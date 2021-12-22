Афера услуг: мошенники создали схему обмана пенсионеров «по подписке»

Мошенники активно внедряют новую практику обмана пенсионеров: они убеждают пожилых людей оформить «подписку» на диагностику и ремонт окон, батарей, бытовой техники по заоблачным ценам. Раньше жертва рисковала оказаться обманутой один раз, теперь же мошенники наносят своим «подопечным» регулярные визиты — уже под видом «домашних мастеров» из фирм-однодневок, маскирующихся под известные компании. Стоимость их услуг может превышать сотни тысяч: «Известия» располагают информацией о случае, когда смета составила 412 тыс. рублей. Масштабы деятельности мошенников вынуждают реагировать даже банки. Так, с 2022 года «Сбер» запустит сервис, который позволит согласовывать подозрительные сделки с доверенным лицом владельца счета. Этот человек сможет в случае необходимости заблокировать сомнительный перевод или снятие денег. Как работают усовершенствованные схемы обмана, кто занимается обманом доверчивых пожилых людей и можно ли защитить от мошенников своих близких, выяснили «Известиям».

«Такие хорошие мальчики»

82-летняя москвичка Наталья Юрьевна привыкла содержать свою квартиру в идеальном состоянии. Поэтому когда однажды ей позвонил вежливый мужчина из фирмы с солидным названием и предложил провести бесплатную диагностику стеклопакетов, она с энтузиазмом согласилась.

Незадолго до этого пенсионерка остеклила балкон, обзавелась новыми окнами и в принципе особых забот с ними не знала. Но мужчина сообщил, что его фирма работает по договору с компанией, поставившей Наталье Юрьевне окна, и теперь его прямая обязанность — следить, чтобы те работали исправно, а он, если потребуется, устранит недостатки и предупредит потенциальные проблемы.

Афера услуг Фото: РИА Новости/Владимир Баранов

— Компания называется «Центральный оконный сервис», — Наталья Юрьевна с нескрываемым почтением разворачивает перед корреспондентом «Известий» нечитаемые цветные листы договоров. — Такие хорошие мальчики, регулярно приходили, помогали.

Фирмы «Центральный оконный сервис» в системе СПАРК не обнаружилось, хотя это вызывающее доверие словосочетание расположено в самом центре печати.

Похожих названий в интернете встречается немало — на сайтах с отзывами и черными списками. Часто мошенники маскируются под созвучные названия уже работающих фирм.

— Мы прекрасно знаем об этой проблеме. Знаем, что маскируются в том числе под нас, — рассказывает «Известиям» замгендиректора ООО «Московский оконный сервис» Эдуард Барышев. — Сегодня фирму в сфере услуг в основном выбирают по отзывам в интернете. Поэтому любой негативный отзыв мы тут же обрабатываем. Если он не связан с конкретным номером заказа, который проходит у нас по базе, значит, эта претензия не к нам.

На самом деле услуги мошенники оказывают, как правило, от имени фирм-однодневок. На печати в документах Натальи Юрьевны помимо мифического «Центрального оконного сервиса» указан индивидуальный предприниматель Кузнецов. Это ИП реальное, в онлайн-справочниках найти его можно. Главным видом своей деятельности оно заявляет плотницкие и столярные работы. Указан и телефон, но он молчит — вся связь через «мальчиков», которые оставляют клиентам мобильные номера.

Наперстки со сметами

Сколько денег Наталья Юрьевна отдала «хорошим мальчикам» во время их регулярных визитов, пожилая женщина уже не помнит. Квитанций нет — только «договоры». Процесс прозрения начался, когда ей поменяли уплотнительную ленту на балконной двери за 38 тыс. рублей. А потом она узнала, сколько такая лента стоит на самом деле. Эдуард Барышев говорит, что подобная процедура в нормальных фирмах обойдется в 150 рублей за метр вместе с работой.

Причем деньги с Натальи Юрьевны пытались взять дважды. Уже после замены и оплаты позвонил суровый мужчина и потребовал немедленно оплатить 38 тыс. — за выполненную не так давно работу.

— Он сказал: «Мы вам балкон починили, а вы не заплатили до сих пор». Строго спрашивал: «Квитанция есть»? Я говорю: «Есть». Я же сразу наличными оплатила. И он отстал, — рассказывает женщина. — Наверное, думал, у меня совсем памяти нет.

Наталья Юрьевна разочаровалась в «хороших мальчиках» — но в этом случае ей всего лишь нагрубили. А бывает и хуже.

Афера услуг Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Ломают оконные ручки, тяги поворотного механизма. Человек отвернулся — они отверткой их отгибают. Говорят: «Смотрите, у вас же окно падает». Показывают видео, как окно падает на ребенка, ребенок весь в крови, — рассказал «Известиям» Станислав из Омска, которому довелось недолго поработать в подобной «фирме». — Пугают, что створка выпадет на улицу и кого-нибудь убьет или разобьет дорогую машину и чтобы выплатить ущерб, придется продать квартиру. При мне такие сказки рассказывали и даже фотографии показывали.

Станислав утверждает, что наниматься в подобные фирмы часто приходят честные мастера, который просто ищут работу.

— В первые дни люди не понимают, чем занимаются. Думают, это нормальная работа, а оказывается, они людям головы морочат. Кому нужны деньги любой ценой, те остаются, остальные увольняются, — рассказал он. — Я занимался ремонтом вентиляции, строительством. Нужна была подработка и я откликнулся на объявление. Два дня меня учили, как собирать-разбирать окна. После этого поехал с наставником к клиенту — бабушке. Он с нее взял за мелкий ремонт 60 тыс., хотя она три окна поставила за 40. Нормальный человек поначалу не понимает, в чем дело. Прайс я впервые увидел, только когда выехал на заказ. Бывает, действительно что-то нужно сделать — поддув идет или откосы не стоят. Но в основном они просто впаривают ненужные услуги. Ходят к одним и тем же клиентам.

По словам нашего собеседника, такие «ипэшки» недолговечны — когда жалоб становится слишком много, реальные хозяева бизнеса просто открывают новые. Так, Наталье Юрьевне насчет 38 тыс. звонили уже не «от Кузнецова», а от индивидуального предпринимателя Быстровой.

«Практически всё, что они предлагают заменить, в рабочем исправном состоянии. Далее составляют три разных сметы: дорогой, дешевый вариант и средний. Как правило, жертва выбирает или дешевый или средний, но в момент подписания договора подсовывают дорогой, так как подпись потерпевший ставит на задней стороне листа и не видит, что подписывает. Цены в смете завышены в 3–8 раз!!! Чтобы было понятно, смета на 412 тыс. рублей за техобслуживание и замену уплотнителей четырех окон! Учитывая то, что все эти окна можно заменить за 100–150 тыс. рублей!» — возмущается подобным бизнесом один из пользователей сайта reputation.ru.

В широком ассортименте

«Известия» звонили разным московским «мастерам», но разговор со всеми получался коротким — услышав наши вопросы, они бросали трубку.

— Бывает реальное юрлицо, но чаще это фирма-пустышка, — комментирует «Известиям» председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий. — Мы сталкивались с тем, что ИП оформлены на подставных людей, с которых взыскать нечего, они ни сном ни духом. Мошенники работают по базам, в которых помечается, кто доверчивый, кого можно подсадить на вот такое «абонентское обслуживание». Сегодня ему впарили ремонт окон, завтра — якобы бесплатную медицинскую диагностику. Одни и те же мошенники периодически меняют квалификацию. Лет 20 назад были пылесосы «Кирби» за сумасшедшие деньги. Когда люди поняли, что их надувают, те же предприниматели стали продавать женщинам косметические средства «Дешели». Это образ жизни некоторых бизнесменов.

Афера услуг Фото: ТАСС/Александр Щербак

Сервисное обслуживание окон — пожалуй, одно из любимых занятий мошенников-надомников. Но есть и другие. Появляются жалобы на «абонентское обслуживание» батарей, бытовой техники, системы пожаротушения — точно по такой же схеме.

Никуда не делись и классические мошенники, которые оказывают разовые «услуги».

— Недавно приходил пенсионер, его надули на ремонте холодильника, — говорит глава МОЗП Антон Недзвецкий. — Ничего не сделали, взяли 18 тыс. и выдали липовую квитанцию без печати, без наименования организации. Называется «Сервисный центр Отлично». По их номеру что-то типа справочной. Оператор отвечает: «соединяю с мастером», и на этом отношения с «сервисным центром» заканчиваются. Такой организации на самом деле не существует. Просто сайт-агрегатор, которым пользуются мастера без квалификации и мошенники.

Еще одно относительно новое веяние — замена газовых счетчиков.

— Как по телевизору покажут, что где-то газ взорвался, сразу идут аферисты по подъездам, — рассказал мастер Станислав. — Говорят, ваш счетчик больше не действительный, по новому федеральному закону мы должны поменять, иначе, если газ в доме взорвется, вы будете виноваты. Бабушки верят. Счетчик стоит 1,5 тыс., а они продают за шесть и еще сами устанавливают за дополнительную плату. Менять счетчик имеет право только специалист горгаза или аккредитованных им компаний. Приходит проверка, видит новый счетчик, непонятно кем установленный. И бабушке еще и штраф выписывают за самовольную замену счетчика.

По словам Антона Недзвецкого, сегодня расцвело мошенничество на юридических услугах — совершенно бессмысленных. В этой сфере особенно легко обмануть человека, считает юрист.

Наталья Юрьевна признается — кто только ей не звонит, предлагая всяческую диагностику и консультирование. Похоже, она и вправду попала в нехорошую базу — и понятно, какая пометка стоит напротив ее имени.

«Вернуть деньги проблематично»

Мы столкнулись с тем, что пожилые люди стесняются рассказывать о том, как их обманули. А иные и вовсе упорствуют — нет, фирма настоящая, ручку на окне поменяли. а что за 20 тыс. — так это моя ошибка. Законы рынка.

При этом законодатель вроде бы позаботился о защите граждан от подобных неприятностей.

— Есть Правила бытового обслуживания населения, утвержденные постановлением правительства, — напоминает Антон Недзвецкий. — Любой бытовой заказ должен выполняться согласно этим правилам. Должен быть составлен заказ-наряд с наименованием исполнителя и указанием всех его реквизитов. Должно быть прописано, какие работы выполнялись, какие материалы и запчасти использованы, цена по каждой позиции и общая стоимость. Гарантийный срок, кассовый чек.

Афера услуг Фото: Global Look Press/Fleig/Eibner-Pressefoto

Но правил многие не знают, а жулики умеют маскироваться.

Собеседник «Известий» подчеркивает: когда речь идет об имитации услуг, пресечь их крайне сложно, как и добиться возмещения.

— Какие-то процессы мы выиграли, — говорит Антон Недзвецкий, — Но вернуть деньги проблематично. Процессы тянутся месяцами, а такие фирмы работают недолго. Когда нарастает количество недовольных, фирма обнуляется, имущества у нее нет. А ее хозяева тем временем открывают новое юрлицо под другим названием.

Впрочем, и при наличии полноценного договора и «живой» фирмы вряд ли получится вернуть деньги за переоцененную услугу.

— Если подписан договор, где указаны конкретные условия, в правоохранительных органах человеку, скорее всего, откажут в возбуждении уголовного дела, — рассуждает Антон Пуляев, адвокат, партнер коллегии адвокатов «Де-юре». — Но если таких людей окажется много, то можно провести экспертное исследование цен на подобные услуги в данном регионе и ставить вопрос о мошенничестве путем обмана либо злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ «Мошенничество»).

Его коллега Антон Маликов, адвокат уголовной практики адвокатского бюро «А-ПРО», разделяет ту же точку зрения и уточняет:

— Нельзя сказать, что при любом раскладе в действиях таких предпринимателей можно усмотреть наличие состава преступления. Однако, учитывая завышение цены в десятки раз, можно вести речь о признаках мошенничества.

«Известиям» не удалось найти ни одного случая, чтобы «надомников», собирающих огромные деньги за пустячные услуги, привлекли к уголовной ответственности.

Особо уязвимы

Недавно Наталья Юрьевна перенесла тяжелый стресс. Хорошо знакомые ей мастера нанесли очередной визит, чтобы проверить, готовы ли ее окна к сильному похолоданию. Оказалось, совершенно не готовы. И чтобы не замерзнуть, ей требуется срочный ремонт на 150 тыс. рублей. Перепуганная женщина помчалась в ближайшее отделение Сбербанка — снимать со счета требуемую сумму.

— Я тогда запуталась совсем, 15 тыс. или 150, — рассказывает она. — В сберкассе посмотрели смету — все-таки 150. Сотрудница расспросила меня обо всем и говорит, подумайте хорошенько, может, это мошенники. Не может быть такой цены.

«Сберкассе» пенсионерка доверяет всё же больше, чем мастерам бытового ремонта. Когда она поняла, какую огромную сумму чуть было не выбросила на ветер, испугалась и расстроилась до слез. Теперь она глубоко благодарна женщине-оператору.

— При снятии денежных средств в отделениях банка сотруднику на рабочем месте выводится сообщение о рисках социальной инженерии. Их необходимо озвучить клиенту, — объяснила «Известиям» директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина. — После диалога клиент принимает решение, проводить операцию или нет.

Афера услуг Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Собеседники «Известий» в других банках подтвердили, что операторы нередко сталкиваются с такими ситуациями.

— Для сотрудников банков пенсионеры — клиенты из зоны риска. Сотрудников отделений мы особо инструктируем по поводу работы с клиентами старшего возраста, причем инструкции обновляются очень часто, поскольку появляются новые схемы и подходы мошенников. Однако всё, что есть у сотрудников банка, — сила убеждения. Отказать в выдаче вклада или снятии наличных, даже если очевидны мошеннические действия в отношении клиента, но клиент настаивает, банк не может, — отмечает вице-президент, директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин.

— Денежные средства являются собственностью клиента, и он волен распоряжаться ими, как сочтет нужным, — подтверждает адвокат Антон Пуляев.

Его коллега Антон Маликов полагает, что при желании банк может помочь таким клиентам, не нарушая правил, — если договор между вкладчиком и банком включает ряд дополнительных условий.

— К примеру, в договор может быть включено условие, позволяющее банку отказать вкладчику в немедленном совершении операции, если документы, предоставленные вкладчиком для удостоверения личности, вызывают сомнения (этот механизм используют для целей так называемого «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ), — говорит эксперт. — Таким образом, банк может по формальному основанию временно отказать в выдаче денежных средств и при подозрении об обмане клиента со стороны третьих лиц и сообщить об этом в правоохранительные органы.

В Сбербанке, который предпочитает большинство пожилых россиян, придумали еще один механизм, который позволит защитить клиентов, не нарушая правил.

— Мы понимаем, что наши пожилые клиенты особенно уязвимы перед лицом мошенников, поэтому в начале 2022 года Сбербанк планирует запустить новый сервис «Близкие рядом», — рассказала «Известиям» Елена Левина. — До исполнения операции банк направит ее на проверку помощнику — человеку, которого клиент выбрал заранее. Помощник не будет иметь доступа к счетам клиента, не узнает баланс и не сможет распоряжаться деньгами. Но и без его согласия перевод не случится.

Сегодня эта функция доступно только для переводов и автоплатежей в «Сбербанк Онлайн».

Но все эти технологии сработают только в том случае, если деньги доверчивый пенсионер хранит на счету в банке. До сих пор изрядная доля пожилых граждан хранят деньги дома, наличными. Мошенники об этом прекрасно осведомлены и пользуются этим.