«Для удобства граждан»: в МВД заявили о готовности к введению электронных паспортов

В декабре в России начнут выдавать электронные паспорта. Первыми их получат жители Москвы — документы с цифровым носителем будут выдаваться на добровольной основе гражданам с 14 лет. «Известия» выяснили, как будут выглядеть новые паспорта, в чем их преимущества над бумажными, а также кто и когда сможет их получить.

Выдача электронных паспортов

В МВД заявили о готовности к введению электронных паспортов, выдача которых должна начаться в столице в декабре. Пока в министерстве ждут ответ из Минцифры и других ведомств, которые занимаются информатизацией , сообщила начальник Главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

По словам Казаковой, в ведомстве уже «знают, как будет выглядеть электронный паспорт и как он будет изготавливаться».

— Самоцель — не выдать документ, а сделать так, чтобы гражданину было удобно его использовать, чтобы электронный носитель отражал ту информацию или те документы, которые есть у гражданина, — отметила она.

Пилотным городом по выдаче электронных паспортов станет Москва, другие регионы присоединятся по мере технической готовности, определяемой правительством, — но не позднее 1 июля 2023 года.

По данным МВД, документы с электронным носителем будут выдаваться на добровольной основе россиянам с 14 лет. Планируется также, что к концу года запустят мобильные приложения к паспортам с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам.

«Для удобства граждан» Образец российского электронного паспорта Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Карта с электронным носителем

Как рассказал «Известиям» юрист Европейской юридической службы Валентин Лупу, концепция введения в России пластиковой карты с электронным носителем информации в качестве основного документа, удостоверяющего личность, была принята еще в 2013 году.

Как следовало из концепции, выдача электронных паспортов планировалась с 1 января 2016 года, а окончание выпуска паспортов гражданина РФ на бумажном носителе — с 1 января 2025 года, но впоследствии было решено пересмотреть этот план.

Теперь начало выдачи электронных паспортов в Москве планируется с 1 декабря 2021 года, в течение полутора лет к нововведению должны присоединиться регионы.

— Планируется, что новый паспорт будет исполнен в виде пластиковой карточки, содержащей электронный носитель информации, на котором размещаются биометрические и иные персональные данные владельца, включая изображение его лица и папиллярных узоров двух пальцев рук , — рассказывает собеседник «Известий». Указанная информация будет также формироваться в виде электронного документа с использованием специальной программы на мобильном устройстве.

По мнению эксперта, электронный документ упростит взаимодействие с госорганами и получение государственных услуг. Исчезнет необходимость заполнять анкеты и перепечатывать данные — это, в свою очередь, ускорит процедуры оформления и минимизирует ошибки.

— Существенным достоинством такого документа будет и сложность его повреждения, в отличие от выдаваемого сейчас бумажного паспорта, который можно намочить или повредить, что влечет в ряде случаев его замену, — отмечает Лупу.

При этом юрист подчеркивает, что при переходе на паспорта, содержащие электронный носитель информации, должна быть обеспечена надежная защита всех персональных данных от взлома и любых несанкционированных манипуляций.

Преимущества и недостатки

Введение электронных паспортов станет большим шагом на пути к совершенствованию электронных государственных услуг и уменьшению бюрократизации , считает политолог Станислав Мясников.

— Если граждане смогут иметь в одной карте такие документы, как СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение и паспорт, это во многом облегчит им жизнь, — говорит он в беседе с «Известиями».

Между тем ряд документов в России уже переведен на пластиковый формат ввиду удобства их использования, отмечает юрист, основатель платформы законодательных инициатив «Инициатор» Венера Шайдуллина. Помимо бытовых достоинств (компактность и износоустойчивость), плюсом цифрового паспорта станет наличие электронного модуля с возможностью автоматического изменения или дополнения личных данных, например, перемена адреса регистрации по месту жительства, вступление в брак, рождение детей и т.д.

— Важным преимуществом документа станет и поддержка электронной подписи, — отмечает Шайдуллина. — Электронный документооборот набирает темпы: развитие процесса ускорила пандемия, указав на важность возможности граждан удаленно идентифицировать себя и подписывать необходимые документы.

Вместе с тем, отмечают эксперты «Известий», очень важным остается вопрос безопасности данных. Если утеря бумажного паспорта могла привести к проблемам, связанным с неправомерным получением кредитов и микрозаймов, то масштабы ущерба, причиненного гражданам в случае кражи базы данных электронных паспортов, будут многократно увеличены, считает Венера Шайдуллина.

По мнению директора по акселерационным программам кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Антона Пронина, российские платформы, отвечающие за подготовку новой технологии, «готовы на высоком уровне». Надежное хранение всех данных, включая биометрические, могут обеспечить российские провайдеры: и телеком, и вендоры информационной безопасности.

— Тем более что меняется само понятие паспорта — он превращается в облако с данными о человеке и возможностью идентификации, — отмечает Пронин. — К примеру, есть сервис «Госуслуги», к которому подключаются все пользовательские данные. И человек самостоятельно управляет этой информацией, будь то использование медицинской карты, сделка в сфере недвижимости и другие области, где необходим ID.



Основные риски заключаются в том, что цифровизация, а именно адаптация населения в России, не такая высокая, как, например, в Сингапуре или в Индии. В отдаленных регионах страны низка вероятность покрытия Сети или наличия смартфонов, поэтому существует проблема — каким образом жители этих регионов будут использовать цифровые паспорта. Скорее всего, там будут необходимы крупные инвестиции для модернизации и обучения населения, резюмирует эксперт.

«Это удобно и современно»

По словам предпринимателя и основателя фирмы «Второй паспорт» Юрия Моши, практика с электронными паспортами давно существует в других странах, например, в США. Там нет внутренних паспортов, но у каждого гражданина есть свой ID — идентификационная карточка, которая может быть с правом вождения автомобиля или без него.

«Для удобства граждан» Американская идентификационная карточка Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Department of State

— В Америке 50 штатов, и в каждом есть внутренний документ, то есть ID. Они отличаются по дизайну, но в целом играют одинаковую роль — удостоверение личности, — рассказывает Моша. — Человек заходит с ним в банки и государственные учреждения, предъявляет его нотариусу и при пользовании внутренними рейсами при полете на самолете. Для этого с другой стороны этой карточки есть специальный скан.

В каждом ID указывается пол человека, размещается его фотография, информация о цвете глаз и росте, адрес проживания. Там же отмечено, до какого срока действителен документ, — в некоторых штатах он выдается на пять, а в некоторых — на 10 лет.

Штампов о браке в Америке нет. Эта информация не указывается ни в ID, ни в паспортах для зарубежных поездок.

— Карточка выглядит очень солидно, она защищена голографией. Подделать документ очень сложно. А в случае утери легко восстановить: достаточно написать заявление на сайте, а затем в течение недели получить новый документ по почте, — отмечает собеседник «Известий».

Бумажный паспорт по типу книжки американцы используют только для заграничных поездок. При переезде в другой штат они просто меняют идентификационную карточку по новому месту жительства. Если переезд временный, например, с целью отдыха, то ничего делать не нужно.