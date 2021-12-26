Через порог: от валютного контроля освободят операции до 600 тыс. рублей

Банк России планирует увеличить сумму платежей за границу, по которым не нужно предоставлять сопроводительные документы, с 200 до 600 тыс. рублей за одну операцию . Об этом говорится в документах ЦБ, информацию подтвердили в самом регуляторе. В крупнейших банках поддерживают изменения, подчеркивая, что это снизит нагрузку на клиентов и не скажется на росте незаконно выведенных за рубеж средств . Новые правила коснутся как расчетов юрлиц с иностранными поставщиками, так и ряда платежей физлиц. Впрочем, опрошенные «Известиями» эксперты считают, что порог можно было сделать еще выше.

Граница контроля

Подготовленные поправки — очередной шаг по либерализации требований валютного контроля, направленный на снятие нагрузки с резидентов, в том числе участников внешнеторговой деятельности, заявили «Известиям» в ЦБ . Изменения коснутся представления документов по трансграничным операциям. В частности, регулятор планирует увеличить пороговое значение суммы сделки, на которую не будет распространяться требование о подаче в банки документов о проведении операции. Порог будет увеличен с 200 до 600 тыс. рублей .

Изменения уже подготовлены: ожидается, что они вступят в силу в ближайшее время, сообщили в Банке России , не уточнив, когда именно.

По действующему закону резиденты при расчетах по валютным операциям на сумму более 200 тыс. в рублевом эквиваленте обязаны представить в банк документы по операции, пояснила адвокат Pen&Paper Александра Харина. Она уточнила, что соответствующие требования распространяются на физлиц только в том случае, когда они проводят валютные операции, связанные с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов , с использованием своих банковских счетов или вкладов.

Через порог Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Martin Moxter

Эксперт пояснила: в качестве документов юрлица могут представить договор, по которому происходит оплата, а также справки, подтверждающие его исполнение: накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры, таможенные декларации. Граждане же могут представить документы, подтверждающие дачу займа.

Дальнейшая либерализация валютного контроля — крайне актуальная тема для участников внешнеторговой деятельности , сообщили «Известиям» в банке «Открытие». В кредитной организации отметили, что эта мера ожидаема как для банковского сообщества, так и для клиентов. Это очередной этап экономически разумной либерализации валютного законодательства, которая в последнее время активно проводится регулятором.

— Большинство послаблений продиктованы текущей рыночной ситуацией и пересекающимися, по сути, запросами как бизнеса, так и законодательными инициативами самого банковского сообщества. Увеличение пороговых сумм прежде всего упрощает процедуру взаимодействия, снижает документооборот по валютному контролю клиента с банком и, безусловно, положительно сказывается на жизненном цикле платежа и скорости обслуживания , — подчеркнули в «Открытии».

Бюрократические круги ада

По данным банка «Зенит», изменения должны быть внесены в IV квартале 2021 года. В первую очередь они затронут клиентов-юрлиц, подчеркнула директор департамента валютного контроля кредитной организации Наталия Воронцова.

— Проверка документов позволяет банку удостовериться, что расчеты действительно осуществляются в связи с реальной хозяйственной деятельностью граждан и организаций. Глобальная цель состоит в том, чтобы выявить подозрительные сделки на ранних этапах и пресечь проведение платежей, единственной целью которых является вывод средств за рубеж , — отметила Александра Харина из Pen&Paper.

Однако, по ее словам, на практике нередки случаи, когда в отношении постоянных клиентов банка с положительной историей сотрудничества такая проверка проводится крайне поверхностно. То есть вместо реального выяснения оснований платежей банком удостоверяется лишь формальное наличие требуемого пакета документов.

Через порог Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox

Порог перевода денежных средств за границу, по которым не надо отчитываться, был установлен еще в 2003 году , напомнил член Ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов. Он подчеркнул, что банк может контролировать только те операции юрлиц, которые проходят через счета, открытые именно в этой кредитной организации . Соответственно, контролю не подлежат зачисленные на счет денежные средства через кассу другого банка. На физических лиц и самозанятых это правило не распространяется.

— Вряд ли от либерализации порога денежных сумм будет зависеть рост или упадок мошенничества в данной сфере. Эта мера, наоборот, должна оградить субъекты бизнеса от «бюрократических кругов ада» . Виды мошенничества с валютными операциями объединяет то, что преступники с согласия самих лиц, то есть без принуждения, получают эти денежные средства, — отметил Тимур Эшпулатов.