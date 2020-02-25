Не ешьте на здоровье: рекламу БАДов в объектах спорта хотят запретить

С 2021 года в спортивных комплексах и школах, а также в бассейнах могут запретить рекламировать пищевые БАДы. Такой законопроект с поправками в закон «О рекламе» разрабатывает Минспорт. Во фракциях Госдумы к документу отнеслись неоднозначно. В «Единой России» готовы его поддержать ради защиты спортсменов от опасных препаратов, а вот в ЛДПР считают, что добавки создавались ради здорового образа жизни. Однако представители российского спорта с министерством согласны и считают, что ограничения рекламы нужны.

Внушаемые люди

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства, законопроект «О внесении изменений в закон «О рекламе» в части ограничения распространения рекламы биологически активных добавок и пищевых добавок на объектах спорта разрабатывается Минспортом России в инициативном порядке.

«Срок представления законопроекта в правительство РФ установлен на сентябрь 2020 года, а срок его внесения в Государственную думу — декабрь 2020 года», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе Минспорта оперативно прокомментировать запрос «Известий» не смогли. Ранее с аналогичной законодательной инициативой по усилению контроля за рекламой добавок выступал Минздрав, объясняя ее недостоверностью информации по применению. По данным Роспотребнадзора, во время проверок биологически активных добавок в 2019 году были выявлены нарушения в 44% случаев. Как уточнили в ведомстве, по сравнению с прошлыми годами их количество существенно увеличилось.

Первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил «Известиям», что проблема соответствия рекламы и качества самого продукта существует.

— Замысел инициативы Минспорта понятен, потому что у нас люди легко внушаемые и доверчивые. Зачастую они воспринимают рекламу в таких специализированных учреждениях как рекомендацию и руководство к действию. Это факт, — пояснил парламентарий.

Нужно ли вводить этот запрет в отношении всех БАДов, в том числе и разрешенных, — вопрос отдельной дискуссии, отметил единоросс.

Положительно к законопроекту отнеслись в КПРФ.

— На спортивных объектах должна быть только агитация за здоровый образ жизни: за физкультуру, спорт, новые достижения. Рекламируйте героев спорта, их успехи, а не всякую опасную ерунду, на которую подсаживают нашу молодежь, — заявил «Известиям» глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока коммунист Николай Харитонов.

Зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов, напротив, считает, что правительству нужно быть последовательным в своих действиях.

— Одной рукой оно разрешает продажу пива, а другой — запрещает рекламу биодобавок, которые в определенных случаях могут быть полезными. Поэтому я бы предложил кабмину определиться: он за здоровый образ жизни или употребление алкоголя, — заявил справоросс, не видящий большого вреда в БАДах.

Категорически против законопроекта вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

— Это абсолютная чушь. Биодобавки в 90% случаев придуманы для тех, кто занимается спортом. Где тогда Минспорт предлагает их рекламировать в детском саду, школе, на заводе? Это всё равно что убрать из спортзалов рекламу спортивного питания и разместить ее в Государственной думе, — пояснил свою позицию парламентарий.

Реклама БАДов и спортивного питания должна размещаться там, где на нее есть спрос, подчеркнул Игорь Лебедев.

Против допинга

Исполнительный директор союза производителей БАД Александр Жестков считает, что законопроект Минспорта, скорее всего, будет направлен против рекламы допинга и запрещенных добавок.

— Мы пока с его текстом не знакомы. Вся продукция, которая ввозится в РФ, должна проходить процедуру государственной регистрации, в рамках которой в том числе проводятся исследования на безопасность. Поэтому говорить о том, что она угрожает здоровью граждан нельзя, — пояснил он «Известиям».

А в технических регламентах Таможенного союза — «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» запрещено включение в состав БАД ингредиентов из перечня запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства, уточнил эксперт.

— Исходя из этого к рекламе в РФ может допускаться только продукция, прошедшая официальную регистрацию. Ничего плохого в этом нет, биологические добавки к пище — это стандартные минеральные комплексы, оздоравливающие человека, — отметил Александр Жестков.

А вот экс-президент Олимпийского комитета России, член Совета Федерации РФ Леонид Тягачёв считает, что рекламу БАДов могут негативно расценить.

— Сейчас в период допинговых скандалов вокруг России здесь вообще надо быть очень осторожным. Биодобавки бывают разные, но их пропаганду точно надо снизить, особенно в пределах спортивных объектов. Это касается мест, где занимаются дети и юноши, которых с самого начала необходимо просвещать на эту тему, чтобы они понимали, что можно применять без опасности для здоровья, а что нельзя, — заявил парламентарий.

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России, ответственный за вольную борьбу, в прошлом олимпийский чемпион, а ныне сенатор Арсен Фадзаев также заявил «Известиям», что поддерживает инициативу Минспорта. Он отметил, что знает многих молодых ребят, которые еще ходят в школу, занимаются спортом и уже «плотно на этом сидят». По его мнению, «БАДы влияют на организм человека, его мышечную массу, что само по себе неестественно».