Через порог: от валютного контроля освободят операции до 600 тыс. рублей
Банк России планирует увеличить сумму платежей за границу, по которым не нужно предоставлять сопроводительные документы, с 200 до 600 тыс. рублей за одну операцию. Об этом говорится в документах ЦБ, информацию подтвердили в самом регуляторе. В крупнейших банках поддерживают изменения, подчеркивая, что это снизит нагрузку на клиентов и не скажется на росте незаконно выведенных за рубеж средств. Новые правила коснутся как расчетов юрлиц с иностранными поставщиками, так и ряда платежей физлиц. Впрочем, опрошенные «Известиями» эксперты считают, что порог можно было сделать еще выше.
Граница контроля
Подготовленные поправки — очередной шаг по либерализации требований валютного контроля, направленный на снятие нагрузки с резидентов, в том числе участников внешнеторговой деятельности, заявили «Известиям» в ЦБ. Изменения коснутся представления документов по трансграничным операциям. В частности, регулятор планирует увеличить пороговое значение суммы сделки, на которую не будет распространяться требование о подаче в банки документов о проведении операции. Порог будет увеличен с 200 до 600 тыс. рублей.
Изменения уже подготовлены: ожидается, что они вступят в силу в ближайшее время, сообщили в Банке России, не уточнив, когда именно.
По действующему закону резиденты при расчетах по валютным операциям на сумму более 200 тыс. в рублевом эквиваленте обязаны представить в банк документы по операции, пояснила адвокат Pen&Paper Александра Харина. Она уточнила, что соответствующие требования распространяются на физлиц только в том случае, когда они проводят валютные операции, связанные с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов, с использованием своих банковских счетов или вкладов.
Эксперт пояснила: в качестве документов юрлица могут представить договор, по которому происходит оплата, а также справки, подтверждающие его исполнение: накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры, таможенные декларации. Граждане же могут представить документы, подтверждающие дачу займа.
Дальнейшая либерализация валютного контроля — крайне актуальная тема для участников внешнеторговой деятельности, сообщили «Известиям» в банке «Открытие». В кредитной организации отметили, что эта мера ожидаема как для банковского сообщества, так и для клиентов. Это очередной этап экономически разумной либерализации валютного законодательства, которая в последнее время активно проводится регулятором.
— Большинство послаблений продиктованы текущей рыночной ситуацией и пересекающимися, по сути, запросами как бизнеса, так и законодательными инициативами самого банковского сообщества. Увеличение пороговых сумм прежде всего упрощает процедуру взаимодействия, снижает документооборот по валютному контролю клиента с банком и, безусловно, положительно сказывается на жизненном цикле платежа и скорости обслуживания, — подчеркнули в «Открытии».
Бюрократические круги ада
По данным банка «Зенит», изменения должны быть внесены в IV квартале 2021 года. В первую очередь они затронут клиентов-юрлиц, подчеркнула директор департамента валютного контроля кредитной организации Наталия Воронцова.
— Проверка документов позволяет банку удостовериться, что расчеты действительно осуществляются в связи с реальной хозяйственной деятельностью граждан и организаций. Глобальная цель состоит в том, чтобы выявить подозрительные сделки на ранних этапах и пресечь проведение платежей, единственной целью которых является вывод средств за рубеж, — отметила Александра Харина из Pen&Paper.
Однако, по ее словам, на практике нередки случаи, когда в отношении постоянных клиентов банка с положительной историей сотрудничества такая проверка проводится крайне поверхностно. То есть вместо реального выяснения оснований платежей банком удостоверяется лишь формальное наличие требуемого пакета документов.
Порог перевода денежных средств за границу, по которым не надо отчитываться, был установлен еще в 2003 году, напомнил член Ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов. Он подчеркнул, что банк может контролировать только те операции юрлиц, которые проходят через счета, открытые именно в этой кредитной организации. Соответственно, контролю не подлежат зачисленные на счет денежные средства через кассу другого банка. На физических лиц и самозанятых это правило не распространяется.
— Вряд ли от либерализации порога денежных сумм будет зависеть рост или упадок мошенничества в данной сфере. Эта мера, наоборот, должна оградить субъекты бизнеса от «бюрократических кругов ада». Виды мошенничества с валютными операциями объединяет то, что преступники с согласия самих лиц, то есть без принуждения, получают эти денежные средства, — отметил Тимур Эшпулатов.
Учитывая текущие технологии и возможности мониторинга трансграничных платежей, Центральный банк мог поднять лимит еще выше, считает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Он уверен, что вывести существенные суммы через банки таким образом сложно, а возможности воспользоваться альтернативными способами трансграничных платежей, например криптовалютами, сейчас регулятором не пресекаются.