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Отбить порог: лимит подконтрольных операций хотят повысить до 1 млн

Как корректировки в «антиотмывочный» закон повлияют на число отказов банков в обслуживании
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Отбить порог: лимит подконтрольных операций хотят повысить до 1 млн
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2021-12-01 17:48:06
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Порог банковских операций, подлежащих обязательному контролю, следует повысить с 600 тыс. до 1 млн рублей до конца 2023 года, а затем — до 1,5 млн рублей. С таким предложением выступил Национальный совет финансового рынка (документ есть у «Известий»). Кроме того, кредитные организации хотят вернуть порог для отчета о трансграничных переводах и операциях в пользу НКО, который сейчас отменен. В ГД пообещали рассмотреть эту инициативу, однако в Росфинмониторинге сочли ее нецелесообразной. Эксперты полагают, что продвигаемые изменения позволят снизить нагрузку на банки, а также число ошибочных блокировок.

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Порог денежных операций, подлежащих обязательному контролю, не менялся с начала действия «антиотмывочного» закона в 2002 году: в результате под особое внимание подпадает значительное число сделок, не соответствующих уровню общественной опасности. Об этом говорится в заключении НСФР на законопроект, призванный оптимизировать регуляторную нагрузку на участников финрынка. Заключение совета (есть у «Известий») направлено 25 ноября в Госдуму, ЦБ и Росфинмониторинг.

В частности, в документе предлагается увеличить порог операций, подлежащих обязательному контролю, с нынешних 600 тыс. до 1 млн рублей до конца 2023 года, а затем — до 1,5 млн рублей. По сделкам с недвижимостью этот показатель рекомендуется установить на уровне 10 млн рублей.

Помимо этого, в НСФР напомнили, что с 1 октября вступили в силу поправки в «антиотмывочное» законодательство: в соответствии с ними банкам необходимо отчитываться обо всех операциях в адрес некоммерческих организаций (за исключением, например, реализующих программы дошкольного образования), а также обо всех денежных переводах из стран, входящих в специальный список Росфинмониторинга. Из-за новых требований кредитные организации стали направлять в сотни раз больше сообщений об операциях, рассказал «Известиям» замглавы НСФР Александр Наумов. Признав, что банкам необходимо подготовиться к работе по новым требованиям, ЦБ ввел мораторий на взимание штрафов за их нарушение до 1 апреля.

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В связи с нововведениями НСФР предлагает восстановить суммовой порог в отношении операций НКО, подлежащих обязательному контролю, в размере 600 тыс. рублей. А также расширить перечень исключений по этому пункту, в том числе дополнить его образовательными учреждениями, осуществляющими программы общего и высшего образования, медицинскими и научными организациями.

Кроме того, в соответствии с заключением совета следует вернуть лимит в 600 тыс. рублей для трансграничных переводов из стран, входящих в перечень Росфинмониторинга, к которым применяется требование об обязательном контроле. А также исключить из этого перечня операции по возврату денег от иностранных интернет-магазинов в случаях, если товар не подошел покупателям-россиянам.

В Госдуме рассмотрят предложения НСФР, заявил «Известиям» глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков — один из авторов законопроекта, на который было составлено заключение. В ЦБ оперативно не ответили на запрос «Известий». Вместе с тем в конце ноября директор департамента финмониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский публично говорил, что необходимо возобновить дискуссию об увеличении порога обязательного контроля операций.

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Однако в Росфинмониторинге «Известиям» сообщили, что увеличение порога признано нецелесообразным, в том числе в связи с наличием значительного количества незаконных операций в рамках указанных сумм. В службе напомнили, что с 10 января вступили в силу изменения в «антиотмывочное» законодательство, в соответствии с которыми уже был оптимизирован перечень операций для обязательного контроля. На вопрос о новых требованиях, вступивших в силу с 1 октября, в Росфинмониторинге сообщили, что смогут оценить рост объемов направляемой информации через полгода-год.

Крупнейшие банки поддерживают изменения, предлагаемые НСФР. В «Зените», УБРиР и крымском РНКБ отметили, что нагрузка на «антиотмывочные» подразделения после вступления в силу нововведений с 1 октября существенно выросла.

— Текущая формулировка закона не содержит изъятий и ограничений по сумме операций, подлежащих обязательному контролю. В результате ежедневно банк осуществляет подготовку и направление сведений по большому числу операций, не несущих практического интереса для финансовой разведки. Например, комиссии банка, возвраты электронных магазинов, оплата физическими лицами услуг НКО на мизерные суммы, — пояснила начальник департамента финмониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова.

Отбить порог
Банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил
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Из-за новых требований часть банков скорее пойдет на отказ от сотрудничества с потенциально проблемными клиентами, чем будет содержать дополнительный штат сотрудников для наблюдения за их операциями, ожидает член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев. По его словам, повышение контрольного порога избавит от лишних проблем большое количество пользователей, собравшихся приобрести автомобиль или вывести деньги со своего счета в одном банке и отправить в другой.

— Сегодня они вполне могут столкнуться с блокировкой операции и необходимостью предоставить в банк кучу документов, подтверждающих легальность операции и происхождения средств. Обычному, неподготовленному клиенту сложно это быстро сделать. В итоге, например, может сорваться выгодная сделка, — опасается Ефим Казанцев.

Управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев согласен: установленная сейчас сумма в 600 тыс. рублей даже меньше эквивалента в $10 тыс., то есть той суммы, которая не подлежит таможенному декларированию в письменной форме.

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