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Барьерный тариф: Visa введет комиссию за новый сервис безопасного платежа

Отразится ли это на стоимости операций в интернете для клиентов
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Барьерный тариф: Visa введет комиссию за новый сервис безопасного платежа
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2021-12-16 17:05:00
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С апреля 2022 года Visa введет плату за использование своего нового сервиса по проведению безопасных трансакций в интернете. Об этом говорится в бюллетене платежной системы (есть у «Известий»). Тарифы стартуют от $250 в месяц. В банках подтвердили получение документа, отметив, что не планируют менять ставки эквайринга для партнеров-юрлиц. Повышая сервисные сборы, Visa перераспределяет доходы в связи со снижением других комиссий, а также в условиях развития системы быстрых платежей с льготными тарифами.

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За что платить

Новую платформу для проверки подлинности интернет-трансакций Visa запустила в апреле 2021 года. Из сообщения системы, направленного в банки (его копия есть у «Известий»), следует, что платформа цифровой аутентификации (Digital Authentification Framework — DAF) расширяет возможности продавцов для получения полностью подтвержденных цифровых трансакций.

С 23 апреля 2022 года операции в онлайне, которые соответствуют требованиям международного стандарта 3D Secure, станут платными для банков, говорится в бюллетене Visa. В нем уточняется, что комиссии для банков-эквайеров (обслуживающих юрлицо, которое принимает платеж) составят $0,01 за операцию, а для банков-эмитентов (выпускающих карты) — $0,005. Вместе с тем ежемесячно комиссия с каждого банка не может быть ниже $250 и выше $15 тыс.

Барьерный тариф
Барьерный тариф: Visa введет комиссию за новый сервис безопасного платежа
Фото: Depositphotos/Goodluz
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«Известия» направили запрос в Visa, а также в крупнейшие российские банки. В МКБ в курсе нововведений со стороны платежной системы, сообщил управляющий директор по развитию эквайринга кредитной организации Марк Баранов. Он уточнил, что изменение сервисной комиссии со стороны платежной системы не повлияет на условия по эквайрингу для клиентов, поскольку предложение формируется исходя из комплексного обслуживания предприятия, а не только основываясь на себестоимости эквайринга.

О новом сервисе Visa также известно в Росбанке: там уточнили, что кредитные организации, обязаны подключиться к нему и должны поддерживать уровень одобрения токенизированных операций на уровне более 90% (токен создается, например, при проведении операции в интернете). В других банках не ответили на вопросы о том, как новые комиссии отразятся на их бизнесе.

Справка «Известий»

3D Secure — стандарт безопасного проведения операций в интернете, который уже реализован у Visa, MasterCard и «Мир». Он позволяет направить СМС или push-уведомление клиенту для подтверждения платежа. Новая версия сервиса позволяет анализировать уровень риска трансакции: в отдельных случаях не требуется введение кодов. Финансовые корпорации постоянно дорабатывают и оптимизируют этот функционал, улучшая собственные платформы безопасности.

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По словам источника «Известий» в одном из крупных банков, платежные системы пытаются оптимизировать свои тарифы, чтобы удовлетворить всех игроков: с одной стороны, они снижают комиссии для крупного ритейла, с другой — повышают сервисные сборы. Он уточнил: плюсы новой версии сервиса 3D Secure, который не присылает коды подтверждения СМС по трансакциям с низким риском, в том, что улучшается конверсия при проведении платежей, поскольку СМС с кодом доходят не всегда. Кроме того, банку приходится платить за доставку СМС-сообщений. Впрочем, новый сбор вряд ли значимо отразится на комиссиях для юрлиц или на доходах эквайрингового бизнеса, считает собеседник.

В MasterCard сообщили «Известиям», что не комментируют особенности тарифной политики. В настоящее время такая комиссия за сервисы по безопасности платежной системы «Мир» не взимается, заявил её представитель. Сейчас ЦБ не регулирует банковские комиссии, и в Банке России не ответили на запрос «Известий» о том, требуется ли это делать.

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Комиссионный компромисс

3D Secure — один из важнейших элементов защиты карточных трансакций, выполняемых без предъявления самого «пластика», уверен директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов. Он уточнил: когда покупатель оплачивает товар картой на кассе, по правилам платежных систем ввод ПИН выступает безусловным подтверждением того, что оплату выполняет именно держатель карты.

В онлайн-трансакциях изначально такого механизма не было, и это создавало высокие риски для интернет-магазинов. Если держатель карты опротестовывал платеж, торговая точка должна была доказать, что товар был продан или услуга была оказана именно держателю карты, а в дистанционной торговле это практически невозможно. Механизм 3D Secure стал онлайн-аналогом ПИН с той же доказательной силой, — подчеркнул Дмитрий Кузнецов.

Барьерный тариф
Барьерный тариф: Visa введет комиссию за новый сервис безопасного платежа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Один из базисов комиссионной политики платежных систем — компенсация инвестиций в развитие и внедрение новых технологий, отметил экспертный аналитик международного провайдера Ecommpay Олег Мороз. Он пояснил, что внедрение нового протокола безопасности для расчетов в интернете и его дальнейшее развитие потребовало и продолжает требовать значительных финансовых и человеческих ресурсов, что объясняет рост тарифов.

По мнению эксперта, изменение комиссий обостряет конкуренцию платежных систем, от которой в конечном счете выигрывают конечные потребители — пользователи карт.

Платежные системы корректируют свою тарифную политику в том числе в связи с развитием СБП, которая активно набирает популярность в России и становится привлекательной для новых участников, добавил Олег Мороз. Комиссии в ней значительно ниже: не более 0,7% при средней ставке эквайринга по операциям через платежные системы в 2–2,5%. На 1 декабря 2021 года к системе присоединились 211 банков-участников, а проведено в ней было около 850 млн операций почти на 5,1 трлн рублей, следует из данных ЦБ.

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