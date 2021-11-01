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ЭКОномный расход: банки готовы снижать ставки на «зеленую» ипотеку

Какой дисконт они предлагают и какого спроса ждут
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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ЭКОномный расход: банки готовы снижать ставки на «зеленую» ипотеку
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2021-10-28 11:55:59
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Крупнейшие банки стали запускать льготную экоипотеку: разрабатывают такой продукт в Сбербанке и Газпромбанке, а рассматривают такую возможность — в Альфа-банке, ПСБ, ДОМ.РФ и Росбанке, сообщили «Известиям» их представители. В сентябре «зеленую» ипотеку запустил ВТБ — по ней заемщики могут получить дисконт до 1,6 п.п. Купленная по этим программам недвижимость должна иметь высокий класс энергоэффективности, а материалы, технический процесс строительства и инфраструктура — соответствовать экологическим нормам. По таксономии «зеленых» проектов здания должны соответствовать одному или нескольким национальным стандартам в этой сфере, сообщили в Минэке.

Ставка на «зеленое»

Первым льготную экоипотеку запустил ВТБ в сентябре 2021 года. Банк предложил дисконт до 1,6 п.п. к базовой ипотечной ставке при покупке клиентами недвижимости в новых домах с классом энергоэффективности «А++». Запуск «зеленых» жилищных кредитов уже прорабатывают в «Сбере» и Газпромбанке. Причем в первом также планируют проводить экологическую экспертизу недвижимости, сообщил первый зампред правления Александр Ведяхин.

ЭКОномный расход
ЭКОномный расход: банки готовы снижать ставки на «зеленую» ипотеку
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Альфа-банке заявили «Известиям», что оценивают возможности по введению «зеленой» ипотеки и других продуктов устойчивого развития. В кредитной организации видят потенциал рынка. Запуск специальных условий для оформления экоипотеки даст существенный стимул отрасли жилищного строительства и обеспечит рост ипотечных портфелей кредитных организаций, считает директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков. Однако реализация такой программы возможна только после утверждения общих стандартов «зеленого» строительства, которые сейчас разрабатываются. Господдержка значительно увеличит спрос на экоипотеку, но банк готов рассматривать запуск пилота программы и самостоятельно, подчеркнули в ДОМ.РФ.

Справка «Известий»

В октябре зампред правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что в России должна быть запущена единая государственная программа экоипотеки с льготной кредитной ставкой на уровне 4–5%. В ответ на это замглавы Минфина Алексей Моисеев подчеркнул, что ведомство будет рассматривать любые идеи, касающиеся ESG-повестки, в том числе и предложение запустить госпрограмму по экоипотеке с льготными ставками.

Изучает такую возможность также ПСБ, сообщила руководитель центра разработки ипотечных продуктов банка Марина Заботина. Однако в будущем, по ее мнению, господдержка застройщиков, активно использующих энергоэффективные технологии и «зеленые» материалы, может стать ключевым инструментом для популяризации экоипотеки. В Росбанке согласны, что господдержка может стать ключевым драйвером развития проекта и стимулом к появлению новых объектов и развитию инфраструктуры. Там добавили, что уже рассматривают возможность запуска экоипотеки, в том числе в потенциальном партнерстве с застройщиками.

ЭКОномный расход
ЭКОномный расход: банки готовы снижать ставки на «зеленую» ипотеку
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В целом «зеленая» недвижимость обязана иметь высочайший класс энергоэффективности, системы очистки, рециркуляции и рекуперации воды (то есть возврата тепловой энергии из отработанной жидкости), пояснил директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанк Дом» Вадим Мамонов. Он добавил, что материалы, технологический процесс строительства и сопутствующая инфраструктура должны быть экологичны. Спрос на такую недвижимость уже появился, особенно в густонаселенных городах, и он будет динамично расти, ожидает Вадим Мамонов.

Расширение программ льготного кредитования для жилья с высоким уровнем энергоэффективности положительно отразится на объеме выдачи ипотеки в целом, уверена председатель правления банка «Зенит» Наталья Тутова. Однако она не ожидает значительного роста спроса на экоипотеку в ближайшее время, так как на рынке пока немного подобных предложений от застройщиков и критерии для такого жилья еще не определены.

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Цены нивелируют ставки

По таксономии «зеленых» проектов, утвержденной правительством, такие здания должны соответствовать одному или нескольким национальным стандартам в сфере экологичного строительства, разработанным с учетом закона «О стандартизации в РФ», сообщил «Известиям» замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Стимулом для расширения этого сегмента является более широкий круг инвесторов, которых застройщик может привлечь к проекту.

В последнее время рынок ипотечного кредитования развивался в основном за счет программ государственной поддержки. В случае запуска льготной программы для экоипотеки ставки по ней могут быть снижены до 2–4 п.п. при нынешнем значении ключевой, считает генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. В ЦБ не ответили на запрос «Известий» о возможности запуска господдержки «зеленой» ипотеки.

ЭКОномный расход
ЭКОномный расход: банки готовы снижать ставки на «зеленую» ипотеку
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Нынешние предложения банков с льготными ставками нивелируются более высокой стоимостью «зеленого» жилья, отметил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Он пояснил, что строительство многоэтажек с высоким уровнем энергоэффективности обходится как минимум на 5–7% дороже, а цена частных домов будет выше скорее на 10–15% за счет логистических сложностей и роста стоимости ряда материалов. Однако, по мнению эксперта, этот сегмент будет активно развиваться, особенно среди торгующихся на бирже застройщиков, так как с переходом на экологическое строительство их бумаги станут интересны многомиллиардным западным «зеленым» фондам.

Число объектов недвижимости, сертифицированной по «зеленым» стандартам, в мае этого года достигло 211, что на 130 больше, чем на конец 2019-го, рассказала аналитик «Финама» Наталия Пырьева. При этом, по ее данным, основная доля таких зданий приходится на офисы (46%), 23% — на торговую недвижимость, 15% — на складские и индустриальные объекты и только 16% — на жилую, гостиничную и социальную недвижимость. Один из наиболее известных проектов из последней группы — ЖК «Жизнь на Плющихе». Число «зеленых» домов будет расти за счет глобального распространения ответственного инвестирования, уверена эксперт. «Известия» запросили крупнейших застройщиков.

Кроме того, сейчас сохраняется высокий потенциал роста рынка жилья — это создает предпосылки для запуска новых льготных программ, в частности экоипотеки, считает аналитик банковских рейтингов НРА Наталья Богомолова. По ее мнению, в ближайшее время только крупные банки будут разрабатывать такое направление кредитования из-за их вовлеченности в экологическую повестку, наличия ресурсов для определения критериев «зеленой» недвижимости и возможности получения субсидий от государства.

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