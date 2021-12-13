Голосовые связи: роботы-мошенники стали звонить россиянам в 35 раз чаще

Осенью 2021 года мошенники стали звонить россиянам с помощью роботов-помощников в 35 раз чаще, чем в начале года . Злоумышленники имитируют голосовое меню банка, продолжая разговор только с теми, кто потенциально готов поверить в обман. Об этом сказано в исследовании Kaspersky Who Calls (есть у «Известий»). В крупнейших банках подтвердили тенденцию и спрогнозировали ее дальнейший рост. Звонок робота ослабляет бдительность клиентов, подчеркнули в ЦБ. Схема обходится преступникам в разы дешевле, а также повышает «конверсию», полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

Знакомый вызов

Осенью 2021-го по сравнению с январем-февралем в 35 раз выросло количество звонков с подозрением на мошенничество, когда злоумышленники применяли роботизированные обзвоны, похожие на те, которыми обычно пользуются финансовые организации . В начале года жалобы на подобные вызовы были единичными. Такими данными с «Известиями» поделились в Kaspersky Who Calls. По сведениями компании, пик такой активности пришелся на ноябрь 2021 года.

Голосовые связи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Зачастую схема такова: человеку поступает звонок, фейковый робот банка сообщает, что от имени владельца счета было произведено некое действие . Например была отправлена заявка на получение кредита или запрошен перевод крупной суммы денег. Далее абонента просят нажать в тональном режиме 1, если он действительно запрашивал ту или иную операцию, и 2 — если нет. Во втором случае клиента переводят на специалиста службы безопасности банка, разумеется фальшивого . Цели таких звонков — выманить деньги и платежные данные абонентов, пояснил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

Он уточнили, что после «переключения на специалиста» мошенники под видом сотрудников банков могут выманить платежную информацию (например, CVC) или код из СМС, который подтверждает вход в онлайн-банк с устройства преступника.

Голосовые связи Фото: ТАСС/Владимир Гердо

О схеме обмана с помощью голосовых помощников знают в Банке России. В регуляторе добавили, что такой звонок может ослабить бдительность клиента . В ЦБ также сообщили «Известиям», что в 2020 году выявили и отправили на блокировку 26,4 тыс. телефонных номеров, с которых злоумышленники обзванивали клиентов банков . Это почти в два раза больше, чем годом ранее . За три квартала этого года Банк России инициировал блокировку уже более 42 тыс. преступных номеров.

Готовы верить

Тренд на увеличение числа мошеннических звонков с помощью роботизированных помощников по сравнению с прошлым годом «Известиям» подтвердили в ВТБ и «Зените». Этот способ более вредоносный, так как уровень доверия к цифровым помощникам у жертв выше , считает начальник департамента кибербезопасности банка «Зенит» Олег Волков: у человека складывается впечатление, что информация передается в систему напрямую, минуя живого оператора.

— По-прежнему самым действенным средством защиты является бдительность людей. Никому нельзя раскрывать секретную информацию: ПИН-код, номер карты, имя владельца, CVV, СМС-коды . Все внешние звонки с вопросами о платежах, счетах и подобном необходимо верифицировать, позвонив самостоятельно по номеру телефона, указанному на официальном сайте банка или на карте, — подчеркнул директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

Голосовые связи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Злоумышленники стремятся использовать новые, более охватные и дешевые каналы воздействия на клиентов банков, отметили в ВТБ. В банке добавили, что с помощью роботизированного обзвона мошенники экономят ресурсы своих «кол-центров» и более качественно оценивают профиль потенциальных жертв.

С использованием роботов-помощников расходы мошенников на человеко-часы снижаются как минимум в два-три раза , оценил для «Известий» ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. Он добавил, что своего рода «конверсия» этого способа обмана должна быть в два-три раза выше, чем от обычного человеческого прозвона , поскольку это относительно новая история. По предположениям юриста, еще несколько месяцев эффективность преступных звонков с помощью роботов-помощников снижаться не будет.

Роботизированный обзвон примерно в 50 – 70 раз дешевле ручного, если ориентироваться на озвученную зарплату украинских коллеров в $300 в месяц и оптовой цене спамеров в 1 рубль за звонок , подсчитал основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. Однако, по его словам, и этот показатель можно во много раз превзойти, если арендовать инфраструктуру и организовать собственный сервер, тем более что для этого существует масса бесплатных решений.