это нарушение контрактных условий, то мы считаем, что нельзя за такие нарушения отстранять от перевозок и расторгать контракт. Довольно часто специально такие условия выставляют, чтобы от какого-то перевозчика избавиться», — сказал он.

Валерий Алексеев отметил, что предметно говорить о профессиональных интересах башкирских предпринимателей сложно, потому что Ассоциация перевозчиков Башкортостана в союз не входит. Организацию исключили за неуплату взносов. «Известия» обратились в пресс-службу Гостранса Башкортостана с просьбой уточнить, есть ли в республике Ассоциация перевозчиков.

Местные перевозчики считают, что закон хотят ввести в интересах определенных компаний.

« Если закон пройдет, то частных перевозчиков можно будет за повторное нарушение просто лишить маршрута, который был получен официально с помощью конкурса. Тем самым можно будет освободить место на этом маршруте и заново провести конкурс», — считает директор ООО «Автокруиз». Он затруднился предположить, какими именно могут быть требования.

Сократить половину

Согласно реестру маршрутов регулярных перевозок городского округа Уфа, всего в городе 122 маршрута, из них 34 — это троллейбусы и трамваи, за которые отвечает уфимское управление электротранспорта. Остальное — это автобусы и автобусы малой вместимости (маршрутки). Из этих 88 маршрутов 27 принадлежат ГУП «Башавтотранс» Республики Башкортостан, еще 14 — у ИП Батыров Ф.Ф. (по словам Гареева, это один из самых старых городских перевозчиков). Остальные маршруты примерно в равном соотношении распределены между еще 10 коммерческими перевозчиками.

В начале сентября замглавы Госкомтранса республики Рафит Ягафаров сообщил о планах сократить в Уфе 49 автобусных маршрутов из существующих 88 и ввести еще 8 новых, охватывающих периферийные районы Уфы. По словам Рафита Ягафарова, это повысит комфорт жителей, которым не придется подолгу ждать транспорт, а после — тесниться в салоне. Отменяемые маршруты назвали дублирующими или избыточными.

Но Федеральная антимонопольная служба Башкирии выступила против, пояснив, что эти действия, наоборот, вызывают недовольство горожан.

«На практике имеются многочисленные примеры, когда планируемые к отмене остро востребованные коммерческие маршруты не предполагается заменить никакими другими маршрутами, а предлагаемые альтернативы в виде поездок с пересадками, дополнительными ожиданиями транспорта и дополнительной оплаты оцениваются потребителями как неприемлемые», — заявили в ведомстве.