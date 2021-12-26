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Через порог: от валютного контроля освободят операции до 600 тыс. рублей

Почему ЦБ смягчает подход к регулированию трансграничных перечислений
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Через порог: от валютного контроля освободят операции до 600 тыс. рублей
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2021-12-21 20:11:35
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Банк России планирует увеличить сумму платежей за границу, по которым не нужно предоставлять сопроводительные документы, с 200 до 600 тыс. рублей за одну операцию. Об этом говорится в документах ЦБ, информацию подтвердили в самом регуляторе. В крупнейших банках поддерживают изменения, подчеркивая, что это снизит нагрузку на клиентов и не скажется на росте незаконно выведенных за рубеж средств. Новые правила коснутся как расчетов юрлиц с иностранными поставщиками, так и ряда платежей физлиц. Впрочем, опрошенные «Известиями» эксперты считают, что порог можно было сделать еще выше.

Граница контроля

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Подготовленные поправки — очередной шаг по либерализации требований валютного контроля, направленный на снятие нагрузки с резидентов, в том числе участников внешнеторговой деятельности, заявили «Известиям» в ЦБ. Изменения коснутся представления документов по трансграничным операциям. В частности, регулятор планирует увеличить пороговое значение суммы сделки, на которую не будет распространяться требование о подаче в банки документов о проведении операции. Порог будет увеличен с 200 до 600 тыс. рублей.

Изменения уже подготовлены: ожидается, что они вступят в силу в ближайшее время, сообщили в Банке России, не уточнив, когда именно.

По действующему закону резиденты при расчетах по валютным операциям на сумму более 200 тыс. в рублевом эквиваленте обязаны представить в банк документы по операции, пояснила адвокат Pen&Paper Александра Харина. Она уточнила, что соответствующие требования распространяются на физлиц только в том случае, когда они проводят валютные операции, связанные с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов, с использованием своих банковских счетов или вкладов.

Через порог
Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Martin Moxter
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Эксперт пояснила: в качестве документов юрлица могут представить договор, по которому происходит оплата, а также справки, подтверждающие его исполнение: накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры, таможенные декларации. Граждане же могут представить документы, подтверждающие дачу займа.

Дальнейшая либерализация валютного контроля — крайне актуальная тема для участников внешнеторговой деятельности, сообщили «Известиям» в банке «Открытие». В кредитной организации отметили, что эта мера ожидаема как для банковского сообщества, так и для клиентов. Это очередной этап экономически разумной либерализации валютного законодательства, которая в последнее время активно проводится регулятором.

— Большинство послаблений продиктованы текущей рыночной ситуацией и пересекающимися, по сути, запросами как бизнеса, так и законодательными инициативами самого банковского сообщества. Увеличение пороговых сумм прежде всего упрощает процедуру взаимодействия, снижает документооборот по валютному контролю клиента с банком и, безусловно, положительно сказывается на жизненном цикле платежа и скорости обслуживания, — подчеркнули в «Открытии».

Бюрократические круги ада

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По данным банка «Зенит», изменения должны быть внесены в IV квартале 2021 года. В первую очередь они затронут клиентов-юрлиц, подчеркнула директор департамента валютного контроля кредитной организации Наталия Воронцова.

Проверка документов позволяет банку удостовериться, что расчеты действительно осуществляются в связи с реальной хозяйственной деятельностью граждан и организаций. Глобальная цель состоит в том, чтобы выявить подозрительные сделки на ранних этапах и пресечь проведение платежей, единственной целью которых является вывод средств за рубеж, — отметила Александра Харина из Pen&Paper.

Однако, по ее словам, на практике нередки случаи, когда в отношении постоянных клиентов банка с положительной историей сотрудничества такая проверка проводится крайне поверхностно. То есть вместо реального выяснения оснований платежей банком удостоверяется лишь формальное наличие требуемого пакета документов.

Через порог
Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Порог перевода денежных средств за границу, по которым не надо отчитываться, был установлен еще в 2003 году, напомнил член Ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов. Он подчеркнул, что банк может контролировать только те операции юрлиц, которые проходят через счета, открытые именно в этой кредитной организации. Соответственно, контролю не подлежат зачисленные на счет денежные средства через кассу другого банка. На физических лиц и самозанятых это правило не распространяется.

Вряд ли от либерализации порога денежных сумм будет зависеть рост или упадок мошенничества в данной сфере. Эта мера, наоборот, должна оградить субъекты бизнеса от «бюрократических кругов ада». Виды мошенничества с валютными операциями объединяет то, что преступники с согласия самих лиц, то есть без принуждения, получают эти денежные средства, — отметил Тимур Эшпулатов.

Учитывая текущие технологии и возможности мониторинга трансграничных платежей, Центральный банк мог поднять лимит еще выше, считает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Он уверен, что вывести существенные суммы через банки таким образом сложно, а возможности воспользоваться альтернативными способами трансграничных платежей, например криптовалютами, сейчас регулятором не пресекаются.

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