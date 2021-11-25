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Удостоверение ли: банки хотят получить доступ к истории паспортов граждан

Как необязательность отметок в документах может отразиться на ставках по займам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Удостоверение ли: банки хотят получить доступ к истории паспортов граждан
2021-11-23 15:47:20">
2021-11-23 15:47:20
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Банки просят дать им доступ к базе данных МВД с недействительными паспортами граждан. Об этом сказано в письмах Национального совета финансового рынка (НСФР) в правительство, МВД и Центробанк. Регулятор поддерживает эту инициативу, сообщили «Известиям» в ЦБ. Такая необходимость появилась после того, как в России отменили обязательную отметку в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности. Сейчас у банков нет возможности проверить полную кредитную историю потенциального клиента, поскольку она привязана к номеру паспорта, что открывает простор для мошенничеств из-за неправильной оценки риска заемщика, предупредили в кредитных организациях.

Требуется проверка

Банк России поддерживает инициативы, направленные на получение кредиторами информации, позволяющей идентифицировать и оценить заемщика. Об этом «Известиям» сообщили в ЦБ в ответ на запрос о необходимости обеспечить банкам доступ к сведениям о ранее выданных паспортах граждан. В то же время в регуляторе отметили, что информация об оформленных удостоверениях личности — один из способов корректно связать кредитную историю, но не единственный.

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В июле 2021 года в России отменили ранее обязательный штамп в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности, а также о браке и о детях. Из-за этого банки столкнулись с трудностями при идентификации клиентов, отмечено в письмах НСФР в правительство, МВД и ЦБ (документы есть у «Известий»). Там сказано о сложностях с анализом информации: например, невозможно однозначно связать новый паспорт со старым в базах данных бюро кредитных историй (БКИ). В документе перечислены потенциальные проблемы:

  • недобросовестные клиенты могут использовать отсутствие отметок о ранее выданных паспортах для совершения мошеннических действий по новым паспортам;
  • кредиторы не смогут верно рассчитать скоринговые баллы по гражданину;
  • БКИ не смогут предоставлять кредиторам всю кредитную историю клиента (и по новому, и по старому паспорту).

Один из вариантов решения этого вопроса — возврат отметок о ранее выданных паспортах, пояснил «Известиям» председатель НСФР Андрей Емелин. Другой вариант, по его словам, ― реализация еще одного сервиса МВД, который предоставит банкам возможность проверки истории паспортов. ЦБ в своем ответе указал, что поддерживает любой вариант, который позволит кредитным организациям выполнять свои обязанности по проверке клиентов, подчеркнул Андрей Емелин. Сейчас важно найти наиболее оперативное решение, считает он.

ЦБ
ЦБ РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

― Невозможность проверить информацию открывает лазейки для мошенников. Например, они могут получить кредит по одному паспорту. Затем сделать вид, что потеряли его, и получить заем по новому документу с чистой кредитной историей. Если банк не может в моменте проверить старый паспорт, то он обслуживает клиента как нового, ― пояснил Андрей Емелин.

«Известия» направили запрос в МВД.

По информации источников «Известий» в правоохранительных органах, случаи мошенничества с паспортами набирают обороты. Например, 24 ноября в Москве было возбуждено четыре дела о попытках взять кредит по поддельному паспорту.

Реакция ставок

В крупнейших кредитных организациях подтвердили «Известиям» необходимость подключения к государственным системам, которые позволят получить сведения о ранее выданных паспортах из-за потенциальных мошеннических действий. Однако там не уточнили, сталкивались ли уже с такими злоумышленниками.

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Отмена штампов о старых паспортах и браке может усложнить деятельность по идентификации и верификации данных клиентов, сообщили «Известиям» в МТС Банке. В финансовой организации добавили, что отсутствие части сведений может привнести дополнительные риски в оценку и повысить стоимость кредита для клиента. В итоге пострадает добросовестный потребитель, так как банки будут вынуждены заложить дополнительный риск в ставку кредитования, опасаются в Совкомбанке.

― Новые правила создают дополнительные неудобства при обслуживании клиента, связанные с отсутствием в паспорте актуальной информации о ранее выданных паспортах. Для минимизации рисков и лучшего клиентского опыта изменения должны вступать в силу после полноценной реализации технологической и нормативной возможности получения банками и другими финансовыми организациями в электронном виде сведений об истории выданных паспортов из соответствующих государственных информационных ресурсов, ― подчеркнули в Сбербанке.

В крымском РНКБ считают, что одним из способов предоставления доступа к базе прежних паспортов должен быть официальный источник МВД. Взаимодействие между банками и ведомством допустимо интегрировать по API, уточнили в кредитной организации.

Удостоверение ли
паспорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В то же время данные БКИ ― не единственный способ оценки платежеспособности клиента: банки также могут анализировать данные о возможных банкротствах, наличии штрафов, задолженности перед ФССП, отметили в ПСБ. Кроме того, потенциальная проблема затрагивает лишь часть входящего потока заявок, отметили в МКБ. В «Зените» подчеркнули, что банк может дополнительно запрашивать данные о паспорте у клиентов. В Росбанке добавили, что скорость и доступность кредитования будет повышена благодаря развитию государственных сервисов обмена информацией.

Отсутствие штампов в паспорте ― не обязательная мера, а лишь право выбора конкретного человека, напомнил ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. Он добавил, что доступ к этим данным технически можно организовать через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Риски новых требований оформления паспорта зависят от того, как происходит проверка на стороне БКИ: бюро следует соотносить информацию об одном и том же клиенте после замены паспорта, считает руководитель направления исследований финансового центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Он добавил, что, помимо БКИ, банки используют собственные базы данных о клиентах для оценки их кредитной истории, а также применяют машинное обучение для анализа больших данных о человеке в открытом доступе.

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