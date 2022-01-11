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Купил слона: как обойти мошенников при покупках в интернете

На что необходимо обратить особое внимание до перевода денег
Фото: Depositphotos.com/lemonpink
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Купил слона: как обойти мошенников при покупках в интернете
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2022-01-10 18:38:10
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В Москве задержали подозреваемого в хищении крупной денежной суммы. Мужчина принимал заказы на услуги по изготовлению мебели, а затем переставал выходить на связь. По словам опрошенных «Известиями» юристов, сегодня такие схемы используются повсеместно, при этом вернуть деньги в подобных ситуациях бывает совсем не просто. Как не стать жертвой такого обмана и на что стоит обратить внимание перед покупкой — в материале «Известий».

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Мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств, задержали сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району.

Заказчица нашла мастера по изготовлению мебели с помощью объявления в интернете. После заключения договора она внесла предоплату, затем еще несколько раз переводила денежные средства на банковскую карту мужчины, однако долгожданную мебель клиентка так и не увидела. Лжемастер не исполнил свои обязательства по изготовлению и поставке мебели и попросту перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил порядка 950 тыс. рублей.

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого, им оказался 32-летний житель Подмосковья. Выяснилось, что аферист не является тем, за кого себя выдавал, и изначально не собирался выполнять условия договора. По данному факту следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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Фото: МВД РФ
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Подобные схемы в своей деятельности использовала и 23-летняя жительница Чадана — сейчас ее обвиняют в 43 эпизодах мошенничества. На днях Следственным управлением МВД Тувы было окончено производство по этому уголовному делу. Как было установлено следствием, молодая аферистка обманывала интернет-пользователей, предлагая им несуществующие товары за предварительную оплату.

Она принимала заказы на различные товары, среди которых были велосипеды, детские электромобили, шторы, мебель и обувь. Однако, получив деньги, прекращала выходить на связь. Как установили сотрудники полиции, банковские счета, на которые потерпевшие перечисляли деньги, принадлежат знакомым обвиняемой, которым не было известно о ее преступных намерениях. В результате противоправных действий злоумышленницы пострадали 43 человека, а общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 300 тыс. рублей.

Как обезопасить себя во время онлайн-шопинга

Подобные случаи, к сожалению, далеко не редкость, отметил в разговоре с «Известиями» юрист Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.

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— Например, часто создается фирма-однодневка, которая, как правило, регистрируется на каких-то подставных лиц и с помощью интернет-сайта с красивой рекламой (и часто с изделиями ниже рыночной стоимости) мошенники начинают «продавать» различные товары. Люди заказывают, оплачивают, через какое-то время деньги выводятся, но сделанные заказы они не получают. То же самое может быть и с каким-нибудь подставным ИП: просто покупаются документы на некоего индивидуального предпринимателя, которым может быть человек без определенного места жительства, затем принимаются заказы, и мошенники, которые контролируют счета, эти деньги выводят, а товары людям, естественно, не приходят. Такие схемы, как правило, существуют недолго, а потом эти лица просто исчезают с деньгами и вновь открывают такие «интернет-магазины».

Как же не попасть в такую ситуацию? Для начала необходимо проверить саму фирму или ИП, подчеркивает Антон Недзвецкий.

Во-первых, на сайте, на котором продаются товары, должно быть наименование юридического лица, юридический адрес, ИНН, ОГРН или ОГРНИП. И можно прямо в интернете проверить по информационным базам, как долго существует это юридическое лицо, есть ли против него судебные иски и исполнительные производства. То есть если эта фирма была зарегистрирована всего несколько месяцев назад, то следует быть повнимательнее. Естественно, надо не забывать смотреть и отзывы — это самый легкий способ, так как люди, уже попавшие на удочку мошенников, как правило, успевают отписаться на каких-нибудь отзовиках и выразить свое возмущение по поводу долгих сроков поставки или каких-то иных подозрительных моментов, — отмечает юрист.

Купил слона
интернет покупка
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Перед покупкой чего-либо онлайн вы должны удостовериться в том, что помимо интернета у вас есть еще и дополнительные ресурсы для того, чтобы взаимодействовать с этим продавцом, отметил в разговоре с «Известиями» ведущий юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов. По его словам, необходимо помнить о двух важных критериях: как давно организация существует и как далеко она находится. Например, вы можете запросить информацию об ИНН компании через диалоговое окно с продавцом, и уже через сайт налоговой службы зайти в раздел «проверить контрагента» и узнать, как давно эта организация работает и как давно она зарегистрирована.

— Также можно поискать их бухгалтерскую отчетность и посмотреть, насколько объективно экономически действует организация, — говорит эксперт. — Если мы видим, что компания была зарегистрирована буквально недавно и сама регистрация где-то очень далеко от вас, то нужно понимать, что даже если компания действующая, то в случае каких-то вопросов отдаленность от города, в котором вы проживаете, создаст для вас дополнительные неудобства. Помимо судебных разбирательств предъявлять требования по взысканию денежных средств придется по месту нахождения организации — это чревато, тем более если это отдаленные уголки страны.

Самый простой и действенный способ — это почитать отзывы, признает юрист.

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— Конечно, бывают и слишком хвалебные, и если мы видим, что отзывы только такие, то стоит насторожиться, так как на практике не бывает такого, чтобы все были довольны. Но если есть и плохие, то это означает, что компания реально действующая, и этого не нужно бояться. Нужно бояться тогда, когда продавец не реагирует на требования потребителя, а все остальные недопонимания и какой-то брак всегда можно устранить, когда есть диалог с продавцом, — отмечает он.

По его словам, цена тоже является очень важным фактором.

Если вы видите, что она намного ниже, чем у официальных представителей или на аналогичный товар, то в этом случае тоже очень важно удостовериться в том, что вы покупаете именно тот продукт, который хотели, — говорит эксперт.

Кроме того, можно посмотреть на сайте регионального суда, есть ли судебные дела в отношении этого продавца, подают на него исковые заявления или нет, сообщила «Известиям» юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко.

— При этом не плохо, если подают, но необходимо понимать, в чем их суть. Когда условно мы видим 15 исков и написано, что вытекает спор из заключенного договора в сфере защиты прав потребителей, то, скорее всего, тут что-то уже не то. Не могут все эти люди ошибаться. При этом бывает и такое, что есть недовольный заказчик, который подает иск в суд, и это нормально, — отметила она.

Можно ли вернуть отправленные мошенникам деньги

Что касается возможности возврата денежных средств, многое зависит от самой ситуации, отмечает Яна Бондаренко. Для начала здесь необходимо понимать, кому переводились деньги — физическому лицу или юридическому.

Купил слона
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Фото: ТASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
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— Если юридическому, то всё будет попроще, потому что после обращения с иском в суд дальше уже нужно будет смотреть, что с движением денег по счету компании, — поясняет эксперт. — Если деньги получало юрлицо на свой счет, то, скорее всего, деятельность ведется и есть вероятность того, что деньги потом не только будут взысканы судом, но и получены на основании решения суда. Если же договор заключался с юрлицом, но деньги перечислялись физическому лицу, то здесь возникает вопрос: а куда мы пойдем с иском в суд? Потому что здесь будет такой порядок, когда обращение в суд будет по месту нахождения ответчика, а у вас на руках только номер телефона, карты и условное «Антон И.».

То есть сначала надо будет искать ответчика, а потом уже непосредственно судиться с ним — это будет два судебных процесса.

И потом мы также можем упереться в наличие или отсутствие денег у ответчика. Потому что взыскать — это первый большой объем работы и есть шанс на выигрыш, а второй момент, который мало кто учитывает, — какова вероятность получения денег. Есть у него их нет и он не имеет официального источника дохода и продать ему будет нечего, то и получить будет нечего, — подчеркивает собеседница «Известий».

Именно поэтому лучше постараться избегать подобных ситуаций и как можно тщательнее проверять продавца перед покупкой, заключила юрист.

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