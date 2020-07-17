Возраст — помеха: атакующим стариков преступникам добавят срок

В Госдуме предлагают считать преступления против людей старше 75 лет отягчающим обстоятельством. В правительство внесен законопроект, предусматривающий соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Об этом «Известиям» рассказала разработчик документа, член комитета ГД по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб. Инициативу поддержали в Совете Федерации. По данным Генпрокуратуры, за прошлый год против лиц пожилого и старческого возраста было совершено 177,5 тыс. преступлений. По словам экспертов, чаще всего пенсионеры становятся жертвами мошенников или подвергаются физическому насилию — их легко обмануть, и они не могут оказать сопротивление.

Насилие и мошенничество

В Госдуме разработан проект поправок в пункт «з» ст. 63 УК РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание»). В список таких обстоятельств предлагается внести преступления против лиц старше 75 лет.

— Сегодня и в ВОЗ, и в Министерстве здравоохранения считают, что старческий возраст наступает с 75 лет. У людей этой группы в большинстве случаев теряются многие когнитивные функции. Это приводит к тому, что человек дольше реагирует, лишается определенных возможностей по состоянию здоровья. Поэтому в законопроекте такая категория определена как наиболее уязвимая. Преступникам с ней работать проще всего, — пояснила Светлана Бессараб.

В пояснительной записке к законопроекту приведены статистические данные, предоставленные Генеральной прокуратурой. Так, в 2018 году было зарегистрировано 164,4 тыс. преступлений, совершенных в отношении граждан пожилого (60–74 года) и старческого возраста, в 2019-м — 177,5 тыс.

Например, 8 июля 91-летний житель Иваново перевел мошенникам 1,7 млн рублей, сообщил местный отдел МВД. А 5 июля, по данным ГУ МВД по Самарской области, в квартиру его ровесницы из села Обшаровка Самарской области ворвался грабитель и забрал крупную сумму денег.

— Преступления против лиц старше 75 лет можно сравнить с деяниями против несовершеннолетних, — считает адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. — Они одинаково беспомощны. Старики страдают не столько от разбойных нападений, хотя и от них тоже, сколько от мошенничества, которое сегодня в разы усилилось.

При этом, говорится в пояснительной записке, если в отношении детей сформированы нормы дополнительной защиты, то в отношении граждан старческого возраста законодательство не предусматривает разницы между таким потерпевшим и более молодым.

Зачастую люди в возрасте 75+ болеют не только физически, но и имеют ментальные нарушения, подчеркнул в разговоре с «Известиями» председатель правления ассоциации специалистов сферы социально-медицинского ухода «Патронаж» Алексей Сабадаш.

— Они нуждаются в особой заботе и уходе. Пользуясь этим, злоумышленники совершают преступления, и такие случаи я бы действительно считал преступлением иного рода, — рассуждает он.

По словам эксперта, по отношению к старикам не так уж и редко применяется физическое насилие, к которому можно приравнять и неоказание необходимой помощи недееспособному человеку.

В случае если законопроект будет принят, возраст потерпевшего — 75+ — станет таким же отягчающим обстоятельством, как если бы преступление было совершено в отношении беременных женщин, малолетних, а также других беззащитных или беспомощных лиц. К тому же пункту «з» ст. 63 УК РФ относятся злодеяния против человека, который находится в зависимости от виновного.

— В любом случае если имеются отягчающие обстоятельства, то назначение наказания ниже низшего предела или понижение категории преступления не может быть применено, — пояснила адвокат Сталина Гуревич.

Конкретное наказание зависит от позиции судьи, добавила она.

Возрастная граница

Депутатскую инициативу в целом поддержал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров, отметив, однако, что здесь могут понадобиться уточнения.

— Безусловно, сегодня много нападений на ветеранов, на стариков, и теоретически я бы поддержал данный законопроект. Но что, если человеку 74 года, например? Кроме того, нужно будет доказать факт, что преступник знал о старческом возрасте жертвы, — сказал парламентарий «Известиям».

Граждане пожилого возраста — тоже уязвимая категория и часто имеют те же проблемы, что и люди старше них, добавил председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена.

— Поэтому я бы больше концентрировался не на возрасте, а на состоянии беспомощности, — сказал он.

Возрастная граница смутила и гендиректора гериатрического центра Senior Group Алексея Сиднева.

— Здесь важен не возраст, а состояние человека, который или не может дать отпор физическому насилию, или не может до конца осознавать результат своих действий или бездействия, чем пользуются черные риелторы, например, — заявил он.

По мнению Евгения Черноусова, не имеет значения, знает ли преступник, сколько человеку лет, — незнание не освобождает от ответственности.