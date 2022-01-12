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Без крыши дома: в России выросло число афер с жильем и ипотекой

На что обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Без крыши дома: в России выросло число афер с жильем и ипотекой
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2022-01-11 18:14:56
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В России увеличилось число афер с недвижимостью и ипотечными сделками. Это связано с заметным ростом количества дистанционных продаж, отмечают участники рынка и юристы. Генпрокуратура выявила, что за год общее число случаев мошенничества в стране выросло на 6,5%, сообщили «Известиям» в ведомстве. До сих пор встречаются и случаи обмана дольщиков при строительстве жилья. Чтобы не стать жертвой жуликов, необходимо помнить, что вы не обязаны никому раскрывать свои реквизиты, а подозрительные звонки нужно проверять, подчеркивают эксперты.

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Пандемия помогла

В 2021 году (январь–ноябрь) в России было зарегистрировано 281,9 тыс. случаев мошенничества (ст. 159 УК РФ), что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Об этом «Известиям» сообщили в Генпрокуратуре. На 13,7% выросло число мошеннических действий в общей массе, которые совершили с помощью информационных технологий. В том числе в стране до сих пор встречаются случаи обмана дольщиков при строительстве жилья — зарегистрировано 617 таких инцидентов.

Активное развитие IT-технологий и желание людей быстро зарабатывать дает хорошую почву для роста мошеннических схем и преступлений, отметила финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

Без крыши дома
стройка дольщики кран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Рост числа преступлений связан в том числе с укреплением привычки граждан к дистанционному обслуживанию в связи с ограничениями из-за пандемии, подчеркнул член Союза юристов Москвы Владимир Сазонов. Кроме того, большую роль играет правовая и экономическая безграмотность граждан, добавил он.

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— Киберпреступность постоянно эволюционирует: каждый год появляются новые мошеннические группы, усложняются преступные схемы, совершенствуются инструменты для атак. Пандемия стала причиной ее взрывного роста. Онлайн-мошенничество стало основным преступлением в интернете, — сказала ведущий аналитик DRP Group-IB Евгения Егорова.

Объем онлайн-покупок вырос примерно на 40%, мошенники не могли это не заметить и не использовать, отметил основатель ПАО «Городские Инновационные Технологии» Грант Агасьян. Поэтому именно мошенничества, связанные с онлайн-услугами и продажами, выросли более всего, в частности на рынке недвижимости и ипотечного кредитования, добавил создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Например, различные посредники берут деньги за услуги по организации ипотеки, но ничего не делают, пояснил он.

Прошедший год на фоне увеличения потребительской возможности приобретения недвижимости (льготные кредиты, рост общего числа новостроек, льготных программ), естественно, повлек и увеличение количества потенциальных жертв для мошенников, сказала руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова.

Сыграли свою роль и меры, связанные с пандемией — всё больше мы привыкаем к сделкам при минимальных контактах с продавцами и покупателями, а это также способствует утрате бдительности. Сложнее определить поддельный документ в электронном виде. Также растут случаи с неправомерным использованием и получением электронных подписей, — рассказала Любовь Шебанова.

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Дела недвижимые

На рынке вторичной недвижимости мошенники часто пользуются возможностями простой письменной формы сделки, распространение же цифровых форматов еще больше активизирует злоумышленников, указал член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе, член правления Московской городской нотариальной палаты Александр Сагин.

Заключается множество сделок, когда никто не проверяет, не введены ли их участники в заблуждение, понимают ли они правовые последствия совершаемой сделки, не проводится должная правовая экспертиза. В результате одна и та же квартира перепродается по несколько раз. И когда проблема всплывет, жертвами преступной схемы автоматически становятся сразу несколько человек, — отметил он.

Например, недавно в Белгороде была продана квартира умершей пожилой женщины всего за несколько месяцев сразу трем покупателям, рассказал Владимир Сазонов. После смерти злоумышленники подделали ее паспорт и якобы от лица владелицы квартиры продавали ее потерпевшим. Позже обман вскрылся, кроме того, появились наследники. Теперь ведутся судебные дела, поделился информацией юрист.

Без крыши дома
недвижимость
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Также нередко применяется подделка электронной подписи, отметил он. Так всей своей недвижимости в Москве лишился бизнесмен, переехавший за границу. Он оставил продажу своего имущества на нанятого управляющего, которому выдал доверенность без права отчуждения. Предприимчивый управленец подделал электронную подпись собственника и реализовал все квартиры без его участия, после чего скрылся, рассказал Владимир Сазонов.

В конце прошлого года появилась схема, когда мошенники предлагают оформить онлайн-кредит под залог недвижимости, в результате чего заемщик остается без денег и без жилья, сказал Александр Сагин.

Именно покупка вторичного жилья таит в себе максимальное число рисков. В числе основных — вероятность появления третьего лица после заключения сделки, имеющего право на жилье, из-за чего договор купли-продажи может быть аннулирован, отметила руководитель офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Существует риск банкротства продавца или его недееспособности. Также становится всё больше случаев проблемных сделок при продаже квартир, купленных с участием маткапитала: переход права собственности по такой квартире, если права детей не соблюдены, может быть оспорен, а сделка признана недействительной, пояснила риелтор.

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Кроме того, по словам Любови Шебановой, в РФ всё еще остаются фиктивные девелоперы, которые получают деньги на строительство, но не ведут его. Как правило, это многолетние компании, и дольщики не сразу понимают, что их вводили в заблуждение с самого начала, отметила она.

Пути спасения

Генпрокуратура ориентирует прокуроров на усиление надзора за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов, занимающихся расследованием преступлений о мошенничестве, сказали «Известиям» в ведомстве.

По мнению Владимира Сазонова, в борьбе с мошенничеством прежде всего необходима информационная пропаганда, направленная на повышение бдительности потенциальных потерпевших. Чтобы не стать жертвой жуликов, граждане должны понимать, что не обязаны никому раскрывать данные о своих реквизитах, а при подозрительных звонках посоветоваться со специалистами, уверен он. При заключении дорогостоящих сделок, например с недвижимостью, желательно пользоваться услугами профессионалов, добавил Владимир Сазонов.

Без крыши дома
договор продажи
Фото: Depositphotos.com/fizkes

Также снижению числа мошенничеств послужит защита информационного пространства и персональных данных, которая в России находится на низком уровне, считает основатель и руководитель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе МВД, сегодня ведомство совершенствует и повышает эффективность работы по противодействию киберпреступности и это приносит результаты. Например, темпы роста преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий замедлились. В 2021 году было выявлено более 85 тыс. преступников, совершивших дистанционные хищения, что на 50% больше, чем в 2020-м.

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