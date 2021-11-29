 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Спорт
Овечкин вышел на 107-е место по числу сыгранных матчей в НХЛ
Мир
Главы минздравов G7 29 ноября проведут заседание по поводу «Омикрона»
Общество
Фанатов ЦСКА задерживают из-за файеров на матче с «Зенитом»
Общество
Декабрь в Москве начнется со снега и метелей
Мир
Барьер для прохождения в парламент Киргизии преодолели 6 партий
Мир
Финляндия до 19 декабря ограничила въезд из Африки из-за «Омикрона»
Мир
Украинский журналист назвал местью Зеленского уголовные дела против него
Мир
Власти ФРГ попросили конгресс США не вводить санкции против СП-2
Мир
Минздрав США заявил о большой опасности «Омикрон»-штамма коронавируса
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии штамма «Омикрон» в России
/

Пункты назначения: в течение года с рынка могут уйти 29 банков

Почему около половины кредитных организаций в зоне риска
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Главный слайд
Начало статьи
Пункты назначения: в течение года с рынка могут уйти 29 банков
2021-11-28 19:12:38">
2021-11-28 19:12:38
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти 30 кредитных организаций, то есть около 8% от общего числа, могут прекратить свое существование к октябрю 2022 года. Такой прогноз представлен в обзоре «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА» («Известия» ознакомились с документом до публикации). В качестве одного из важнейших факторов специалисты назвали снижение прибыли из-за изменений на рынке кредитования. Как пояснили «Известиям» в «Эксперт РА», в зоне риска почти половина банков, которые имеют низкие рейтинги.

Удостоверение ли: банки хотят получить доступ к истории паспортов граждан
Как необязательность отметок в документах может отразиться на ставках по займам

Здоровье в пандемию

Невзирая на все катаклизмы, связанные с пандемией, 2021-й для банков выдался самым успешным за всю историю. Как прогнозирует ЦБ, по итогам этого года кредитные организации могут заработать рекордную прибыль в 2,5 трлн рублей — в 1,5 раза больше, чем в самые лучшие годы. Это не могло не отразиться на индексе банковского здоровья, который «Эксперт РА» рассчитывает ежеквартально.

По итогам III квартала 2021-го индикатор достиг 91,5%, что стало лучшим результатом за два года. Как пояснял ранее Центробанк в обзоре финстабильности, максимальные прибыли обеспечило увеличение процентных доходов на фоне бурного роста кредитования.

Но даже крепкое здоровье сектора в целом не помешало процессу ухода отдельных участников с рынка. Так, за последние завершившиеся четыре квартала прекратили деятельность 45 кредитных организаций, в том числе 32 — по регуляторным основаниям, семь — в результате добровольной сдачи лицензии, шесть — после реорганизации в форме присоединения к другим банкам, указали в «Эксперт РА».

Пункты назначения_1
Отделение банка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Как прогнозирует агентство, на горизонте ближайших четырех кварталов (с октября 2021 по октябрь 2022 года) до 29 кредитных организаций могут прекратить свою деятельность из-за отзыва лицензии или ее добровольного аннулирования, а также в процессе слияний и поглощений. При этом в агентстве не детализировали соотношение причин, по которым банки могут уйти с рынка.

Карте — средство: банки допустили обнуление тарифов на переводы
Какие организации готовы отказаться от комиссий за перечисления по номеру телефона вслед за Visa

Как объяснил «Известиям» управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, зачастую это не имеет смысла, поскольку игроки с низким запасом финансовой прочности и показывающие неудовлетворительную операционную эффективность в конечном счете в любом случае покинут сектор.

— А произойдет ли это в результате регуляторного воздействия или добровольной ликвидации, зависит от политики регулятора, решений акционеров в части релокации капитала, состояния операционной среды и влияния соответствующих макрофакторов на финансовое положение банков, — прокомментировал он.

Очевидное и вероятное

Как пояснено в обзоре, «расчет индекса и прогнозы агентства основаны на сопоставлении по каждому банку вероятности дефолта на основе частоты дефолтов, исторически характерной для уровня рейтинга, который фактически присвоен банку или оценен как наиболее вероятный».

— Конечно, наиболее существенны риски организаций, отнесенных к рейтинговым категориям не выше ruB (низкий уровень кредитоспособности, при котором организация может выполнять текущие обязательства, но запас прочности ограничен. — «Известия»), — уточнил Юрий Беликов. — Этот кластер включает около 49% от общего числа оцененных кредитных организаций, то есть статистически является наиболее населенным.

Пункты назначения_3
Терминал в отделении банка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Проще говоря, почти половина банков, имеющих низкий рейтинг, находится в зоне риска. Правда, как подчеркнул представитель «Эксперт РА», у некоторой части кредитных организаций на длинном горизонте есть шанс мигрировать из этих категорий в более высокие в случае оптимизации своих показателей и улучшения операционной среды в целом.

Код шредера: банки смогут без согласия клиентов уничтожать бумажные договоры
Сколько финорганизации сэкономят от перехода на цифровой документооборот и как это повлияет на граждан

— Также значительная часть будет сохранять невысокие финансовые показатели и ограниченные рыночные позиции, но продолжит исполнять принятые обязательства в краткосрочно-среднесрочной перспективе с учетом их небольшого объема и отсутствия больших амбиций к масштабированию операций, — полагает Юрий Беликов.

Факторы риска

В каждом периоде есть свои основные риски, которые могут привести к уходу с рынка. Как рассказал Юрий Беликов, например, в 2020 году наблюдался тренд на увеличение случаев добровольного аннулирования лицензий. Этому поспособствовали неопределенности операционной среды на фоне пандемии. В 2021-м, по словам эксперта, число случаев добровольного аннулирования лицензий также существенно и превышает допандемийные показатели, но всё же ниже, чем в прошлом году.

В то же время в первой половине 2021-го резко возросла активность регулятора по очистке сектора от банков, которые вовлечены в сомнительные операции в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Похоже, сейчас эта работа по большей части выполнена, считает представитель «Эксперт РА».

Пункты назначения_4
Женщина пересчитывает валюту в банке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Льготно живется: малые банки не подпускают к дополнительной господдержке
Зачем кредитные организации с базовой лицензией просили дать им статус МСП

По прогнозам, одним из важнейших рисков на горизонте года станет сегмент, который позволил в 2021-м нарастить рекордные прибыли. Из-за повышения ключевой ставки для сдерживания инфляции банки повысили обещанную доходность по депозитам, но этот процесс не так заметен на рынке кредитования, где организации готовы жертвовать своей маржой для привлечения заемщиков. В дальнейшем эти диспропорции неизбежно отразятся на процентном доходе, а значит, и прибыли.

По мнению Юрия Беликова, в части потерь по кредитному риску наиболее вероятен рост дефолтности по выданным в 2021 году потребкредитам по мере их вызревания. Также банки могут столкнуться с риском обесценивания облигаций. Последнее обусловлено циклом повышения ключевой ставки и общей ситуацией на публичном рынке корпоративного долга: на 2022 год запланированы погашения и оферты по множеству значимых по объему выпусков, пояснил эксперт.

Директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин согласен, что основные риски для банковского сектора на ближайший год находятся в области кредитования. Он подтвердил, что есть опасность роста доли просрочки по реструктурированной в 2020 году задолженности, поэтому банкам придется увеличить объем формируемых резервов.

Представитель НРА к факторам риска также относит сокращение реальных доходов населения на фоне высокой инфляции и, как следствие, снижение численности качественных заемщиков, снижение темпов потребкредитования в связи с новыми регуляторными требованиями. Кроме того, давление на прибыль может оказывать волатильность финансовых рынков и ее влияние на валютную переоценку и стоимость ценных бумаг, полагает Константин Бородулин.

Пункты назначения_2
Женщина в отделении банка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Впрочем, банковский сектор имеет значительные резервы стабильности, поэтому может абсорбировать существенные риски без ущерба для финансовой устойчивости, уверен гендиректор АКРА Михаил Сухов.

— Вместе с тем свыше ста банков от общего объема российского банковского сектора не имеют кредитных рейтингов и не входят в состав каких-либо крупных финансовых групп, — отметил он.

В связи с этим результаты независимой экспертизы их состояния неизвестны, тем более что, как правило, такие небольшие банки не пользуются услугами международного аудита, подчеркнул гендиректор АКРА.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021