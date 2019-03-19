Эпидемия художеств: как устроен маркетинг драгдилеров

Скандально известный депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву предложение об ужесточении наказания за рекламу наркотиков. Парламентарий считает, что пропаганду запрещенных препаратов стоит перевести в разряд уголовно наказуемых деяний. Как устроена реклама наркотиков в Сети и как на сегодняшний день закон борется с наглядной агитацией преступников, разбирались «Известия».

«Прошу вас принять меры по прекращению массового распространения незаконной рекламы наркотических средств. Считаю, что существующий Уголовный и Административный кодексы нуждаются в поправках в части ужесточения наказания за подобные действия — наказание должно как минимум равняться ответственности за непосредственное распространение самих наркотиков или же быть даже более суровым», — приводит выдержки из обращения Милонова RT.

drug_ad3 Виталий Милонов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В частности, депутата настораживают трафаретные граффити, а также бумажные объявления и разного рода рисунки на асфальте и стенах домов в крупных городах страны. Этот контент видят не только потребители, но и люди, не имеющие отношения к криминалу, — поэтому автор письма усматривает в этом пропаганду наркотиков.

На сегодняшний день в российском законодательстве предусмотрена административная ответственность за рекламирование запрещенных препаратов. Согласно ст. 6.13 КоАП РФ, виновника ждет штраф от 4 до 5 тыс. рублей (для физических лиц), от 40 до 50 тыс. — для индивидуальных предпринимателей и от 800 тыс. до 1 млн — для юрлиц (плюс административное приостановление деятельности до 90 суток). Вместе с этим нарушителей ждет конфискация рекламной продукции и оборудования, на котором оно изготовлено.

От штрафа к сроку

Сотрудники органов внутренних дел давно ждут такого инструмента для борьбы с крылом наркобизнеса, отвечающим за продвижение «товара».

«Дело в том, что художественная агитация — часть сложного бизнеса по незаконному обороту наркотиков. Наружная реклама наркосбытчиков чаще находится на аутсорсе. То есть владельцы интернет-площадок по продаже запрещенных веществ анонимно нанимают граффитистов », — рассказал «Известиям» источник в столичном антинаркотическом подразделении.

Художников подыскивают примерно так же, как и кладменов (наркокурьеров) — через соцсети. Хедхантеры нередко обращаются к молодым людям, которые выкладывают в соцсетях свои работы. Серьезных заказчиков волнует и качество исполнения — чтобы привлечь внимание подростков.

«Проблема в том, что далеко не всегда участковым и патрульным удается доказать, что художник-самоучка рекламировал именно наркотики — не всегда это понятно из контекста. Поэтому нередко дело заканчивается протоколом по ст. 7.17 КоАП («Порча имущества»). В идеале по каждому такому задержанию нужно проводить значительную проверку, залезать в Даркнет, ориентироваться в сленге и особенностях наркоманской субкультуры. В рамках административного производства это проблематично», — считает собеседник.

Тем не менее в регионах уже появился первый опыт привлечения наркопиарщиков к административной ответственности. Житель Кемерово в начале года был оштрафован за картинку, выполненную баллончиками с краской. Полицейские выяснили, что картинка была тестовым заданием наркоторговцев. Они обещали заплатить за изображение и трудоустроить «художника» на должность кладмена. В суде мужчине выписали штраф в 4 тыс. рублей по статье о пропаганде наркотиков.

Еще одна проблема заключается в предмете рекламирования. Наркоторговцы сегодня уходят от упоминаний, даже косвенных, самих веществ, популяризируя лишь интернет-магазины, где есть объявления о спайсах и прочих препаратах, а также «кадровые агентства» по подбору курьеров. В этом случае действия граффитиста сложно квалифицировать как пропаганду наркотиков.

drug_ad2 Фото: Global Look Press/DPA/Silas Stein

Главное зло, причастное к резкому увеличению объемов сбыта наркосодержащих и сильнодействующих веществ через интернет, это гипермаркеты (криптомаркеты) нового поколения, размещенные в Даркнете.

Два года назад МВД сообщило, что ликвидировало один из крупнейших интернет-магазинов такого рода — RAMP (Russian Anonymous Marketplace). Но на его месте появилась еще одна площадка — «Гидра». Любопытно, что реклама проекта пошла по легальным соцсетям — многие популярные российские блогеры обращали на это внимание.

Наркопиар

В начале марта сыщики наркоконтроля задержали на севере столицы не просто наркосбытчика, а совладельцев и организаторов популярного магазина наркотиков на площадке «Гидра».

«Предприниматели выбрали миловидное название «Мур мур» для своего магазина химии. Тратили большие деньги на рекламу товара. В буквальном смысле десятки кварталов были исписаны граффити с названием этого магазина», — рассказывает оперативник.

Молодые люди торговали мефедроном и рядом других запрещенных синтетических наркотиков. Большое внимание они уделяли упаковке — преступники тратили дополнительное время и средства на оформление внешнего вида своего продукта. Покупали стикеры, упаковочные материалы для фасовки.

« В столице и в Санкт-Петербурге становится всё больше желающих торговать своим товаром через «Гидру» и другие похожие площадки. То есть люди ради легких денег не хотят подставляться и быть закладчиками. Они осваивают нехитрые способы производства синтетических наркотиков или покупают по своим каналам крупный объем наркотиков, платят «Гидре» за место и зарабатывают с минимальным для себя риском », — говорит оперативник.

Борьба за репутацию

Но из-за огромного потока желающих стать наркодилерами начало страдать «качество» услуг, предоставляемое сервисом. Появились и те, кто сбывал зависимым либо отраву, либо пустышку.

« В связи с такими случаями администрация «Гидры» организовала своего рода ревизионное подразделение. Выборочно они проводили закупки у магазинов, которые размещались на площадке. Вещества направлялись в специальную лабораторию на экспертизу. Если качество товара вызывает сомнение, магазин штрафуют на 200 тыс. рублей. Солидную сумму нужно внести в процессе получения места на площадке. Кстати, поэтому дилеры начали убегать из «Гидры» к конкурентам », — рассказывает оперативник. По его словам, без серьезной площадки пристроить большую партию товара очень сложно.

Любопытно, что оштрафовать или вовсе ликвидировать магазинчик администрация может за нарушение широкого перечня правил. Например, администрация запрещает прятать дозы рядом с образовательными учреждениями, на детских площадках, в жилых домах.

« Такие требования закладчиков продиктованы не благородными побуждениями — это правила бизнеса. Организаторы понимают, что, если от наркотиков начнут страдать дети или случайные люди, бороться с кладменами будет не только государство, но и простые люди », — говорит источник «Известий».

Впрочем, через «Гидру» предлагают купить не только наркотики, но и другие запрещенные к свободному обороту предметы — оружие, шпионское оборудование, чужие паспорта и прочие персональные документы. Также за деньги нелегальные магазины торгуют информацией о людях. Еще одной пугающей услугой стали предложения по найму людей для исполнения различного рода преступлений. Рекламирует себя площадка через рассылку по соцсетям.