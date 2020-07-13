Рекламный блок: что ждет интернет-пропагандистов наркотиков

Законопроект, ужесточающий ответственность за рекламу наркотиков в интернете, одобрили в первом чтении в Госдуме в конце минувшей недели. Что ждет тех, кто продвигает рекламу запрещенных препаратов и наркоманскую субкультуру, после изменений в КоАП — разбирались «Известия».

Чтоб не продвигали

Законопроект был внесен правительством в январе текущего года. В пояснительной записке говорится, что статистика фиксирует рост случаев пропаганды наркотиков в Сети, причем объявления стали более открытыми и агрессивными из-за возможности размещать их анонимно.

о1 Фото: ТАСС/Марат Абулхатин

«Такие действия являются общественно более опасными, поскольку охватывают многомиллионную аудиторию, существенной частью которой являются несовершеннолетние, а также способствуют созданию устойчивого спроса на наркотики и ведут к расширению рынка сбыта запрещенных веществ, попутно продвигая пронаркотическую субкультуру» , — говорится в документе. Авторы привели данные по штрафам за 2013–2018 годы, свидетельствующие о неэффективности действующего запрета: рассмотрено 1041 дело об административном правонарушении, наложено штрафов общей суммой чуть более 25,5 млн рублей.

По данным МВД России, наибольшую опасность представляют специальные торговые интернет-площадки для реализации наркотиков — на эти источники поступило более 11 тыс. жалоб (31% от общего числа сообщений о пропаганде). Также пользователи активно жалуются на рекламу запрещенных препаратов в популярных соцсетях («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook), поступило свыше 8 тыс. сигналов (23%) о продвижении там наркотематики.

Ударят рублем

Законопроектом предлагается ввести дополнительный квалифицирующий признак, который позволит дифференцировать ответственность физических, должностных и юридических лиц по возрастанию. Компанию можно будет оштрафовать на сумму от 1 до 1,5 млн рублей и приостанавливать ее деятельность до 90 суток. Индивидуальный предприниматель заплатит в случае нарушения от 50 до 100 тыс. рублей, а частное лицо за пропаганду наркотиков будет оштрафовано на сумму от 5 до 30 тысяч. Отдельно предусмотрена ответственность для иностранцев и лиц без гражданства — от 4 до 30 тыс. рублей штрафа или административный арест на срок до 15 суток с возможным последующим выдворением за пределы России.

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Ряд нововведений касается операторов связи, предоставляющих соединение провайдерам хостинга, — за несвоевременное ограничение доступа к информации по указанию Роскомнадзора установлены новые, более строгие санкции. Если раньше наказание составляло 3–5 тыс. рублей для должностных лиц и 50–100 тыс. для юридических лиц, то с момента принятия поправок к КоАП штрафы значительно вырастут — 10–30 тыс. и 100–500 тыс. соответственно. Также вводится квалифицирующий признак за повторное совершение проступка в течение года — в этом случае должностное лицо уплатит в доход государства от 30 до 50 тыс. рублей, а компания — от 500 до 800 тыс.

Мнение юристов

— Безусловно, борьба с пропагандой наркотиков крайне важна, — говорит «Известиям» адвокат и телеведущая Виктория Данильченко. — Но эта борьба осложняется целым спектром нюансов. Если говорить о пропаганде наркотиков в интернете, то основная сложность состоит в том, что главные манипуляции с наркотическими средствами проделываются в теневом секторе, так называемом Даркнете. А под административную статью зачастую попадают предприниматели, продающие в Сети одежду и аксессуары с изображениями наркотической тематики (например, растения конопли) или двусмысленными надписями.

Юрист обращает внимание на такой аспект проблемы, который нередко ускользает от внимания правоохранителей.

— Возникает масса вопросов к деятельности представителей шоу-бизнеса, особенно тех, чьей аудиторией являются несовершеннолетние. Многие из их произведений не мешало бы проверить на предмет пропаганды наркотиков. Но тут возникает проблема другого порядка. Понятие пропаганды может стать предметом расширительного толкования, поскольку постановления Пленума Верховного суда РФ по этому термину пока не имеется , — говорит Данильченко.

о4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

При этом правоприменительные органы, не обладая специальными знаниями в сфере лингвистики, искусствоведения, назначают соответствующие экспертизы, которые зачастую проводятся экспертами довольно низкой квалификации.

— Более того, проведение таких экспертиз занимает много времени, которое ограничено сроками проведения административного расследования. Лингвистическая экспертиза не потребуется для действий человека, который пойман в момент нанесения надписей или публикации постов в Сети, рекламирующих запрещенные вещества, как правило, адресов сайтов, где их можно приобрести. Но их дневной заработок намного больше, чем сумма штрафа. И увеличение этих штрафов, вероятно, просто повысит строку «Издержки» у таких граждан, но глобально на их деятельность повлиять не сможет, — говорит Виктория Данильченко.

Неясным считает толкование самого термина «публикация о наркотиках» управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

— При буквальном толковании такой публикацией может считаться любая научная статья о запрещенных препаратах. Если же речь идет о сайтах, на которых опубликованы призывы к употреблению наркотиков, то в большинстве случаев эти сайты зарегистрированы за границей и установить владельцев, а уж тем более оштрафовать их, не представляется возможным, — говорит правовед.

о3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Он скептически относится к потенциальной эффективности будущего закона.

— По сути, принятое в первом чтении Государственной думой решение направлено лишь на усиление не работающей статьи КоАП. Намного эффективнее в этом плане ведется работа Роскомнадзором, который блокирует в интернете любые источники, содержащие запрещенный контент, в том числе и с призывами к употреблению наркотиков, — считает адвокат Гавришев.

Игра в прятки

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что поправки к законопроекту помогут крупным ресурсам избежать блокировки из-за неблагонадежных пользователей.

— Во-первых, нужно понимать, что распространение в России подобного контента запрещено в принципе. Более того, даже распространение ссылок на страницы, содержащие подобный контент, запрещено. Такая страница должна быть удалена по требованию Роскомнадзора либо заблокирована в случае отказа. В России многие крупные ресурсы работают на шифрованном протоколе https — это означает, что заблокировать отдельную страницу на таком сайте невозможно. Из-за одной страницы будет заблокирован весь сайт, поэтому данный законопроект, скорее всего, спасает крупные ресурсы от блокировки. Например, Telegram, так как там реклама публикуется владельцами каналов и не контролируется администрацией ресурса. Этот законопроект фактически вводит штрафные санкции для тех, кто подобную рекламу размещает, — считает Зыков.

о5 Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein

Теоретически законопроект должен помочь в борьбе с наркоугрозой, но эффективность инструмента Зыков оценивает скептически.