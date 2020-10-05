Спамный инстинкт: граждан хотят избавить от рекламы через платежки ЖКУ

Россиян хотят избавить от навязчивой рекламы, распространяемой в платежках ЖКУ, — управляющим компаниям предлагают под угрозой штрафов запретить это делать. С такой инициативой в Минстрой обратился депутат Госдумы Виктор Зубарев (есть у «Известий»). Его поддерживают в Общественной палате РФ, «Деловой России» и Институте развития правового общества. Еще два года назад размещение рекламы на платежках было запрещено, но УК и расчетные центры нашли лазейку: листовки теперь вкладывают в конверты с платежным документом. В результате граждане получают множество бумаг, в их числе оказываются предложения по замене радиаторов, счетчиков и окон. Пожилые люди порой воспринимают информацию от УК как руководство к действию. С другой стороны, реклама позволяет УК снижать расходы на бумажные документы, отмечают эксперты.

Следующий шаг

В 2018 году в России запретили печатать рекламу на квитанциях по оплате ЖКУ, в том числе на их оборотной стороне. Это не касается социальной и справочной информации. Однако у УК и расчетных центров, выставляющих платежки, осталась возможность вкладывать в конверты рекламные листовки и флаеры. Нередко в их числе — предложения по замене радиаторов, счетчиков, окон и так далее. Подобная реклама путает граждан, особенно пожилых — иногда они воспринимают ее как обязательную к выполнению, указала директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

— Часто люди воспринимают как призыв к действию покупку или обновление какой-либо продукции. Получается, рекламодатели нашли удобную лазейку. Подобную практику необходимо пресекать, — считает депутат Госдумы Виктор Зубарев.

В связи с эти парламентарий оправил главе Минстроя Владимиру Якушеву предложение о запрете распространения любой рекламы посредством платежных документов на ЖКУ. Исключение касается социальной рекламы и справочной информации. За нарушение запрета предполагаются штрафы. Изменения нужно внести ст. 5 и ст. 38 38-ФЗ «О рекламе». С копией документа ознакомились «Известия».

Спамный инстинкт Фото: ТАСС/Артем Геодакян

За нарушения законодательства о рекламе для юрлиц предполагаются штрафы от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, уточнил член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.

В Минстрое на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.

В стране практически полностью отсутствует защита граждан от спама. Но если в электронной почте есть возможность отписаться от раздражающих писем, то в случае с реальными почтовыми ящиками это невозможно. А УК в принципе не должны заниматься распространением рекламы и зарабатывать на этом, отметил член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

Отследить доходы управляющих компаний от распространения такой рекламы невозможно и тем более определить, на что они тратятся, сказал Владимир Прохоров. При этом, если УК хочет донести какую-то действительно важную информацию до жителей, для этого есть много других способов — от медиаресурсов до информационных досок во дворах и у подъездов, подчеркнула Дарья Гладыш.

Спамный инстинкт Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Доска объявления — наиболее подходящее место для распространения рекламных и информационных материалов. Например, график отключения воды никогда не вкладывают в квитанцию, а вывешивают у подъезда, указал Владимир Прохоров.

— На площадке Общественной палаты РФ неоднократно обсуждалось введение специальных норм, которые позволили бы защитить людей от недобросовестного воздействия рекламы. Предложенная инициатива — следующий шаг после запрета коммерческой рекламы на обороте платежек, и его необходимо сделать, — высказал мнение первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Компромиссный вариант

Ввод запрета на распространение рекламы через платежки за ЖКУ — излишняя мера, полагает директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Зачастую за счет нее управляющим компаниям удается снизить стоимость формирования и распространения квитанций, объяснила она. Возможность рекламы должна остаться, особенно сейчас, когда отрасль ЖКХ требует дополнительных инвестиций из-за коронакризиса, считает генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Спамный инстинкт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Также для борьбы с навязыванием гражданам ненужных услуг через платежки стоит переводить выставление счетов на оплату ЖКУ в электронный формат, указал Виктор Зубарев. В числе предложений, направленных в Минстрой, фигурирует и предоставление гражданам возможности добровольно отказываться от бумажных носителей квитанций в пользу электронных сервисов. Отказ может экономить на оплате коммуналки, говорится в письме.

Стоимость выпуска и доставки каждого счета за услуги ЖКХ в среднем составляет 16–23 рубля. При этом граждане зачастую получают отдельно квитанции за воду, газ, электроэнергию и за вывоз мусора, то есть в месяц россияне фактически платят порядка 70–90 рублей только за то, чтобы получить счет на бумажном носителе (УК включают расходы в свои услуги). При отказе от бумажных платежек размер возможной экономии на ЖКУ составит от 800 до 1 тыс. рублей в год, рассказал Владимир Прохоров.

Однако сложность полного перехода отрасли ЖКХ на электронные платежки заключается в том, что у многих граждан, особенно у пенсионеров, до сих пор нет интернета, компьютеров и смартфонов, указала Светлана Разворотнева.

Спамный инстинкт Фото: ТАСС/Александр Щербак

Действительно, сейчас реклама позволяет УК снижать расходы на бумажные документы, отметила директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Но нельзя и отрицать, что зачастую она вредит гражданам. Поэтому разумным компромиссом было бы определять на общих собраниях жильцов, какую рекламу они категорически не хотят видеть в квитанциях на ЖКУ, а какую готовы получать, считает она.