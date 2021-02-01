Три веселых буквы: «коммунальные» жулики обирают пожилых россиян

Этой зимой вновь активизировались мошенники, «работающие» под видом работников служб ЖКХ. Лжемонтеры и псевдопроверяющие обходят квартиры и обманом вынуждают граждан платить за ненужные фильтры для воды и менять исправные электросчетчики. Впрочем, эпоха пандемии вносит свои коррективы и в этот преступный промысел. На излете января стало известно о задержании в Тюмени аферистов, выманивших у пенсионерки почти 17 тыс. рублей под предлогом «дезинфекции от COVID». Как не попасться на удочку «коммунальных» мошенников — в материале «Известий».

Мокрое дело

ДЭЗ (Дирекция по эксплуатация зданий) и ЖЭК (Жилищно-эксплуатационная контора) — таких организаций больше не существует, но аббревиатуры родом из советской эпохи по-прежнему используются в просторечии. У людей старшего поколения эти сочетания букв ассоциируются с надежными казенными конторами, которым можно доверять. Проходимцы быстро почуяли силу коммунальных «брендов» и выстроили несколько типовых преступных схем. К примеру, обкатанная во многих регионах афера с фильтрами для воды.

35,5 тыс. рублей отдала за копеечный фильтр пенсионерка из Ленинградской области «мастерам», представившимися специалистами «Водоканала». Расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве.

Три веселых буквы Фото: Depositphotos

Ранее в январе московский департамент жилищно-коммунального хозяйства предупреждал граждан о возможных визитах жуликов, выдающих себя за сотрудников организации.

«Сотрудники «Мосводоканала» не осматривают и не меняют трубы, находящиеся внутри квартир. Компания отвечает за подачу и качество холодной воды до ввода в дом. Сети, которые находятся внутри дома, — зона ответственности управляющей организации» , — говорится в обращении ДЖКХ.

Не занимаются настоящие мастера компании и проверкой счетчиков воды в квартирах.

«Если вам предлагают подобного рода услуги, ссылаясь при этом на «Мосводоканал», знайте, что это — недобросовестная реклама», — уточняется в сообщении. Тем не менее москвичи, особенно пожилые, всё равно доверяются мошенникам и теряют довольно крупные суммы денег. Одна из жительниц столицы описала в соцсетях историю, случившуюся с ее бабушкой.

Пожилой женщине позвонили якобы из диспетчерской и сказали, что во всем доме устанавливают «систему против затопления в связи с повышением давления в трубах». Испуганная женщина согласилась и не глядя подписала принесенный явившимся жуликам договор. В результате она «со скидкой» заплатила 24 600 рублей за фильтр, рыночная цена которого 3835 рублей. Телефоны, указанные в договоре, — недоступны.

Три веселых буквы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Что касается навязывания замены или поверки счетчиков воды, то в некоторых случаях мошенники предварительно раскладывают по почтовым ящикам листовки, выполненные на бланках, схожих с официальными, с предупреждением о необходимости срочной замены приборов. Так минувшей осенью, например, делали в Карелии.

Еще одна статья дохода проходимцев — замена электросчетчиков, часто под прикрытием поддельных документов. Например, на Урале в конце прошлого года жулики с липовыми удостоверениями «Облкоммунэнерго» навязали ненужную замену счетчиков нескольким многоквартирным домам. Большинство пострадавших — пенсионеры, которые с трудом разбираются в тонкостях организации коммуналки в доме. В случае отказа менять счетчики по достаточно высокой цене в 5–6 тыс. рублей жулики запугивают штрафами.

Акции для пенсионеров

Еще один способ обирать доверчивых стариков — разного рода «акции», на которых предлагаются услуги со скидками. Так, компания «Добрый дом» в Стерлитамаке уговорила пожилую жительницу города истратить все накопления (1,5 млн рублей) на ремонт в квартире. Даже отдав всё, что было, женщина осталась должна мастерам еще 80 тыс. рублей. По оценкам племянника женщины, сумма в три раза завышена. Да и в ремонте квартира не нуждалась; теперь же в жилище начали протекать батареи.

— Они приходят с тортами, угощают, чай пьем. Потом начинается обработка. Говорю им, денег нет, а они всё сидят, уговаривают, — рассказала женщина журналистам ГТРК «Башкортостан».

Родственник пенсионерки обратился в полицию с заявлением о возможном мошенничестве. В настоящее время проводится проверка.

Три веселых буквы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В случае с пенсионеркой из Стерлитамака говорить о мошенничестве с уверенностью пока нельзя. Но есть и те, кто идет на откровенный криминал с целью лишить последнего стариков. Группа ранее судимых челябинцев под предлогом «дезинфекции от коронавируса» и борьбы с тараканами обходила жилища пенсионеров и навязывала свои услуги. Раствор для дезинфекции состоял из обычной воды, но обработка чудодейственным средством обошлась одной из пострадавших более чем в 16 тыс. рублей. При этом аферисты уверили женщину, что она входит в льготный перечень ветеранов и пенсионеров, квартиры которых обрабатываются в первую очередь.

Преступников задержали на выезде из Тюмени. По признанию одного из них, группа работала около четырех лет.

— Свои услуги они оценивали от 5 до 50 тыс. рублей. Установлена причастность задержанных к пяти преступным эпизодам. По решению суда всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе УВД по Тюменской области.

Хитрости договора и трудности доказывания

Мошенники подобного профиля, как правило, виртуозно владеют методами психологического воздействия на жертв. Нередко потерпевшие соглашаются не только на оплату «дорогостоящего, но крайне нужного товара», но и на получение кредита. При этом формально продавцы обычно остаются в рамках закона.

— Молниеносное подписание договора приводит к тому, что, когда приобретатель начинает понимать ненужность покупки, продавца и след простыл. На руках подписанный договор, оплаченный товар, а в худшем случае и обязательство перед банком. При этом в самом договоре стоит подпись покупателя о том, что он при подписании договора ознакомился со всеми положениями закона «О защите прав потребителей», и в том числе согласился с договорной подсудностью, с невозвратным задатком и тщательно ознакомлен с качествами и характеристиками чудо-товара, — говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Три веселых буквы Фото: Depositphotos

Очень часто в таких случаях граждане обращаются в полицию с заявлениями о мошенничестве, однако в ответ получают постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с указанием на отсутствие события преступления. Большинство продавцов чудо-фильтров и тому подобных устройств ведут свою хозяйственную деятельность совершенно легально, а покупатели добровольно и без принуждения заключают с ними договоры на приобретение и установку оборудования. Именно поэтому в большинстве случаев как-то вернуть потерянные деньги практически невозможно — если, конечно, не установлен факт недееспособности покупателя или прямой недобросовестности продавца (предоставление заведомо ложных сведений о товаре, использование поддельных документов и тому подобные действия).

— При этом в редких случаях неисполнение обязательств по гражданско-правовому договору при наличии определенных обстоятельств может быть квалифицировано судом как преступление, в том числе если удается доказать обман, предшествовавший заключению сделки. Также на результат решения влияет массовость обращений от потерпевших, — говорит юрист.