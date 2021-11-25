Удостоверение ли: банки хотят получить доступ к истории паспортов граждан

Банки просят дать им доступ к базе данных МВД с недействительными паспортами граждан . Об этом сказано в письмах Национального совета финансового рынка (НСФР) в правительство, МВД и Центробанк. Регулятор поддерживает эту инициативу, сообщили «Известиям» в ЦБ. Такая необходимость появилась после того, как в России отменили обязательную отметку в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности. Сейчас у банков нет возможности проверить полную кредитную историю потенциального клиента, поскольку она привязана к номеру паспорта, что открывает простор для мошенничеств из-за неправильной оценки риска заемщика, предупредили в кредитных организациях.

Требуется проверка

Банк России поддерживает инициативы, направленные на получение кредиторами информации, позволяющей идентифицировать и оценить заемщика . Об этом «Известиям» сообщили в ЦБ в ответ на запрос о необходимости обеспечить банкам доступ к сведениям о ранее выданных паспортах граждан. В то же время в регуляторе отметили, что информация об оформленных удостоверениях личности — один из способов корректно связать кредитную историю, но не единственный.

В июле 2021 года в России отменили ранее обязательный штамп в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности, а также о браке и о детях . Из-за этого банки столкнулись с трудностями при идентификации клиентов , отмечено в письмах НСФР в правительство, МВД и ЦБ (документы есть у «Известий»). Там сказано о сложностях с анализом информации: например, невозможно однозначно связать новый паспорт со старым в базах данных бюро кредитных историй (БКИ). В документе перечислены потенциальные проблемы:

недобросовестные клиенты могут использовать отсутствие отметок о ранее выданных паспортах для совершения мошеннических действий по новым паспортам;

кредиторы не смогут верно рассчитать скоринговые баллы по гражданину;

БКИ не смогут предоставлять кредиторам всю кредитную историю клиента (и по новому, и по старому паспорту).

Один из вариантов решения этого вопроса — возврат отметок о ранее выданных паспортах , пояснил «Известиям» председатель НСФР Андрей Емелин. Другой вариант , по его словам, ― реализация еще одного сервиса МВД, который предоставит банкам возможность проверки истории паспортов . ЦБ в своем ответе указал, что поддерживает любой вариант, который позволит кредитным организациям выполнять свои обязанности по проверке клиентов, подчеркнул Андрей Емелин. Сейчас важно найти наиболее оперативное решение, считает он.

ЦБ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

― Невозможность проверить информацию открывает лазейки для мошенников. Например, они могут получить кредит по одному паспорту. Затем сделать вид, что потеряли его, и получить заем по новому документу с чистой кредитной историей. Если банк не может в моменте проверить старый паспорт, то он обслуживает клиента как нового, ― пояснил Андрей Емелин.

«Известия» направили запрос в МВД.

По информации источников «Известий» в правоохранительных органах, случаи мошенничества с паспортами набирают обороты. Например, 24 ноября в Москве было возбуждено четыре дела о попытках взять кредит по поддельному паспорту.

Реакция ставок

В крупнейших кредитных организациях подтвердили «Известиям» необходимость подключения к государственным системам, которые позволят получить сведения о ранее выданных паспортах из-за потенциальных мошеннических действий . Однако там не уточнили, сталкивались ли уже с такими злоумышленниками.

Отмена штампов о старых паспортах и браке может усложнить деятельность по идентификации и верификации данных клиентов, сообщили «Известиям» в МТС Банке. В финансовой организации добавили, что отсутствие части сведений может привнести дополнительные риски в оценку и повысить стоимость кредита для клиента . В итоге пострадает добросовестный потребитель, так как банки будут вынуждены заложить дополнительный риск в ставку кредитования, опасаются в Совкомбанке.

― Новые правила создают дополнительные неудобства при обслуживании клиента, связанные с отсутствием в паспорте актуальной информации о ранее выданных паспортах. Для минимизации рисков и лучшего клиентского опыта изменения должны вступать в силу после полноценной реализации технологической и нормативной возможности получения банками и другими финансовыми организациями в электронном виде сведений об истории выданных паспортов из соответствующих государственных информационных ресурсов, ― подчеркнули в Сбербанке.

В крымском РНКБ считают, что одним из способов предоставления доступа к базе прежних паспортов должен быть официальный источник МВД. Взаимодействие между банками и ведомством допустимо интегрировать по API, уточнили в кредитной организации.

Удостоверение ли Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В то же время данные БКИ ― не единственный способ оценки платежеспособности клиента: банки также могут анализировать данные о возможных банкротствах, наличии штрафов, задолженности перед ФССП , отметили в ПСБ. Кроме того, потенциальная проблема затрагивает лишь часть входящего потока заявок, отметили в МКБ. В «Зените» подчеркнули, что банк может дополнительно запрашивать данные о паспорте у клиентов . В Росбанке добавили, что скорость и доступность кредитования будет повышена благодаря развитию государственных сервисов обмена информацией.

Отсутствие штампов в паспорте ― не обязательная мера, а лишь право выбора конкретного человека, напомнил ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. Он добавил, что доступ к этим данным технически можно организовать через систему межведомственного электронного взаимодействия.