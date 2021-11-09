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Код шредера: банки смогут без согласия клиентов уничтожать бумажные договоры

Сколько финорганизации сэкономят от перехода на цифровой документооборот и как это повлияет на граждан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Код шредера: банки смогут без согласия клиентов уничтожать бумажные договоры
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2021-11-03 17:52:21
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Банки смогут в одностороннем порядке уничтожать бумажные договоры с клиентами и создавать их электронные версии. Такие поправки готовятся ко второму чтению законопроекта о переводе делового документооборота в цифровой формат, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития. В Центробанке отметили, что поддерживают предлагаемые нововведения. Однако эксперты видят риски для граждан: электронный архив может дать сбой, а данные из него — пропасть. Также остаются риски утечек информации.

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Минэк в рамках программы «Цифровая экономика» разработал законопроект о внесении изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве. Документом планируется ввести регулирование долговременного хранения документов в электронном виде, создание возможности конвертации их в другой формат при сохранении его юридической значимости.

В министерстве уверены: нововведение сэкономит бизнесу миллиарды рублей. В действующем законодательстве есть обязательное требование о хранении многих документов в бумажном виде в течение длительного времени — до 75 лет. Общие затраты субъектов предпринимательской деятельности на хранение таких архивов оцениваются в 3,5 трлн рублей в год, отмечали ранее в Минэке.

Законопроект внесен правительством в Госдуму и ожидает рассмотрения в первом чтении, рассказали в Минэкономразвития. Однако в ведомстве уже готовят поправки, которые планируется внести ко второму чтению документа. В текущей его редакции предусмотрено жесткое условие для перевода документов из бумажной формы в электронную с возможностью уничтожения оригиналов, пояснили «Известиям» в министерстве.

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В частности, если документ многосторонний (например, договор об оказании услуг), то каждый из участников должен выразить свое согласие, поставив усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Только тогда банк сможет уничтожить бумажный оригинал, подчеркнули в Минэке. Там добавили, что ввиду сложности такой процедуры и заинтересованности участников рынка в скорейшей цифровизации архивов министерством совместно с профильными ведомствами готовятся поправки ко второму чтению.

— В частности, наиболее крупные и надежные банки с точки зрения правительства и ЦБ получат возможность уничтожать бумажные оригиналы без подписания электронного дубликата второй стороной, — отметили в Минэкономразвития. — Также планируется разрешить визирование цифровой версии документа физлицом не только УКЭП, но и усиленной неквалифицированной электронной подписью, формируемой с помощью портала «Госуслуги» и подтверждающей неизменность документа с момента его подписания.

При этом в ведомстве уточнили: речь не идет о простой электронной подписи (ПЭП), так как одна из ключевых задач законопроекта — обеспечить максимальную защиту потребителей банковских услуг. В случае согласования поправок документ удастся принять во время осенней сессии Госдумы, заключили в ведомстве.

Сами с кодами
госуслуги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что в осеннюю сессию планируется начать работу над законопроектом о цифровом архиве, который позволит банкам экономить десятки миллиардов долларов в год. В ЦБ «Известиям» заявили, что поддерживают предлагаемые изменения, касающиеся возможности банков создавать электронные дубликаты документов в одностороннем порядке. В Минцифры не ответили на запрос «Известий».

Возможности и риски

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В крупных кредитных организациях поддерживают поправки, направленные на ускорение цифровизации документооборота. Об этом «Известиям» сообщили в «Сбере», ВТБ, Росбанке, МКБ, Совкомбанке, РНКБ и УБРиР. В действующей редакции законопроекта банкам оказалось недоступно создание электронных дубликатов по наиболее массовым бумажным документам, рассказали в «Сбере», подчеркнув, что это не даст ожидаемого экономического эффекта. Там считают, что у финорганизаций должна быть возможность самостоятельно без согласия клиента изготавливать цифровые копии оригиналов. Или обратиться к услугам лицензированных организаций, имеющих полномочия по обработке документов, содержащих сведения, составляющих банковскую тайну, поделились там.

Принятие законопроекта поспособствует снижению затрат и улучшению работы по документам с клиентами и органами надзора, уверен зампредседателя правления Совкомбанка Олег Машталяр. По словам операционного директора МКБ Татьяны Зыковой, нововведения должны охватывать всю текущую инфраструктуру в целом: так как, если банки перестанут формировать и хранить кредитные договоры на бумаге, а суды продолжат требовать предъявление оригиналов на бумажных носителях с подписями обеих сторон, то инициатива будет неэффективна.

— Создание правовой основы для ведения электронных архивов сократит и оптимизирует расходы компаний РФ на хранение бумажных документов, что в конечном результате приведет к цифровой трансформации во всех сферах экономики, — отметил заместитель гендиректора АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

Сами с кодами
банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Де-факто оцифровка архивных документов никак не повлияет на жизнь россиян, считает ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин. Однако, по словам экспертов, вопрос о конвертации документов банков в электронный формат должен подниматься после обеспечения безопасности цифровых архивов. Так как в случае их удаления или утери информации могут возникнуть сложности у граждан. Например, как в ситуации с экспериментом по электронным трудовым книжкам, когда из-за потери данных люди не могли доказать опыт работы и стаж, добавил он.

— Бумажные архивы стоят финорганизациям немалых денег: только одному Сбербанку хранение обходится в 2,5 млрд рублей ежегодно, — отметила операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

По ее мнению, прямых рисков для клиентов в предлагаемых нововведениях быть не должно, учитывая защиту систем безопасности банков. Но остается открытым вопрос о получении несанкционированного доступа к ним из-за человеческого фактора, который стоит за всеми громкими утечками баз, подчеркнула эксперт. Она также добавила, что перевод в «цифру» должен быть максимально автоматизирован, чтобы исключить ошибки и неточности при конвертации.

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