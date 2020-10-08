Поставить на счетчик: мошенники предлагают замену приборов учета электричества

В Орловской области мошенники предлагали гражданам платную замену приборов энергоучета в жилых домах. При том, что с лета 2020 года больше не нужно платить ни за покупку счетчика, ни за его установку. Местная компания — поставщик электроэнергии даже выпустила соответствующую памятку в качестве предупреждения. Но этого оказалось недостаточно. Люди всё равно доверяют мошенникам и оплачивают навязанные услуги. Когда действительно нужно менять счетчик и как при этом не стать жертвой обмана — в материале «Известий».

Осведомлен — значит вооружен

«Орловский энергосбыт» предупреждает: в области мошенники снова стали навязывать жителям многоквартирных домов услуги по замене счетчиков электроэнергии. Схема стандартная: они ходят по домам, осматривают счетчики, говорят, что прибор нужно срочно менять. Цена вопроса — от трех до пяти тысяч рублей. «Известия» направили запрос в пресс-службу администрации Орловской области с просьбой прокомментировать эту проблему. Но на момент публикации материала ответ не был получен.

В других регионах помимо поквартирных обходов мошенники бросали в почтовые ящики поддельные уведомления о необходимости замены прибора учета, вешали похожие на официальные извещения на входных дверях, звонили по телефону. В качестве причин для замены называют выход за межповерочный интервал, некие изменения в законодательстве. Хотя изменение на самом деле одно. С 1 июля 2020 года жителям домов не нужно платить ни за счетчик, ни за его замену — расходы переложили на электросетевые организации.

Фото: соцсети Уведомления, которые получили жители всех квартир одного из домов в Москве

Самым действенным средством профилактики подобных мошенничеств является своевременное информирование населения . Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Светлана Разворотнева отметила, что в подъезде или перед подъездом каждого многоквартирного дома есть доска объявлений, где должны размещать важную информацию. Однако в подавляющем большинстве придомовых территории нет информации о том, что с этого года замену и поверку действующих проборов учета электроэнергии выполняют энергосбытовые компании.

Еще один способ — размещение информации на квитанциях. «Было бы неплохо такую информацию размещать на квитанциях [с оборотной стороны]. Кроме того, это какие-то флаеры в подъездах. Главное, чтобы это была реклама из рук в руки. Не только реклама в СМИ, через региональные сайты, где они есть, госуслуги. В принципе информация приходит достаточно многим. Но нужно расширить перечень информирования», — полагает она.

Электрик на пороге

Если мошенники предлагают подобные услуги, главное правило — не стоит немедленно заключать договор об оказании услуг, а тем более отдавать деньги. Светлана Разворотнева советует взять контакты и оперативно перезвонить, уточнить существует ли такая организация, провести консультацию с управляющей или энергосбытовой компанией.

Если прибор учета стоит на лестничной клетке или в общем коридоре, то при поверке или замене счетчиков, как правило, мастера заранее оповещают жильцов о своем визите. Как правило, вешают объявления в подъездах. В Москве, по словам Разворотневой, сроки следующих поверок приборов учета размещают на квитанциях за оплату коммунальных услуг. Однако общих правил нет. «Каждый действует по-своему. Если замена связана с какими-то перебоями в подаче электроэнергии, то многие предупреждают. Но нет регламента, как именно должны предупреждать о замене», — сказала она. В том же «Орловском энергосбыте» жильцам не сообщили, в каком случае электрики могут прийти для поверки или замены прибора учета. «Известия» направили запрос в пресс-службу компании для уточнения случаев и способов информирования жителей о проведении поверок, но на момент публикации материала ответ не был получен.

Если речь идет о приборах учета, установленных в квартире, то в соответствии с постановлением правительства №290 «О минимальном перечне работ по содержанию общего имущества» и постановлением правительства №491 «О правилах содержания общедомового имущества» собственника должны предупредить по телефону за три дня до визита, назвать ФИО и должность работника.

Мошенников не наказать

Но предположим, что лжеэлектрик уже находится возле щитка и готов приступить к работе. Одной из главных причин в таких случаях называют истечение межповерочного интервала и указывают на мнимую неисправность прибора. Но счетчик менять после поверки совсем необязательно — он может быть и в нормальном состоянии. «Поверочные интервалы — это срок годности, который указывают в паспорте объекта. После того как проходит первая поверка, исходя из технических характеристик, специалисты пишут следующий межповерочный интервал. Производители бывают разные. У китайских срок годности может быть пять лет, у немецких — 25», — сказала Разворотнева.

В случае согласия жильца на замену в акте выполненных работа лжеэлектрик обычно ставит отметку «заменен по желанию потребителя». Это полностью перекладывает ответственность на жильца. «Если в договоре на установку прибора учета, на акте стоит отметка о том, что собственник сам согласился, то никаких претензий быть к организации, которая установила этот прибор учета, и тем более к энергосбыту, быть не может. Ни суд, ни правоохранительные органы к рассмотрению данные материалы не примут», — предупредил исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов.

В данном случае речь идет лишь про акт о выполненных работах. Обязательно должен быть еще акт о постановке прибора на учет (без него прибор считается недействительным). А его выдает только энергосбытовая компания, поясняет Костянов. Мошенникам невыгодно предлагать на подпись такой акт, поскольку для них это влечет наказание по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». А если же сомнительные электрики не предложили на подпись никакой акт, но прибор учета заменили, то можно обратиться в суд в порядке гражданского производства.

Двойная потеря

Следует иметь в виду, что показания с приборов, установленных мошенниками, для оплаты не принимаются. «Ставят приборы учета, которые не находятся в реестре приборов и не могут приниматься для оплаты. В итоге первые три месяца человек платит по среднемесячному объему, потом по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5 — оплата зависит от количества зарегистрированных в жилом помещении, а не от фактического потребления электроэнергии», — пояснил исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль».

Поставить на счетчик_1 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Но достаточно и того, что мошенники при смене прибора срывают пломбу с уже стоящего счетчика. А делать это могут только сотрудники энергосбыта при необходимости. В итоге, по словам Костянова, штрафов для собственника жилья нет, но придется платить по нормативу в соответствии с постановлением правительства №354, поскольку учетность прибора будет нарушена. «Фактически отсутствующая пломба говорит о том, что этот прибор не стоит на коммерческом учете и принимать его показания к расчетам нельзя», — пояснил он.