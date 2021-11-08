Не терять лица: мошенники подделывают паспорта россиян

Больше половины всех совершенных в стране преступлений — хищения. Полицейская статистика зафиксировала с начала года 891 тыс. преступлений против собственности (это 54% от общей массы). И если число краж, грабежей и разбоев стабильно снижается, то количество мошенничеств, пусть и незначительно, но растет. Тревогу вызывает то, что нынешние мошенники предпочитают работать по-крупному — отнимают у людей единственное жилье, последние сбережения, загоняют в кредитную кабалу на долгие годы. В Федеральной нотариальной палате (ФНП) рассказали «Известиям» о самых распространенных мошеннических схемах.

По чужой бумажке

Сегодня на слуху преступления в сфере информационных технологий, но жулики не прекращают пользоваться и старыми, проверенными методами обмана. К примеру, по-прежнему нередки случаи подделки паспорта реального существующего человека. Цветной принтер, клей, машинка для ламинирования — и вот уже мошенники готовы к оформлению незаконной сделки с недвижимостью на миллионы рублей.

Как рассказали в пресс-службе ФНП, в октябре к московскому нотариусу обратилась девушка вместе с риелтором — она планировала оставить в залог свою квартиру под кредит в банке. Но нотариуса смутило поведение посетительницы. Он усомнился и в подлинности паспорта, хотя формально документ числился действительным. Нотариус попросил предоставить второй документ, удостоверяющий личность. Девушка обещала принести права из машины.

Не терять лица Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Вышла, оставив паспорт, и сбежала. Нотариус обратился в полицию, где фальшивку распознали. Но если бы эта пара пришла в МФЦ, то там по всем формальным признакам документы с большой долей вероятности приняли бы. А через некоторое время добропорядочный гражданин узнал бы, что его квартира в залоге, и бегал бы по коридорам судов, доказывая, что его паспорт подделали и что кредита он не брал, — прокомментировали в ФНП.

Автор цитаты За 2019–2020 годы нотариусами было предотвращено совершение противоправных действий в отношении имущества общей стоимостью более 639 млн рублей, в том числе выморочного имущества общей стоимостью более 98 млн рублей.

Отнимать и делить

При оформлении наследства нотариусам также приходится противостоять мошенникам. Чаще всего преступники пытаются завладеть недвижимостью в обход реальных родных покойного. Как сообщили в ФНП, в Липецке мужчина обнаружил, что преступники продали унаследованную им от матери квартиру, причем сделка якобы была заключена самой матерью, которая умерла еще в 2010 году. Удивительно, но ее документы не вызвали никаких подозрений у сотрудника МФЦ.

— В Кемеровской области жилье отобрали у бывшего воспитанника детского дома, когда-то потерявшего паспорт, а в Санкт-Петербурге прямо накануне Дня Победы по поддельному паспорту продали недвижимость 89-летней блокадницы, — сообщили «Известиям» в ФНП. Только по Санкт-Петербургу ежегодно фиксируется до 400 подобных преступлений.

Не терять лица Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Впрочем, с неприглядной стороны в делах о наследстве показывают себя иногда и настоящие родственники. Некоторые пытаются скрыть от нотариуса данные о других наследниках. Однако такая информация всегда проверяется, в том числе через электронные запросы. Так, в одном деле сестра покойного указала, что других наследников нет. Но при изучении документов выяснилось, что совместно с наследодателем проживал его сын, который фактически принял наследство, является наследником первой очереди, но к нотариусу пока не обращался.

Нередко нотариусам приходится разбираться в запутанных отношениях между здравствующими супругами. Так, некий гражданин обратился к нотариусу, чтобы удостоверить договор купли-продажи квартиры, при этом заявив, что в браке он не состоит. Однако нотариус при проверке выяснил, что продавец женат, а квартира была приобретена супругами по возмездной сделке. Это обстоятельство обязало истребовать от продавца согласия его супруги на продажу квартиры. Продавец объяснил свои действия тем, что полагал ненужным спрашивать супругу, так как квартира оформлена на него одного.

Кредит по аппликации

Одна из больших проблем российской банковской системы — агрессивная выдача кредитов без должной проверки документов . Практика выезда курьеров из банков к потенциальным заемщикам для оформления займов всё еще законна, несмотря на частые случаи незаконного использования чужих данных. В ФНП также указали на эту проблему. Например, в Московскую городскую нотариальную палату обратилась женщина, на которую был взят кредит в банке без ее ведома. Выяснилось, что с паспортом на то же имя, данные которого полностью совпадают с оригиналом, в кредитную организацию обратилась мошенница.

— Данный банк не имеет офисов и общается с клиентами только в удаленном формате. Заявления на открытие счета принимаются через интернет, кредитную карту привозит курьер, он же фотографирует клиента с развернутым паспортом в руках. При такой процедуре установления личности сложно заметить, например, переклеенную фотографию даже в фальшивке низкого качества, — рассказали в ФНП. В таких случаях настоящему владельцу потом приходится доказывать, что задолженности перед банком у него нет, поскольку кредит он не оформлял.

Не терять лица Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Если человеку становится известно, что кто-то подделал его паспорт, пытается совершить от его имени юридически значимые действия, важно не только известить об этом полицию, но и обратиться к нотариусу.

— Это необходимо, прежде всего, чтобы разом отменить все нотариальные доверенности, которые могли быть оформлены по поддельному паспорту, — сообщили в пресс-службе ФНП. — Нотариус немедленно вносит сведения в реестр отмененных доверенностей, и с этого момента все юридически значимые действия, совершенные по такой доверенности, будут являться ничтожными.

Не лишним в такой ситуации будет обратиться в нотариальную палату своего региона с просьбой проинформировать всех нотариусов субъекта РФ о наличии фальшивого паспорта и начатой по этому поводу полицейской проверке.

Машина-арестант

Сталкиваются нотариусы и с предприимчивыми должниками, которые пытаются не исполнять свои обязательства. В одну из нотариальных контор обратились два гражданина с просьбой удостоверить договор купли-продажи автомобиля. Машина новая, куплена в салоне, еще не поставлена на регистрационный учет. Это первое, что вызвало подозрение: человек пару дней как купил авто и сразу решил его продавать третьему лицу, пояснили в ФНП.

Не терять лица Фото: РИА Новости/Нина Зотина

— И кроме того, человек обратился к нотариусу. А ведь договор купли-продажи транспортного средства по закону не подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Проверив автомобиль по реестру залогов движимого имущества, который ведет ФНП, мы обнаружили, что автомобиль находится в залоге у банка, — объяснили в организации.

Конечно же, покупатель в этой ситуации не знает этих деталей. В нотариальной конторе покупателю сказали, что авто в залоге и продажа возможна только с согласия банка. Так действия нотариуса спасли добропорядочного гражданина от обмана.

Опасный момент

Нотариус подвергает свою жизнь риску всякий раз, когда изобличает в своем кабинете нечестность или раскрывает преступный замысел. Ведь по сути он становится главным свидетелем совершения преступления.

Не терять лица Фото: ТАСС/Владимир Астапкович