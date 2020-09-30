На пол«Мира»: национальная карта есть у каждого второго россиянина

В сентябре 2020-го в России насчитывается 86,1 млн карт «Мир», сообщили «Известиям» в Национальной системе платежных карт. Таким образом, у каждого второго гражданина есть «пластик» для получения выплат от государства . По оценкам Банка России, на данный момент почти 95% пенсионеров (около 40 млн человек) деньги начисляют именно на нацкарты. Тем не менее ЦБ отложил до конца года переход к зачислению бюджетных денег только на «Мир». В крупнейших банках «Известиям» заявили, что около половины выпущенного национального «пластика» находится в активном пользовании.

«Мир» в люди

Почти 95% пенсионеров уже получают выплаты от государства на карты «Мир», оценили для «Известий» в Банке России . Остальные — порядка 2 млн граждан пенсионного возраста ­— по каким-либо причинам пока отечественный «пластик» не получили. Поэтому ЦБ решил продлить перевод начисления пенсий на национальный платежный инструмент еще на три месяца — до 31 декабря 2020-го.

— До этого момента банки смогут перечислять пенсии на любые действующие карты пенсионеров, и пожилым людям не придется в ближайшее время идти в банк за новыми картами. При этом возможность получать пенсии другими способами сохраняется. Например, наличными или же на счета, к которым не привязаны никакие карты, — отметили в Банке России.

На начало сентября эмитировано 86,1 млн карт «Мир», заявили «Известиям» в Национальной системе платежных карт. В НСПК уточнили, что в апреле 2020-го их насчитывалось 77 млн.

Массово переводить сотрудников бюджетной сферы, пенсионеров и получателей различных государственных выплат на карты национальной платежной системы в России начали во второй половине 2016 года. Планировалось, что к 1 июля 2020-го все деньги от государства будут начисляться на отечественный платежный инструмент, но из-за пандемии коронавируса срок был отложен сначала до 1 октября 2020-го, а затем еще на три месяца.

Заявление на выпуск новой карты нужно подать в банке, где клиент уже получает выплаты. Если при переходе на карту «Мир» номер счета остается прежним, то никакие дополнительные документы подавать не требуется. Если же идентификатор получателя меняется, то новые реквизиты нужно предоставить в Пенсионный фонд , пояснил «Известиям» руководитель GR-практики BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. Он подчеркнул: если такое заявление не будет представлено в установленный срок, деньги перечислят на специальный счет, а затем выплаты приостановят.

Несмотря на усилия банков по информированию своих клиентов, некоторая часть получателей бюджетных выплат не успела оформить новый национальный «пластик» , сообщила «Известиям» руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева. Это обусловлено, по ее словам, как ограничениями из-за коронавируса, так и сезонным фактором.

Зачастую пенсионные и социальные выплаты получают клиенты с ограниченными возможностями — именно для этой группы населения важна данная Центробанком отсрочка, согласны в «Открытии». В МКБ добавили, что до 1 октября карты с национальной платежной системой успели оформить не все россияне, получающие нерегулярные или разовые выплаты.

Впрочем, в других крупных кредитных организациях «Известиям» заявили о полной готовности своих клиентов к новым правилам начисления денег от государства. Среди них — Почта Банк, ОТП Банк, крымский РНКБ, «Зенит», «Дом.РФ».

У каждого второго

Около 95% пенсионеров, уже получающих выплаты на «Мир», ­— это порядка 40 млн россиян, оценил для «Известий» президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий . При этом, по его словам, сотрудников бюджетной сферы в России около 32,5 млн. Оставшиеся обладатели 15 млн карт с российской платежной системой — в том числе студенты, а также многодетные родители, получающие деньги от государства.

По данным ЦБ на 1 июля 2020-го, в России эмитировано 289 тыс. банковских карт. Таким образом, «Мир» занимает около 30% рынка . В MasterCard «Известиям» сообщили, что выпустили более 100 млн карт в России, а в Visa не ответили на запрос.

— Для платежной системы, которая существует всего пять лет, это стремительный рост, который произошел в первую очередь благодаря государственной поддержке в условиях санкционного давления . Только с начала 2020 года увеличение доли рынка платежной системы «Мир» составило 4,6 п.п., — отметил Василий Заблоцкий.

Более 86 млн выпущенных в России карт «Мир» говорит о том, что национальным платежным инструментом владеет минимум каждый второй россиянин, или около 75% граждан страны в дееспособном возрасте, оценил для «Известий» руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Он отметил, что в статистику могут попадать и случаи, когда россияне обладают двумя и более картами «Мир», но их количество невелико.

— Бюджетникам и пенсионерам не выдают дополнительные карты «в нагрузку». Те же, кто желает расширить свои возможности по безналичной оплате, к примеру, для совершения покупок за рубежом, скорее будут ориентироваться на получение карт международных платежных систем, — пояснил Михаил Коган.