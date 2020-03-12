Нож во благо: Роскомнадзор удалил 112 тыс. материалов о наркотиках

Более 112 тыс. материалов, пропагандирующих наркотики, было удалено в российском сегменте интернета с 2012 года. Об этом «Известиям» сообщили в Роскомнадзоре. При этом заблокировано порядка 13 тыс. таких материалов. Эксперты говорят, что только удаление способствует полной ликвидации информации, а любую блокировку можно обойти. Несмотря на результаты работы РКН, проблема продолжает оставаться серьезной, а реклама наркотиков «перетекает» на другие площадки, отмечают парламентарии и эксперты.

Всё ушло в Сеть

26 февраля президент РФ поручил МВД и Роскомнадзору закрыть доступ к ресурсам, пропагандирующим наркотики в Сети и проработать законопроект об ответственности за пропаганду запрещенных веществ в интернете.

Соотвествующие ведомства уже ведут борьбу с противоправной информацией. С 2012 года Роскомнадзор удалил более 112 тыс. материалов, пропагандирующих наркотики в интернете. Об этом «Известиям» рассказали в самом ведомстве. Также было заблокировано более 13 тыс. материалов. Всего же в Единый реестр запрещенной информации внесли более 125 тыс. ссылок. Однако проблема полностью пока не решена.

— Распространяются через анонимные каналы. Проблема пока остается, — пояснил «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Подчеркивают актуальность президентского предложения и в Госдуме.

— Мы видим сконцентрированную историю рекламы наркотиков в том числе в Telegram. Через него организовывается работа по продаже этих средств. Сейчас вообще вся торговля ушла в Сеть, реклама тоже, — сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

С 2012 года в России существует Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено. Данная система была создана постановлением правительства и направлена на ограждение населения от информации, содержащей детскую порнографию, изготовление наркотиков, способы совершения суицида, и других опасных сведений.

В РКН «Известиям» пояснили, что основанием для включения ресурса в Единый реестр служит решение МВД в отношении информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах их приобретения, а также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений. В реестр внесены материалы, которые блокируются и удаляются.

В МВД «Известиям» сообщили, что решение об ограничении доступа к запрещенной информации принимается на основании электронных обращений, ежедневно поступающих из РКН. В 2020 году МВД рассмотрело свыше 7 тыс. таких обращений, по ним принято более 3,6 тыс. экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках. За весь 2019 год рассмотрено свыше 40 тыс. обращений, по которым принято более 22 тыс. решений.

— Удалить ссылку может только тот, кто является собственником или администратором информационной системы, где она находится. Если вы не можете предъявить требования к такому субъекту, то единственное, что можно сделать, — заблокировать. При этом любую блокировку можно обойти, — пояснил «Известиям» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Он отметил, что заблокировать отдельную страницу, пропагандирующую наркотики, например, в Википедии, не получится. РКН может лишь направить онлайн-платформе просьбу об удалении материала. Если же ресурс откажется, то РКН может ликвидировать весь ресурс целиком. Однако на такие радикальные меры никто идти не готов. Именно поэтому количество заблокированных материалов намного меньше — точечная блокировка во многих случаях очень сложна.

— Можно закрыть кучу доменных имен и доступ к ним, но они будут пиарить себя через другие сайты и каналы, советовать там пользователям анонимайзеры и VPN, которые позволят приобрести любую информацию, — рассказал «Известиям» председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Наркокарательная инициатива

Эксперты отмечают необходимость «детальной проработки» законопроекта об ответственности за пропаганду запрещенных веществ в интернете, о котором ранее заявил Владимир Путин.

— Это крайне сложная тема, поскольку пропаганда наркотиков, конечно, безусловное зло и с этим надо бороться. Но вопрос наказания в техническом плане крайне сложный. Нужно иметь четкую и понятную позицию по доказательной базе. В противном случае для добропорядочных людей возникает слишком много рисков, что от их имени может быть проведена какая-то пропагандистская деятельность, — пояснил Дмитрий Мариничев.

Он подчеркнул, что подставить человека в интернете на порядок легче, чем подбросить наркотики в реальности. К проработке инициативы необходимо подойти очень взвешенно.

Другие эксперты поясняют, что сегодня предпринимается ряд мер для решения этой проблемы. В частности, Александр Малькевич вспомнил законопроект «Об информационных посредниках».

— Он смог бы стать серьезным подспорьем для того, чтобы эту историю победить. По этому законопроекту именно площадка несет ответственность за тот контент, который на ней размещается. Если вы являетесь владельцем сайта и на вашей площадке продают наркотики, то вы должны будете ответить по всей строгости закона, — рассказал глава комиссии ОП РФ.

Представители социальных сетей рассказали «Известиям» о том, что уже принимают на себя обязательства по борьбе с противоправным контентом.

— В соцсети «ВКонтакте» работает крупный отдел модерации, который оперативно реагирует на обращения пользователей, государственных регуляторов и общественных организаций и блокирует страницы пользователей и сообществ, посвященные распространению наркотических веществ, — сообщили в пресс-службе соцсети.

Сведения о запрещенной информации поступают не только от сотрудников ведомства, которые мониторят противоправный контент, но и от граждан. На сайте Роскомнадзора есть возможность в электронном виде подать жалобу о наличии в интернете таких сведений. Граждане могут заполнить специальную форму и сообщить о конкретных ссылках на информацию, которая пропагандирует в том числе наркотики.