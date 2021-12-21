Войти в стаж: под прицел телефонных мошенников попали предпенсионеры

Мишенью злоумышленников оказались люди предпенсионного возраста: телефонные мошенники стали сообщать им о неких дополнительных выплатах за стаж, выманивая данные карты . Затем платежные реквизиты используются для похищения средств. Об активизации этой схемы «Известиям» сообщили в ВТБ, информацию подтвердили в Центробанке и других крупных кредитных организациях. Люди старшего возраста более склонны доверять уловкам, а перед Новым годом они ожидают финансовой поддержки от государства, пояснили эксперты.

Вам доплата

Телефонные мошенники стали под видом сотрудников госорганов звонить россиянам предпенсионного возраста и обещать провести «выплаты» за накопленный трудовой стаж. Об этом «Известиям» рассказали в ВТБ. Войдя в доверие в ходе беседы, злоумышленники просят уточнить номер банковской карты якобы для зачисления денежных средств, а также продиктовать код из СМС-сообщения . С помощью этих данных преступники могут похитить средства гражданина. Попытки такого обмана в декабре 2021-го фиксировали и в Газпромбанке. О схеме обмана также знают в Почта Банке и «Зените».

— В преддверии Нового года число мошеннических атак на счета клиентов традиционно возрастает. В этом году преступники решили воздействовать и на людей предпенсионного возраста . Злоумышленники пытаются воспользоваться расслабленностью населения, ведь финансовый год уже закрывается и наступает пора предпраздничных покупок, — пояснил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В Газпромбанке уточнили: если назвать мошенникам все реквизиты карты (в том числе CVC-код), они смогут использовать эти данные для оплаты покупок в интернете с чужого «пластика» . Выманивая код из СМС, злоумышленники обходят технологию подтверждения того, что карта находится непосредственно у владельца. В компании «СерчИнформ», которая специализируется на кибербезопасности, подтвердили: главный риск схемы с якобы выплатами по стажу — потеря денег перед новогодними праздниками без возможности их возврата. С позиции банка, клиент сам подтвердил операцию, назвав код из СМС.

Войти в стаж Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мошенники и раньше использовали тему выплат от государства для обмана граждан. Однако в декабре они сосредоточились на работе с людьми именно предпенсионного возраста . Старшее поколение — одна из самых уязвимых и легких мишеней, констатировал директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин. Он добавил, что для этой категории проще придумать уловки.

— По пожилым клиентам банк осуществляет усиленный контроль транзакционной активности. Кроме того, предусмотрены отдельные процедуры взаимодействия с владельцами счетов в возрасте при подтверждении ими операций. Для сотрудников банков пенсионеры — клиенты из зоны риска. Работников отделений особо инструктируют по поводу взаимодействия с клиентами старшего возраста, — подчеркнул Станислав Павлунин.

Один из драйверов для реализации подобных сценариев обмана — финансовые надбавки и индексации, которые обычно анонсируются государством перед Новым годом , считают в банке «Зенит». Также в конце года часто принимаются законопроекты, направленные на повышение уровня доходов населения , добавил управляющий директор центра развития сотрудничества с клиентами УБРиР Александр Дарданов, поэтому сообщения об индексации пособий или выплате дополнительных сумм уже не вызывают удивления и опасений у людей пенсионного и предпенсионного возрастов.

Новогодние ожидания

— Помимо этого, в преддверии Нового года, как правило, проводится довольно много различных розыгрышей и лотерей. В этот период граждане особо доверчиво относятся к таким мероприятиям , оставляют контактные номера телефонов для участия в розыгрышах, поэтому становятся более легкой мишенью для социальной инженерии, чем в иные периоды, — отметил Александр Дарданов.

Войти в стаж Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В ЦБ «Известиям» подтвердили, что фейковые выплаты людям предпенсионного возраста за рабочий стаж — один из сценариев, который используют злоумышленники . В регуляторе подчеркнули, что телефонное мошенничество остается одним из главных каналов воздействия для преступников, использующих методы социальной инженерии.

— Банк России настоятельно рекомендует гражданам никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать по телефону или через иные каналы связи (интернет, электронную почту) посторонним лицам, кем бы они ни представлялись, свои персональные данные, данные банковской карты, пароль из СМС, секретные слова. Разглашение этой информации может привести к хищению денег, — подчеркнули в ЦБ.

Кроме того, не следует открывать подозрительные электронные письма или СМС на телефоне с вложенными ссылками, а также вводить реквизиты карты на сомнительных ресурсах, напомнили в Росбанке.

Проект ОНФ «За права заемщиков» получает жалобы на попытки мошенничества с выплатами за стаж , подтвердила «Известиям» руководитель проекта Евгения Лазарева. Она уточнила, что злоумышленники представляются сотрудниками ПФР, Минтруда, соцслужбы и сообщают о положенных выплатах за отработанные годы . Как правило, преступники упоминают номера законов и используют сложные бюрократические формулировки, чтобы запутать собеседника.

Войти в стаж Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В соответствии с бюджетом ПФР, с 1 января 2022 года страховые пенсии вырастут на 5,9%, а социальные — с 1 апреля на 7,7%. В сентябре 2021-го президент распорядился начислить по 10 тыс. рублей всем пенсионерам: тогда деньги поступали на карты автоматически. О дополнительных выплатах в декабре информации пока не было. Что же касается так называемых доплат за стаж, то работники отдельных профессий, например, госслужащие и военные, действительно имеют право на выплаты за выслугу лет: для их получения необходимо обратиться в ПФР с целым пакетом документов, в том числе предоставить реквизиты карты. При этом никто не потребует от граждан кода из СМС.