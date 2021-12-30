«Из-за количественного ограничения займов активизируются «черные кредиторы»

Количественное ограничение займов на человека, которое начнет действовать в середине 2022 года, рискует привести к активизации «черных кредиторов» . Такими опасениями в интервью «Известиям» поделился президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский . По его прогнозам, в следующем году кредитные организации продолжат развивать нефинансовые услуги — этому поспособствует в том числе запуск цифрового рубля. Кроме того, Георгий Лунтовский рассказал о рекордной прибыли банков и взлете ипотеки, а также — о первостепенных планах финансовых организаций на следующий год , в том числе — по борьбе с телефонными мошенниками.

«Денежно-кредитная политика могла быть и более жесткой»

— Банковский сектор вошел в 2021 год с рекордно низкой ключевой ставкой в 4,25%, но за год она выросла ускоренными темпами до 8,5%. На ваш взгляд, позволят ли столь резкие изменения замедлить инфляцию?

— Сейчас годовая инфляция выше 8%, а прирост инфляционных ожиданий вовсе превышает 15%. В этих условиях увеличение ключевой ставки — естественная реакция Банка России. Впрочем, я бы не назвал повышение ставки в семь этапов с 4,25% до 8,5% резким — например, в декабре 2014-го она за месяц подскочила с 9,5% до 17%. На мой взгляд, в текущей ситуации денежно-кредитная политика могла быть и более жесткой . Достаточно сказать, что ключевая ставка в реальном выражении (с учетом инфляции) находится на нулевом уровне.

— В условиях растущих ставок банковскому сектору прогнозируют рекордную прибыль в 2,5 трлн рублей. Как вы думаете, куда банки направят эти деньги?

— За 10 месяцев 2021 года чистая прибыль российского банковского сектора уже достигла исторического максимума — 2,1 трлн рублей . Росли чистые и комиссионные доходы кредитных организаций, а также сокращались отчисления в резервы в связи с меньшими выходами клиентов на просрочку. При этом полученная прибыль распределяется крайне неравномерно по группам банков : около 85% приходится на системно значимые кредитные организации.

Весомую часть прибыли банки будут инвестировать в цифровые технологии, которые позволяют поддерживать конкурентоспособность бизнеса. На мой взгляд, очень важно инвестировать в информационную безопасность. Многие годы банки вкладывались в это направление по остаточному принципу.

— Информационная безопасность и защита клиентов от телефонных мошенников действительно стала темой для обсуждения на высших уровнях в уходящем году. Одно из предложений АБР — создать единую систему анализа телефонного мошенничества (СУАТМ). Планируется ли в 2022-м ее пилотировать?

— Регуляторы со стороны государства — МВД, Роскомнадзор и Банк России — поддерживают создание подобной системы. Мы подготовили техническое задание для СУАТМ и направили в ЦБ на рассмотрение. Надеюсь, что в начале 2022 года мы сможем приступить к детальному обсуждению и проработке платформы.

Другое наше предложение — блокировать средства на счете потенциального мошенника до 25 дней для создания возможности наложения обеспечительных мер в судебном порядке . Сейчас ЦБ подготовил концепцию изменений в законодательство о национальной платежной системе по борьбе с кибермошенничеством. Надеюсь, что туда войдет это предложение.

Также важно, что у крупных банков есть ресурсы, чтобы улучшать свою информационную безопасность, однако этого нельзя сказать о небольших организациях. Поэтому в ассоциации создана проектная группа по запуску ИТ-аутсорсинга, включая функционал информационной безопасности. В эту группу входят в том числе представители ЦБ и «Ростелекома», надеюсь, что в следующем году работа группы принесет большие плоды.

«Рисков дефолтов в продлении льготной ипотеки я не вижу»

— Программу льготной ипотеки, которая была запущена как антикризисная мера, продлили летом 2021 года. Это привело к рекордным выдачам жилищных кредитов. На ваш взгляд, продлят ли программу в 2022-м?

— Темпы прироста ипотечно-жилищного кредитования (ИЖК) продолжают оставаться рекордными. По итогам 10 месяцев 2021 года совокупный портфель ИЖК превысил 12 трлн рублей. Важно, что качество портфеля ИЖК в целом высоко : доля неработающих кредитов (NPL 90+) находится на низком уровне (0,9%), а просроченная задолженность составляет менее 70 млрд рублей. Поэтому рисков дефолтов в продлении льготной ипотеки я не вижу . В настоящее время суммарно на все льготные программы приходится около пятой части всех ипотечных выдач. Важно добиться, чтобы льготная ипотека носила адресный характер.

— Льготную ипотеку называют причиной роста цен на жилье, по разным оценкам, на 20–30% в 2021 году — в итоге россияне не экономят на покупке квартир...

— Эти процессы нельзя увязывать напрямую. На стоимость жилья влияют цена на стройматериалы, рабочей силы, нарушение цепочки поставок из-за пандемии. Вместе с тем непропорционально высокие темпы роста цен на жилье привлекают в этот сегмент рынка инвесторов, которые берут ипотеку с целью получения прибыли при последующей перепродаже жилья по более высоким ценам. Спираль спекулятивного спроса в значительной степени поддерживается рыночной, а не льготной ипотекой.

— В декабре президент подписал закон, наделяющий ЦБ правом количественно ограничивать выдаваемые на одного человека кредиты. Как банки готовятся к вступлению в силу закона?

— Закон вступит в силу с 1 июля 2022-го. Для банков это приведет к росту операционной нагрузки , придется менять отлаженные процессы — нести дополнительные издержки. Вполне возможно, что появится новая отчетность. Однако позиция ЦБ понятна — доля потребительских кредитов с долговой нагрузкой выше 80% в 2021 году выросла до 31%. Усиление защиты розничного клиента действительно назрело .

Основные опасения связаны с тем, что ограничение доступа некоторых групп населения (в частности, граждан с неофициальными доходами или с низким уровнем дохода, а также уже закредитованных) к займам банков и микрофинансовых организаций может привести к росту теневого рынка финансирования. Это может происходить за счет регуляторного арбитража, когда кредитование этих групп граждан будет продолжаться за счет схем, являющихся легальными, но не входящими в периметр регуляторных ограничений — рассрочки, лизинг. Мы опасаемся что из-за количественного ограничения займов активизируются «черные кредиторы», которые будут выдавать деньги под ростовщические проценты, обрекая граждан на долговую кабалу .

— Решить проблему правильного расчета кредитоспособности заемщиков помогло бы изменение подхода к оценке их доходов. На ваш взгляд, насколько она сейчас совершенна?

— Банки постоянно актуализируют свои подходы к оценке заемщиков. В том числе они используют информацию о трансакциях человека. Исходя из этого, ему могут назначить определенный процент, увеличить сумму кредита. Однако если человек платит картой одного банка, а кредит хочет взять в другом, то эта информация будет недоступна кредитору. Сейчас идет дискуссия о том, чтобы банки могли обмениваться неперсонифицированными данными о клиентах. Она продолжится в 2022 году.

— Недавно регулятор выступил с инициативой создания специальных вкладов для малоимущих граждан со ставкой, привязанной к инфляции или ключевой. По вашим ожиданиям, как может работать этот механизм?

— Главный вопрос для банков — кто будет компенсировать повышенные ставки по таким вкладам? Кроме того, встает вопрос — каким образом определять бедных людей: возможно, клиент принес в банк только 100 тыс. рублей, но в кубышке у него еще миллион . Для реализации этих предложений потребуются внесение изменений в российское законодательство, разработка новых программных комплексов и банковских приложений. Проведение этой работы позволит расширить систему социальной защиты граждан, но повысит издержки на ведение бизнеса для банков. Пока неизвестен механизм реализации.

«Запуск платформы ЗСК позволит сократить ошибочные отказы»

— В уходящем году банки активно строили свои экосистемы, а ЦБ готовился к их регулированию. Какие вопросы в обсуждении экосистем между банками и регулятором встают наиболее остро?

— Активное участие банков в создании экосистем — отличительная особенность российского рынка. Банки в нашей стране — среди лидеров цифровой трансформации. Кредитные организации активно продвигают не только финансовые, но и нефинансовые услуги. Этот тренд только усилится по мере перехода к использованию цифрового рубля и реализации других инициатив, вытесняющих кредитные организации из традиционных для них видов деятельности.

В отношении регулирования участия банков в экосистемах ЦБ рассматривает в качестве основного подход, дающий кредитным организациям возможности для развития экосистем при условии адекватного покрытия рисков капиталом, чтобы возможные потери ложились на плечи акционеров, а не кредиторов и вкладчиков. В этой связи кредитные организации опасаются, что при таком подходе регулирование экосистем может создать более широкие возможности развития для небанковских платформенных решений . Ключевую роль в регулировании экосистем призвана также сыграть актуализация антимонопольного законодательства в целях поддержания добросовестной конкуренции, в том числе в части предоставления недискриминационного доступа к сервисам экосистемы и инновационным технологиям.

Из-за количественного Президент АБР Георгий Лунтовский Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин

— Вы уже упомянули появление третьей формы денег — цифрового рубля. На следующий год намечено его тестирование. Чего ожидает банковское сообщество?

— Банк России — в числе первых регуляторов в мире, который занялся созданием национальной цифровой валюты. Участники АБР опасаются, что эмиссия цифрового рубля и массовый перевод клиентских средств с балансов банков на баланс ЦБ создадут условия, при которых Банк России в одном лице может стать регулятором, оператором платформы и держателем кошельков клиентов, вступая в прямую конкуренцию с банками за остатки на клиентских счетах.

По мнению банковского сообщества, жесткое перекраивание архитектуры рынка недопустимо без понимания четких целей такой масштабной трансформации. Банки едины также и в том, что технологические инновации в первую очередь должны быть проверены на безопасность их применения. При этом особого внимания заслуживает разработка эффективных способов защиты цифровых рублей от кражи у социально незащищенных категорий населения — пенсионеров, детей, инвалидов.

— Еще одно нововведение для рынка, которое планируется внедрить в 2022 году, — платформа «Знай своего клиента» (ЗСК). На ваш взгляд, оправданы ли опасения банковского сообщества, что ошибочных блокировок станет больше?

— К 1 июля 2022 года информационный сервис станет доступен всем кредитным организациям. Юрлицам и ИП будет присвоен один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий. Эта информация будет ежедневно доводиться до кредитных организаций. Мы ждем, что запуск платформы ЗСК, наоборот, позволит сократить ошибочные отказы и снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей .

При этом следует учитывать, что схемы сомнительных операций постоянно модифицируются и усложняются. Многие из них реализуются одновременно в нескольких финансовых учреждениях. Уровень подготовленности организаторов сомнительных схем как с технической, так и с правовой стороны сейчас очень высок. Всё это увеличивает финансовые, материальные и трудовые затраты банков, необходимые для поддержания на приемлемом уровне работы IT-систем и аналитики комплаенс-подразделений. Благодаря внедрению новой системы часть этих затрат удастся сократить.