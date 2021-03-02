Попался в сети: МУР задержал владельца поддельных интернет-магазинов

Хищения с использованием информационных технологий и средств связи, судя по статистике, стали едва ли не главным способом получения криминального дохода. Но не дремлют и правоохранительные органы — в конце феврале сотрудники МУРа вывели на чистую воду москвича, который получал миллионные прибыли на операциях с фиктивными интернет-магазинами. От такой преступной деятельности ежедневно несут убытки тысячи россиян. По мнению экспертов, это дело в дальнейшем ляжет в основу доказывания аналогичных схем. Детали расследования — в материале «Известий».

Аферист с зарубежным номером

Всё началось с обращения в полицию жителя подмосковного Красногорска. Потерпевший решил приобрести в интернет-магазине дорогой ноутбук, перевел деньги за покупку, но товара так и не получил. В столичном ОВД по району Хорошево-Мневники было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, к процессу подключились сыщики МУРа.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан на территории Москвы. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление житель столицы», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В ходе обыска в жилище подозреваемого и в памяти принадлежащих ему электронных устройств были найдены многочисленные доказательства, указывающие на причастность к десяткам подобных преступлений.

Попался в сети_2 Сотрудники СОБРа готовятся к задержанию подозреваемого Фото: МВД РФ

По словам оперативников, злоумышленник для связи со своими потенциальными жертвами использовал мобильный телефон.

— Трудность заключалась в том, что он использовал сим-карту иностранного сотового оператора, — уточнил собеседник «Известий» из правоохранительных органов.

Полицейские установили, что задержанный может быть причастен как минимум к 60 эпизодам хищений на общую сумму в 6,5 млн рублей. Следствие работает над изобличением его сообщников.

Стильно, модно, дешево

Преступники, разрабатывая заманчивые предложения, используют знание психологии покупателя и демонстрируют неплохое понимание основ маркетинга. Сайты-клоны, созданные главным подозреваемым, предлагали цены ниже рыночных, однако в разумных пределах, чтобы предложение не выглядело откровенным надувательством.

Попался в сети_3 Задержание подозреваемого Фото: МВД РФ

— В основном предполагаемый преступник предлагал мобильные телефоны, телевизоры, наушники, ноутбуки, часы престижных марок, — рассказывает оперативник.

Обычно у потенциального покупателя требовали полную предоплату заказа. Никакой товар после этого, разумеется, не высылался, а «продавец» переставал выходить на связь.

Криминальный талант

Примечательно, что подозреваемый не имеет даже высшего образования. Знаний, почерпнутых в Сети, ему хватило, чтобы создать несколько поддельных интернет-магазинов.

По словам сыщиков, кибервор солидную часть похищенных средств тратил на рекламу и продвижение своего криминального бизнеса. Впрочем, не забывал и о себе: приобрел дорогостоящую иномарку.

Попался в сети_4 Подозреваемый в создании фиктивных интернет-магазинов после задержания Фото: МВД РФ

Следствию уже удалось собрать серьезную доказательственную базу, включая голосовые записи переговоров подозреваемого с потерпевшими. Кроме того, в ходе оперативно-разыскных мероприятий были зафиксированы трансакции денежных средств из виртуального кошелька фигуранта расследования на счета третьих лиц. Вполне возможно, что так удастся выйти на его подельников либо прикрывавших аферу воротил преступного мира.

Простые правила

Уберечь свои сбережения можно, соблюдая ряд нехитрых правил. Оперативник МУРа рассказал о них для читателей «Известий».

— Перед тем, как совершить покупку в неизвестном интернет-магазине, который якобы осуществляет продажу товаров по привлекательным ценам, следует внимательно изучить информацию интернет-сайта, отзывы, сравнить цены на интересующий товар с рыночными. Отсутствие правовой информации, запутанная система получения товара зачастую являются признаками мошенничества, Покупателю следует получить максимум сведений о продавце или магазине — адрес, телефон, история в социальных сетях, наличие службы доставки. Действующие законно интернет-магазины всегда размещают полную информацию о себе и предоставляют возможность оплаты товара после доставки.

Нельзя сообщать (посылать по электронной почте) информацию о своих банковских картах. Преступники могут воспользоваться их реквизитами и получить доступ к вашим денежным средствам, — напоминает оперуполномоченный.

Сопутствующий ущерб

Не все жертвы схем с липовыми интернет-магазинами отдают себе отчет в том, что после неприятности с потерей денег может случится и следующая. Киберпреступники при помощи специальных сервисов получают данные о владельце и реквизитах использованной при оплате карты, в том числе CVV-код. Эти данные могут быть использованы мошенниками для снятия средств. Скомпрометированную карту стоит перевыпустить — один день неудобства, зато потом можно спать спокойно.

Фишинг, как называют специалисты по борьбе с киберпреступностью совершенное задержанным москвичом деяние, становится всё более распространенным правонарушением. По данным компании Group-IB, в 2020 году активность фишинговых мошенников увеличилась на 118%. Теперь они часто используют более хитроумную схему — вместо постоянных поддельных ресурсов создают одноразовые ссылки на якобы существующие сайты интернет-магазинов, туроператоров, банков, театральных касс и т. д.

— Пользователь получает уникальную ссылку, которая становится неактивной после первого открытия. Так злоумышленники защищаются от обнаружения веб-фишинга, — говорится в отчете компании за 2020 год, имеющемся в распоряжении редакции.

Еще одна тенденция — автоматизация и увеличение продолжительности фишинговых атак за счет объединения усилий киберпреступников, разделение преступного мира на специализации и эффективное взаимодействие этих структур.

Ранее в МВД сообщили, что на фоне серьезного снижения уровня уличной преступности, убийств, разбойных нападений проблема киберпреступности остается самой острой.