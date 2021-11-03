Вызов помощи: в РФ появился новый сервис для борьбы со звонками мошенников

В России появилась новая платформа для борьбы с телефонными мошенниками: «Тинькофф» интегрировал собственную антифрод-систему, распознающую подмену официальных банковских телефонных номеров, в сервис определения номеров «Яндекса». Об этом «Известиям» рассказали в банке и подтвердили в IT-компании. Банки и крупнейшие сотовые операторы также развивают собственные платформы, сообщили их представители, однако пока это были интеграции отдельных игроков. В ЦБ поддерживают инициативы по противодействию мошенничествам. В регуляторе подчеркнули, что за первое полугодие отправили на блокировку почти 18 тыс. номеров, с которых звонили преступники. Эксперты ожидают, что информация о подозрительных вызовах позволит россиянам не натыкаться на злоумышленников.

Предупрежден, значит вооружен

«Тинькофф» подключил к определителю номера «Яндекса» собственную платформу предотвращению телефонного мошенничества, которая распознает подмену официальных банковских номеров, сообщили «Известиям» в банке. В кредитной организации пояснили принцип работы нового способа защиты при интеграции в сервисы «Яндекса»: когда человеку, у которого установлен определитель номера от «Яндекса», поступает звонок, система проверяет, принадлежит ли этот номер Группе «Тинькофф». На стороне банка проходит проверка, действительно ли звонок совершает сотрудник. Если же на самом деле используется подмена номера, то вызов считается мошенническим, и об этом сообщается клиенту. Интеграция с «Яндексом» позволяет пользователю показывать подмену вне зависимости от оператора связи.

Если абонент все же решит ответить на звонок, то система уведомит об этом банк — тогда информация будет учитываться антифрод-системой, которая оценивает риск проведения денежных операций, пояснили в «Тинькофф». В кредитной организации ожидают, что интеграция с системой «Яндекса» в совокупности с другими мерами позволит предотвратить мошеннические атаки на клиентов и подстраховать их средства от кражи.

В «Яндексе» подтвердили «Известиям» запуск нового решения совместно с «Тинькофф». В IT-компании уточнили, что ежедневно наблюдают порядка 10 тыс. звонков с номеров банка пользователям «Яндекса», у которых включен определитель номера — из них около 600 в реальности поступают не из кредитной организации. По оценке «Тинькофф», в 6% звонков, которые проходят через определитель номера партенра, речь идет о подмене банковских номеров мошенниками.

С 2020 года банки в партнёрстве с крупнейшими телеком-операторами стали запускать совместные платформы для распознавания подмены номера. Например, в апреле 2021-го собственную систему проверки входящих вызовов запустил «Сбер». Сервис уведомляет, если входящий звонок подозрителен. В МТС сообщили «Известиям», что совместно с одноименным сотовым оператором также работают над развитием системы по выявлению звонков мошенников с подменных номеров.

Свою антифрод-платформу для защиты клиентов коммерческих банков запустили и в Tele-2, напомнил представитель мобильного оператора: система интегрирована на уровне сети оператора и системы банка. К ней подключены в том числе Сбер и Тинькофф. Принцип работы системы схож с тем, что используют «Яндекс» и «Тинькофф»: при поступлении подозрительного звонка платформа оператора связывается с банком, и уточняет, подтверждает ли кредитная организация исходящий вызов. Сервис для защиты от нежелательных звонков «Мегафон» работает на основе аналитических алгоритмов и позволяет автоматически перенаправлять нежелательные вызовы в специальный голосовой ящик.

При этом уже существующие платформы пока работают только при интеграции отдельных банков с отдельными сотовыми операторами. Сотрудничество Яндекса и Тинькофф создаёт альтернативу сервисам сотовых операторов для банков и клиентов. Например, у большого количества региональных операторов нет аналогичных сервисов и защитных механизмов против распознавания мошенничества, а решение Яндекса позволит и их абонентов защитить от мошенников. Сервис Яндекса и Тинькофф двух также будет выступать в роли дополнительной защиты и для абонентов «большой четверки», так как пилотируемые механизмы распознавания подмены еще не везде показывают абсолютную эффективность, отметил представитель компании. Кроме того, новый сервис будет бесплатным для пользователей, подчеркнули в Тинькофф.

Все больше подмен

В Райффайзенбанке рассказали, что в 2021-м успешно пилотировали платформу по определению телефонных звонков и в перспективе планируют её запуск. Внедрение такой меры считают эффективным также в ПСБ, а в Газпромбанке не исключает запуска аналогичного совместного проекта с телекоммуникационными компаниями.

Банк России поддерживает меры финансовых организаций, которые направлены на защиту клиентов от кражи денежных средств злоумышленниками, если такие сервисы предоставляются клиентам бесплатно, сообщили «Известиям» в Центробанке. В регуляторе отметили, что в 2020 году регулятор выявил и отправил на блокировку 26,4 тыс. телефонных номеров, с которых злоумышленники обзванивали клиентов банков. Это почти в два раза (на 86%) больше, чем годом ранее. За первые два квартала 2021 года Банк России направил для блокировки порядка 18 000 телефонных номеров, используемых в противоправных целях, добавили в Центробанке.

Впрочем, в некоторых банках считают информирование о подозрительных звонках неэффективным. В случае двойной подмены, что уже не редкость, номер телефона не могут определить даже сотовые операторы, отметил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов. По его словам, в борьбе с социальными инженерами наиболее действенно работает повышение осведомленности широких слоев населения. В ВТБ согласны, что платформы определения номера в основном используются для борьбы со спамом.

— Расширения браузеров для мобильных устройств и приложения по определению номеров, с которых поступают звонки, в основном строятся на системе отзывов пользователей. Если мошенники или спамеры используют свежий или подменный номер, которого пока в базе приложений нет, то всегда есть риск поступления с него вредоносных звонков со спамом или попытками мошеннических атак. Вместе с тем, на сегодняшний день это, пожалуй, один из самых эффективных инструментов превентивной защиты граждан от возможных мошеннических атак, — считает руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

По её словам, граждане, пользующиеся такой защитой, в основном следуют рекомендациям и не берут трубку, сразу же блокируя такие номера и маркируя их, как нежелательные. Эксперт добавила, что есть и небольшой процент отчаянных, кто развлекается троллингом мошенников и спамеров: мошенники не редко мстят им и устраивают бомберские атаки.