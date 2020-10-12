Вор у порога: мошенники ходят к пенсионерам под видом соцработников

В Калужской области расследуют дело о краже около 500 тыс. рублей у пенсионерки. Чтобы попасть в квартиру к пожилой женщине, мошенники притворились работниками Пенсионного фонда России и пообещали доверчивой пенсионерке денежные выплаты и льготные путевки. По словам экспертов, такого рода обман входит в тройку самых «популярных» видов мошенничества в отношении пожилых людей. Как не стать жертвой лжесоцработников и защитить от этого своих близких — в материале «Известий».

Обман под прикрытием

В Обнинске Калужской области оперативники расследуют уголовное дело, возбужденное по факту кражи у пенсионерки крупной суммы денежных средств, сообщили в региональном УМВД. Как полагают правоохранители, пожилой женщине позвонили на стационарный телефон и сообщили о якобы предстоящих изменениях в пенсионной системе.

После этого к ней домой пришла женщина, представилась работником Пенсионного фонда и рассказала о причитающихся пенсионерке денежных выплатах и льготных путевках в санаторий. Поверив лжеработнику ПФР, женщина впустила ее в квартиру для оформления договора. Однако вскоре после этого пенсионерка обнаружила пропажу около 500 тыс. рублей.

Вор у порога Фото: Depositphotos

По версии следствия, мошенница работала в паре, и пока та отвлекала пожилую женщину, ее подельник проник в квартиру и украл деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Подобные истории происходят чуть ли не еженедельно. В конце сентября полиции и следствию в Тверской области удалось доказать причастность мужчины к эпизодам грабежа: он проникал в дома одиноких пенсионеров под видом соцработника и обкрадывал их.

Только по заявкам

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Калужской области, в их отделение всё чаще стали поступать сообщения о том, что по домам ходят люди, которые представляются специалистами Пенсионного фонда и просят подписать какие-либо документы. Однако, подчеркивают в Пенсионном фонде, сотрудники ПФР не ходят по домам и не проводят никаких бесед на лестничных площадках.

Вор у порога Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— Посещение пенсионеров на дому, которые по состоянию здоровья не могут посетить специалистов ПФР, возможно только по предварительной заявке. Все сотрудники ПФР имеют соответствующее удостоверение, — указывают в пресс-службе. — Прием населения организован непосредственно и в клиентских службах территориального органа ПФР по месту жительства. О выездных приемах, которые обычно проходят в сельских (поселковых) администрациях, руководство отделения ПФР предварительно информирует органы местного самоуправления.

В топ-3

Как рассказала «Известиям» координатор фонда «Старость в радость» Александра Кузьмичева, мошенники уже не первый год маскируются под социальных работников, о чем регулярно сообщают сами пенсионеры . «У нас порядка восьми лет работает консультативная телефонная линия для пожилых людей, куда они стабильно обращаются с жалобами на мошенников такого рода. Также жалуются на тех, кто стучится в дверь под видом поверщиков счетчиков — представителей ЖЭКа. Лидируют и продавцы, которые предлагают лекарства от всех болезней, бытовую технику и прочее, и пожилым людям впаривается за 5 тыс. что-то, что стоит 200 рублей на китайском сайте. В самом циничном случае пенсионерам тут же оформляют кредиты».

— Что можно сделать, чтобы защититься: во-первых, если пожилой человек живет самостоятельно, необходимо позаботиться о том, чтобы у него на стенке прямо рядом с входной дверью или у телефона был прилеплен номер территориального отдела комплексного центра социального обслуживания населения. Вообще по стране социальная помощь носит заявительный характер: пока вы не обратились — вам ничего не предложат, а если кто-то предлагает — обманывает. Но в Москве социальные службы действительно иногда работают проактивно. Если вы постоянно пользуетесь услугами соцработника и тут к вам приходит новый, в первую очередь не надо стесняться попросить удостоверение, но поскольку они при желании подделываются и покупаются, в любом случае необходимо позвонить в соответствующий социальный центр и убедиться в том, что этот человек там действительно работает. В целом все актуальные телефоны должны быть на виду, и в случае, если поступает звонок или кто-то стучит в дверь пожилому человеку, то он должен понимать, что либо он сразу звонит своему более молодому родственнику разобраться, либо он звонит сам и уточняет — хоть в управляющую компанию насчет счетчика, хоть про соцработника.

Вор у порога Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Кроме того, у настоящих социальных работников могут быть свои секретные договоренности с пожилыми людьми, например, кодовые слова, чтобы случайно не открыть дверь чужому человеку, добавил в разговоре с «Известиями» председатель регионального отдела Союз пенсионеров России по Москве Игорь Корнеев.

Что касается волонтеров благотворительных фондов, то далеко не все из них в принципе посещают дома пожилых людей, отмечает Кузьмичева. «Например, наш фонд вообще не отправляет волонтеров на квартиры ровно потому, что мы не готовы обеспечить безопасность обеих сторон — как пожилых людей, так и самих волонтеров. Если мы начнем прием волонтеров по объявлению, то мы не знаем, кто придет и как этих людей проверять. Человек может помочь двум-трем пенсионерам для отвода глаз, а потом кому-то навредить. У нас нет полномочий кого-то досконально проверять. В то же время существует большое количество рисков и для самих волонтеров: появление асоциальных родственников, которые посчитают их угрозой для пожилых людей, претензии со стороны самих пожилых и прочее», — рассказывает координатор фонда «Старость в радость».

Просвещение против доверчивости

На сегодняшний день многие фонды и союзы борются с доверчивостью пенсионеров и учат их тому, как отличить мошенников от настоящих социальных работников и волонтеров. «Мы еженедельно проводим в клубе здоровья и долголетия встречи, где обсуждаем эти вопросы, а также учим пожилых людей финансовой, юридической грамотности. Также приглашаем различных экспертов, госслужащих, которые рассказывают о том, как не стать жертвами мошенников. В целом мы постоянно проводим разъяснительную работу», — отметил Игорь Корнеев.

Вор у порога Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Такие же беседы проводятся и в «Союзе защиты пожилых», рассказывает его руководитель Нина Анисимова. «Мы всё время говорим с активом нашей организации об этом — сейчас по телефону, а до этого в нашем доме ветеранов. Во-первых, бывали случаи, которые мы непременно приводим в качестве примера, а также всегда распространяем информацию нашего городского комитета о таких инцидентах. У нас было несколько человек, которых обманули, их пытались поймать, но, к сожалению, это не удалось» , — делится Нина Анисимова.

В целом же все специалисты, а также сотрудники отделения Пенсионного фонда России напоминают о том, что гражданам всех возрастов необходимо быть бдительными при общении с незнакомцами, которые приходят в ваш дом.