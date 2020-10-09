Дело хозяйское: как не стать жертвой обмана в сфере ЖКХ

В Волгограде задержали бывшего слесаря, который под видом мастера по ремонту газового оборудования обзванивал абонентов и навязывал ненужные услуги . В Мурманске тем временем активизировались лжеэлектрики. О том, как можно обмануться и как на этом наживаются, — в материале «Известий».

Ряженые, на доход заряженные

Эксперты Национального центра финансовой грамотности предупреждают: мошенники вымогают деньги с собственников под предлогом задолженности за услуги ЖКХ. Для пущей убедительности аферисты работают вдвоем: один представляется сотрудником управляющей компании, второй, к примеру, судебным приставом .

И здесь совет: не впуская в дом непрошенных гостей, выяснить их ФИО, должность, а затем перезвонить в свою управляющую компанию и государственное учреждение и уточнить, работают ли там эти люди и действительно ли пришли по вашу душу .

Дело хозяйское Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Кстати, мошенники могут и выдумать задолженность, и обивать пороги реального должника — все эти листовки со списком квартир-должников, стикеры на почтовых ящиках как путеводная звезда, что недвусмысленно намекает: «Ребята, здесь есть кого прищучить».

По словам эксперта Елены Бобковой, чтобы попасть к вам в дом, аферисты могут использовать различные приемы.

«Они могут рассказать о плановых обходах, о возникшей задолженности, о сопровождении лиц, реализующих меры социальной и государственной поддержки. Под предлогом вымышленной задолженности по ЖКХ, переодевшись в костюм судебных приставов, они начнут угрожать отключением света, воды, тепла, газа, а потом предложат погасить часть задолженности наличными или переводом через терминал », — замечала эксперт и предупреждала: поговорите со старшими родственниками, они должны понимать, что все подобные задолженности оплачиваются только через банк .

Кстати, вот еще одна мошенническая схема на злобу дня: в Санкт-Петербурге мужчина и женщина, представившись работниками ЖКХ, навязали 80-летней пенсионерке «очиститель воды от коронавируса» . Нобелевку за свое «изобретение» эти ребята вряд ли получат, но заявка на «Оскар» неплохая: благодаря убедительной игре парочка выручила за дешевую и бесполезную насадку на кран 30 тыс. рублей .

Давят на газ

В Волгограде поймали бывшего слесаря, который разводил жильцов на проверку газового оборудования. До 2019 года мужчина работал слесарем по обслуживанию газового оборудования, а потом его уволили из компании . «Ну и пожалуйста!» — сказал сотрудник и прихватил с собой базу абонентов с бывшей работы. Мужчина обзванивал жителей двух районов города, напоминая, что уже близится срок проверки оборудования. Приходил в спецодежде, осматривал плиты и брал за процедуру от 200 до 1,5 тыс. рублей. Промышлял не миллионами, но больше 14 тыс. рублей подзаработал.

В конце сентября в Москве накрыли целую группу аферистов: 27 мошенников убеждали жителей купить дорогое и по факту ненужное газовое оборудование. Жертв выбирали по классической схеме — среди пенсионеров и одиноких людей.

« Представляясь работниками отдела утилизации или сотрудниками отдела оценки специализированной службы, злоумышленники обходили квартиры и убеждали жильцов в том, что их газовые плиты имеют дефекты и им необходима замена », — сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дело хозяйское Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

На замену предлагалось оборудование за 30 тыс. рублей, хотя закупочная стоимость плиты не превышала 7–8 тыс. рублей . Среди пострадавших — более 20 человек. В «Мосгазе» отмечают, что реальный специалист не оказывает дополнительных платных услуг во время проверок, одет в темно-синюю форму со светоотражающими полосками, с оранжевой кокеткой на спине с логотипом службы и может предъявить удостоверение со специальной голограммой . График проверок можно узнать на сайте. Кроме того, о проверках извещают заранее — с помощью объявлений на доме, в почтовых ящиках и через личный обзвон жильцов.

«Бывает так, что сотрудники, чтобы увеличить свой доход, предлагают собственникам заменить гибкую подводку к плите, вентиль и другое. Если в квартире установлена газовая колонка, то рекомендуют заменить ее на более современную и надежную с точки зрения специалиста , — рассказывает «Известиям» о других способах нечестного заработка первый заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ-Контроль» Сергей Сохранов. — И люди, особенно пожилые, опасаясь за свою жизнь, естественно поддаются уговорам таких технарей и раскошеливаются на замену шланга . В магазине он стоит порядка 500 рублей, но у этих горе-ремонтников — 1,5–3 тыс. рублей плюс еще работа».

Как себя обезопасить? По словам Сергея Сохранова, самая большая ошибка тех, кто попадается на такие уловки, — они не знают, кто управляет их домом, какая организация обеспечивает техническое обслуживание газового оборудования .

« Не попасться просто: знать кто обслуживает, с кем заключен договор . Если к вам приходят люди и представляются другой организацией, вы можете смело отказываться от их навязанных услуг. Требуйте документ, который удостоверяет, что они действуют не как частное лицо, а также документ об оплате — товарная накладная, кассовый чек . И естественно, никогда не давать аванс », — говорит эксперт.

Сомнительные уведомления

1 июля 2020 года в силу вступили поправки, по которым за электросчетчики отвечают электросетевые организации. Именно на их плечи, а не граждан, теперь ложатся расходы на покупку, установку, замену счетчиков. Впрочем, изменение новое, так что неудивительно, что мошенники пытаются заработать на неосведомленности жителей. «Известия» писали о том, как липовые электрики пытаются раскрутить жильцов на платную замену электросчетчиков в Орле — ходят по домам и пугают жителей, что их приборы учета нужно срочно менять. Похожих аферистов видели в Мурманске. Города меняются, а принцип тот же.

« В качестве причин называют неисправности, выход за межповерочный интервал или некие изменения в законодательстве. Однако если жители все-таки соглашаются на замену, в акте выполненных работ представители этих фирм ставят отметку «заменен по желанию потребителя» . Услуги таких компаний обходятся потребителям в 3–5 тыс. рублей», — предупреждают в «Орловском энергосбыте».

Отметка «по желанию» тут же снимает всю ответственность с сомнительной организации, а показания приборов, установленных лжеэнергетиками, для оплаты не принимаются, так что не удивляйтесь потом заоблачным счетам.

Дело хозяйское Установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в квартире Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Мудрят и с водосчетчиками. Так, жители Батайска находят в почтовых ящиках липовые квитанции на поверку счетчика от некой «Единой информационной службы жилищно-коммунального хозяйства ». Это же название организации заметили недавно в сомнительных уведомлениях жители Тюмени и Омска. Суть одна: вызывайте контролера до такого-то числа, иначе будем начислять по нормативу. Ниже приводят устрашающую таблицу для сравнения — данные по счетчику после поверки и без нее. Разница — ощутимые 600 рублей.

« Текст прям пугающий для неподготовленного обывателя. И циферки жуткие. Представила так живо, как бабушки-пенсионерки тут же бросятся звонить-приглашать-заказывать поверку , — комментирует в интернете одна из жительниц Омска. — Чего уж там, даже подготовленная я на минутку разуверились в своей памяти, что счетчики мне нужно проверять только в 2023-м. Проверила. Ничего я не перепутала».

Совет: проверять название организации в едином реестре Росстандарта, а сроки поверки указаны в паспортах и актах на опломбировку. Кроме того, проведенная диагностика счетчиков является юридически подтвержденной, если запись о ней появилась в реестре ФГИС «Аршин» (специалист вносит данные в течение суток). Уточнить данные можно в разделе «Сведения о результатах проверки средств измерений», указав номер заводского счетчика. Вход — через профиль «Госуслуг».

Голосуй или проиграешь

В сентябре губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с ситуацией в Красногорске, где жители получают платежки сразу от двух управляющих компаний . Одну из них исключили из реестра Госжилинспекции за долги, с декабря 2019 года официально работает другая компания, но старая продолжала выставлять счета 168 многоквартирным домам.

«Как это часто бывает, у нас от домов никто добровольно не отказывается. Эта ситуация разрешается только в судебном порядке и здесь получить уплаченные деньги назад бывает очень сложно, — говорит Сергей Сохранов. — Управляющая компания может хитрить: создается новая управляющая компания с практически идентичным названием и другим лицевым счетом, чтобы избежать проблем с надзорными органами. Например, была «Уютный дом», а появилась «Уютный дом-М». Название похоже, можно и не обратить внимание (особенно пожилым людям). Счета оплачивают, а деньги идут совершенно не туда. Не могу сказать, что такие случаи очень распространены, но подобного рода обращения к нам поступают: люди могли полгода платить по реквизитам управляющей компании, потом вдруг случайно узнали, что у них образовалась задолженность перед новой управляющей компанией».

Дело хозяйское Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как быть? Элементарно — внимательно изучать платежный документ . Впрочем, по словам эксперта, избежать многих проблем проще, если собственник, в принципе, участвует в жизни дома. Когда вы в последний раз были на общем собрании? То-то же.

«У нас управление дома вопреки распространенному убеждению отдано в компетенцию не управляющей компании, а собственникам. И поскольку все решения принимаются собственниками, надо внимательно следить за общими собраниями. Обычно на них никто не ходит», — констатирует Сергей Сохранов. Хотя сейчас куда проще проголосовать — самые активные дома проводят собрания уже и в электронном формате.

По словам эксперта, управляющая компания выносит на голосование ту повестку, которая ей выгодна, и это может касаться всего: от нового цвета фасада до установки охранной сигнализации и столбика на придомой территории.

« Если вы как собственник не вникаете в перечень вопросов, которые выносятся на собрании, то велик риск, что, получив в следующий раз платежный документ, вы удивитесь : вместо 10 тыс. рублей плата составит 15 тыс. А всё почему? С легкой руки вашего неучастия управляющая компания провела вопрос о взимании дополнительного сбора. Если вы не согласны, то идите и голосуйте против, иначе всё выйдет боком ».

Совет да ТСЖ

Председатель правления Союза жилищных организаций города Москвы Константин Крохин в беседе с «Известиями» замечает, что активность мошенников, обивающих пороги под видом сотрудников ЖКХ и госорганов, волнообразна.

«Судя по всему, та волна, которая была год-два назад, стихла — с этими группами поработало МВД, и теперь их меньше. В основном ходят не чистые воры, а мошеннические прохиндейские фирмы, навязывающие ненужные услуги. Как психологи — хорошо подготовлены. Если человек пожилой, у него плохо работает память, он не очень юридически подкован и хорошо к людям относится, его всё равно обманут , — считает эксперт. — Надо, чтобы люди не были одиноки, чтобы за ними смотрели родственники, органы соцзащиты».

При этом Константин Крохин отмечает, что в Москве люди столкнулись и с другой проблемой — внезапным отключением электричества в отсутствии долга . По правилам, неплательщик должен получить предварительное письменное уведомление, необходимо составить акт об отключении электричества. К тому же до конца года правительство РФ запретило отключать коммунальные услуги за долги.

«Людям предъявляют платежки красного цвета, в которых нет никаких подробностей. Просто: вы должны NN сумму. При этом у людей нет задолженности ни за электричество, ни за текущие платежи. Что было 2–3 года назад, никто же не знает — нужно как-то расшифровывать, подтверждать», — говорит эксперт, предполагая, что так управляющая компания закрывает убытки 2–3-летней давности.

Дело хозяйское Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Куда обращаться в таком случае? Во-первых, спросить с тех, кто прислал уведомление. Если ответ не устроил, гражданин имеет право обратиться в Жилинспекцию, а также в Роспотребнадзор. Третий орган — прокуратура.

«Но это переписка занимает месяцы. Что делают люди? Платят или нанимают электрика, который всё исправит», — говорит эксперт. Суд также займет время.

По словам Константина Крохина, единственный путь предотвратить подобные ситуации — создать собственное управление в виде ТСЖ либо совет дома, который наймет управляющую компанию малого, среднего бизнеса. Эксперт замечает, что даже в условиях самоизоляции люди возмущались некачественной уборкой, дезинфекцией и в итоге (случаи были в Московском регионе) «скидывали» управляющую компанию.