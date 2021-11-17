Карте — средство: банки допустили обнуление тарифов на переводы

Пять российских банков допустили отказ от комиссий за переводы с карты на карту Visa по номеру телефона. Об этом «Известиям» сообщили в МКБ, «Зените», «Открытии», «Санкт-Петербурге» и «Дом.рф» . С апреля 2022-го платежная система планирует обнулить тарифы на перечисления по номеру телефона через собственный сервис Visa Alias, однако решение о стоимости операции остается за кредитной организацией. Сейчас такие трансакции облагаются комиссией в среднем в 1–1,5%, но не менее 30–50 рублей , выяснили «Известия». Выгодные условия позволят иностранному сервису конкурировать с активно развивающейся национальной системой быстрых платежей ЦБ , пояснили эксперты.

Пойдут навстречу

С апреля 2022 года Visa планирует обнулить свою комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона , сообщила она ранее банкам. Речь идет о переводах через платежный сервис Visa Alias, который компания сейчас стремится популяризировать, уточнили «Известиям» в УБРиР. В СКБ-банке пояснили: если получатель денежных средств подключил свою карту к этому сервису, перевод можно осуществить, не зная номера его карты, достаточно номера его мобильного телефона. Сейчас с помощью Visa Alias можно проводить операции по картам Visa и MasterСard более 50 российских банков-участников. Кредитные организации сами устанавливают комиссии за использование этого сервиса .

Как правило, тарифы за денежные перечисления вне зависимости от идентификатора получателя — номера карты или номера телефона — едины, рассказали в кредитных организациях. Например, в «Зените» комиссия составляет 1%, но не менее 50 рублей. В Росбанке и банке «Санкт-Петербург» — 1,5%, но не менее 49 и 50 рублей соответственно. Они напрямую зависят от установленных платежной системой ставок.

Карте — средство Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov

В Visa работают над предоставлением возможности потребителям отправлять средства со своих карточных счетов максимально удобным способом, в том числе — по номеру телефона, заявили «Известиям» в платежной системе . Там напомнили, что в России этот функционал появился одним из первых. Его популяризация предполагает ведение такой тарифной политики, которая отвечает рыночным реалиям, подчеркнули в Visa, добавив, что конечные комиссии для пользователей устанавливают банки-эмитенты карт и платежная система не регулирует этот процесс.

По факту отказа от комиссий со стороны Visa в МКБ и «Зените» рассмотрят оптимизацию тарифной политики, а в банках «Открытие», «Санкт-Петербург» и ДОМ.РФ допускают обнуление тарифов за этот вид операции, заявили «Известиям» представители кредитных организаций . Для актуальности этого шага необходимо сначала проанализировать транзакционную активность клиентов, уточнили в «Зените».

Сервис Visa — аналог российской системы быстрых платежей. Поскольку переводы по СБП пользуются всё большим спросом, другие варианты перечислений постепенно теряют свою популярность у клиентов , отметили в банке «Санкт-Петербург». До 30 июня 2022 года переводы через СБП бесплатны для банков. Нулевые тарифы при перечислениях до 100 тыс. рублей в месяц также установлены для конечных пользователей — такое распоряжение дал ЦБ в качестве меры поддержки россиян в период пандемии весной 2020-го. В регуляторе не ответили на запрос «Известий» о том, планируется ли менять тарифы в системе быстрых платежей.

Заработок на комиссиях

— Чтобы отменить комиссию за переводы внутри СБП, Национальной системе платежных карт (клиринговый центр СБП) пришлось не только обнулить свою комиссию, но и обязать банки обнулить комиссию за переводы до 100 тыс. рублей ежемесячно. Visa придется действовать подобным образом , в противном случае наивно будет ждать от рынка «нулевых» комиссий, — ожидает управляющий директор по продуктовому портфелю «Транзакционный бизнес» УБРиР Денис Дергачев.

На 1 ноября 2021 года в СБП участвует 210 банков, говорится на сайте ЦБ. За все время действия в системе было совершено около 733 млн операций почти на 4,5 трлн рублей. Сервис Visa действительно может составить конкуренцию СБП только в том случае, если в платежной системе не будет установлено лимитов на бесплатные переводы по аналогии с нынешним ограничением в СБП (100 тыс. рублей), считает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Нулевые комиссии платежных систем могут побудить банки снизить тарифы для клиентов, но вряд ли кредитные организации будут предоставлять свои услуги полностью бесплатно , ожидает операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева: для крупных банков комиссионные доходы — значительная часть бизнеса . «Известия» ознакомились с отчетностями кредитных организаций по МСФО за девять месяцев 2021 года. Чистые комиссионные доходы «Сбера» за этот период выросли на 16%, до 457 млрд рублей, у ВТБ — на 29%, до 123,5 млрд рублей, у «Открытия» — на 23%, до 23 млрд рублей.

— Рынок вполне может побудить всех крупных игроков со временем снизить или отменить такие комиссии , в противном случае трафик переводов будет продолжать утекать в СБП, а сами клиенты активнее уходить к конкурентам, у которых условия и тарифы на совершение переводов выгоднее, — считает Ксения Артемьева.