Карте — средство: банки допустили обнуление тарифов на переводы
Пять российских банков допустили отказ от комиссий за переводы с карты на карту Visa по номеру телефона. Об этом «Известиям» сообщили в МКБ, «Зените», «Открытии», «Санкт-Петербурге» и «Дом.рф». С апреля 2022-го платежная система планирует обнулить тарифы на перечисления по номеру телефона через собственный сервис Visa Alias, однако решение о стоимости операции остается за кредитной организацией. Сейчас такие трансакции облагаются комиссией в среднем в 1–1,5%, но не менее 30–50 рублей, выяснили «Известия». Выгодные условия позволят иностранному сервису конкурировать с активно развивающейся национальной системой быстрых платежей ЦБ, пояснили эксперты.
Пойдут навстречу
С апреля 2022 года Visa планирует обнулить свою комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона, сообщила она ранее банкам. Речь идет о переводах через платежный сервис Visa Alias, который компания сейчас стремится популяризировать, уточнили «Известиям» в УБРиР. В СКБ-банке пояснили: если получатель денежных средств подключил свою карту к этому сервису, перевод можно осуществить, не зная номера его карты, достаточно номера его мобильного телефона. Сейчас с помощью Visa Alias можно проводить операции по картам Visa и MasterСard более 50 российских банков-участников. Кредитные организации сами устанавливают комиссии за использование этого сервиса.
Как правило, тарифы за денежные перечисления вне зависимости от идентификатора получателя — номера карты или номера телефона — едины, рассказали в кредитных организациях. Например, в «Зените» комиссия составляет 1%, но не менее 50 рублей. В Росбанке и банке «Санкт-Петербург» — 1,5%, но не менее 49 и 50 рублей соответственно. Они напрямую зависят от установленных платежной системой ставок.
В Visa работают над предоставлением возможности потребителям отправлять средства со своих карточных счетов максимально удобным способом, в том числе — по номеру телефона, заявили «Известиям» в платежной системе. Там напомнили, что в России этот функционал появился одним из первых. Его популяризация предполагает ведение такой тарифной политики, которая отвечает рыночным реалиям, подчеркнули в Visa, добавив, что конечные комиссии для пользователей устанавливают банки-эмитенты карт и платежная система не регулирует этот процесс.
По факту отказа от комиссий со стороны Visa в МКБ и «Зените» рассмотрят оптимизацию тарифной политики, а в банках «Открытие», «Санкт-Петербург» и ДОМ.РФ допускают обнуление тарифов за этот вид операции, заявили «Известиям» представители кредитных организаций. Для актуальности этого шага необходимо сначала проанализировать транзакционную активность клиентов, уточнили в «Зените».
Сервис Visa — аналог российской системы быстрых платежей. Поскольку переводы по СБП пользуются всё большим спросом, другие варианты перечислений постепенно теряют свою популярность у клиентов, отметили в банке «Санкт-Петербург». До 30 июня 2022 года переводы через СБП бесплатны для банков. Нулевые тарифы при перечислениях до 100 тыс. рублей в месяц также установлены для конечных пользователей — такое распоряжение дал ЦБ в качестве меры поддержки россиян в период пандемии весной 2020-го. В регуляторе не ответили на запрос «Известий» о том, планируется ли менять тарифы в системе быстрых платежей.
Заработок на комиссиях
— Чтобы отменить комиссию за переводы внутри СБП, Национальной системе платежных карт (клиринговый центр СБП) пришлось не только обнулить свою комиссию, но и обязать банки обнулить комиссию за переводы до 100 тыс. рублей ежемесячно. Visa придется действовать подобным образом, в противном случае наивно будет ждать от рынка «нулевых» комиссий, — ожидает управляющий директор по продуктовому портфелю «Транзакционный бизнес» УБРиР Денис Дергачев.
На 1 ноября 2021 года в СБП участвует 210 банков, говорится на сайте ЦБ. За все время действия в системе было совершено около 733 млн операций почти на 4,5 трлн рублей. Сервис Visa действительно может составить конкуренцию СБП только в том случае, если в платежной системе не будет установлено лимитов на бесплатные переводы по аналогии с нынешним ограничением в СБП (100 тыс. рублей), считает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.
Нулевые комиссии платежных систем могут побудить банки снизить тарифы для клиентов, но вряд ли кредитные организации будут предоставлять свои услуги полностью бесплатно, ожидает операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева: для крупных банков комиссионные доходы — значительная часть бизнеса. «Известия» ознакомились с отчетностями кредитных организаций по МСФО за девять месяцев 2021 года. Чистые комиссионные доходы «Сбера» за этот период выросли на 16%, до 457 млрд рублей, у ВТБ — на 29%, до 123,5 млрд рублей, у «Открытия» — на 23%, до 23 млрд рублей.
— Рынок вполне может побудить всех крупных игроков со временем снизить или отменить такие комиссии, в противном случае трафик переводов будет продолжать утекать в СБП, а сами клиенты активнее уходить к конкурентам, у которых условия и тарифы на совершение переводов выгоднее, — считает Ксения Артемьева.
По ее словам, от высокой конкуренции выиграют потребители — они смогут воспользоваться удобным сервисом по выгодной цене.