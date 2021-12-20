Комиссия провалена: «межбанк» между своими счетами может стать бесплатным в 2022-м

Уже в 2022-м банковские переводы в пределах 1,4 млн рублей между своими счетами могут сделать бесплатными для потребителей финуслуг. На это рассчитывают в Центробанке, сообщили «Известиям» в ЦБ, где сейчас готовят соответствующие предложения по изменению законодательства. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков уточнил в разговоре с «Известиями», что сейчас инициатива оформляется и проект будет внесен на рассмотрение законодателей в начале следующего года. Как рассказали в ЦБ, возможность по окончании срока вклада переводить деньги в тот банк, который предложит клиентам лучшие условия, будет доступна в том числе и через систему быстрых платежей (СБП). Но пока речь не идет о карточных счетах. Этот вопрос требует дополнительного обсуждения с платежными системами, заявили в Центробанке.

В поисках новых денег

О новой возможности для вкладчиков в пятницу, 17 декабря, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина . Она отметила, что рост обещанной доходности вслед за ключевой ставкой делает срочные вклады привлекательным инструментом сбережения. Но, подчеркнула она, банки искусственно ограничивают для клиентов возможности использовать эти новые, более выгодные предложения.

— Различаются условия привлечения так называемых старых и новых денег. Существуют барьеры в виде комиссий на перевод средств вкладчика из одного банка в другой. Мы считаем такую дифференциацию, а точнее дискриминацию, необоснованной, — заявила глава ЦБ.

Отвечая на вопрос «Известий», она пояснила, что можно снять деньги наличными и переносить их из банка в банк, но мы уже давно живем в преобладании безналичных форм. И комиссии за перевод могут быть барьером для того, чтобы люди свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них более привлекательны.

Легкости перевода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Поэтому, сообщила Эльвира Набиуллина, ЦБ обсуждает инициативу о том, чтобы сделать бесплатными переводы в рамках 1,4 млн рублей (сумма, застрахованная государством) между своими счетами . Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка, помимо защиты прав клиентов банков, в будущем это повысит эффективность депозитного канала трансмиссии денежно-кредитной политики.

Там уточнили, что такие переводы можно будет осуществлять как в СБП, так и по другим банковским каналам.

— Мы готовим соответствующие предложения по изменению законодательства, рассчитываем, что они будут одобрены и приняты в 2022 году, — сообщили «Известиям» в ЦБ.

Это подтвердил и глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков, который сообщил «Известиям», что сейчас инициатива оформляется в законопроект, который будет внесен в ближайшее время — в начале следующего года .

Легкости перевода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Однако пока бесплатные переводы не будут распространяться на карточные счета , следует из ответа пресс-службы Центробанка.

— Этот вопрос необходимо обсуждать с платежными системами, в том числе с международными, — пояснили в ЦБ.

Борьба за вкладчика

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает инициативу справедливой и своевременной мерой. Правда, по ее мнению, было бы правильно распространить это нововведение на все виды переводов между своими счетами, что способствовало бы даже снижению долговой нагрузки граждан.

— Наши наблюдения за кредитной и сберегательной активностью российских семей показывают, что потребитель, владеющий лишь одним банковским счетом, — редкое исключение. Получая зарплату, люди распределяют ее часть на обслуживание нескольких кредитов — ипотеки, автокредита, потребительского. Если человек обслуживает несколько обязательств, то на комиссии у него может уходить до 1,5% от ежемесячного дохода . Вроде бы немного, но для большинства россиян это стоимость одного-двух посещений продуктового магазина, — уверена Евгения Лазарева.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин тоже считает, что в целом инициатива может служить достижению сразу нескольких важных целей. Это в том числе дальнейшая цифровизация расчетов банковской системы и снижение обращения наличных денег . А клиентам будет проще оперативно переводить средства в случае поступления более выгодного предложения . Однако, как полагает эксперт, для банковской системы есть определенные риски.

Легкости перевода Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— В частности, обострится конкуренция за клиентов, дополнительное давление будет оказано как на уровень маржи, так и ликвидности, при этом количество клиентов, имеющих счета в двух и более банках, может увеличиться, — прокомментировал эксперт.

В банках, которые ответили на запрос «Известий», проблемы в усилении конкуренции не видят.

— Важно, что глава Банка России держит открытой повестку улучшения конкуренции и поощрения свободы выбора банка потребителем. Отсутствие комиссии до определенной суммы может стать таким стимулом, это уже демонстрирует динамика переводов по СБП, — сказал зампред правления Совкомбанка Олег Машталяр.

Он уверен, что еще более важным драйвером может стать создание законодательных и технологических условий, в рамках которых любой гражданин имеет свободу выбора банка зачисления зарплаты, без участия в этом выборе работодателя — например, создание государственной платформы зачисления зарплат и выбор потребителем банка дистанционно.

Начальник управления «Переводы» ВТБ Алексей Хранилов также не сомневается, что инициатива ЦБ позволит сохранить динамику безналичных переводов, а пользователям — увеличить свою трансакционную активность.

Легкости перевода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Банки будут еще активнее конкурировать за своего клиента и стремиться предлагать больше индивидуальных сервисов, — подчеркнул он.

Но изменения должны обсуждаться совместно с крупными игроками на рынке, поделился мнением представитель ВТБ.