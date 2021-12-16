 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Спорт
Сборная России по хоккею победила канадцев на домашнем этапе Евротура
Общество
Владельца «Листвяжной» и гендиректора «СДС-Уголь» арестовали
Общество
В аэропорту Домодедово можно получить международные сертификаты о вакцинации
Мир
Посольство России в ФРГ выразило протест в связи с высылкой дипломатов
Политика
Песков допустил новый саммит Путина и Байдена до конца года
Мир
Захарова пообещала ответ на высылку Германией двух дипломатов РФ
Экономика
Запасы газа в хранилищах Украины опустились ниже уровня начала закачки
Мир
Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с РФ в любом формате
Общество
В России утвердили сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году
Мир
Байден учредил совет по борьбе с транснациональной преступностью
/

Продуктовая ярмарка: банки запустили новогодние акции

На какие предложения стоит обратить внимание и чего лучше опасаться
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Продуктовая ярмарка: банки запустили новогодние акции
2021-12-09 12:49:32">
2021-12-09 12:49:32
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банки начали предновогоднюю охоту за клиентами и их кошельками, показал опрос крупных участников рынка. В уходящем году в традиционных праздничных акциях кредитных организаций превалируют предложения сберегательных инструментов. Например, по вкладам в ряде из них предлагают доходность до 10%. Льготные кредиты и ипотеку готовы дать меньше банков. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, к некоторым продуктам стоит присмотреться, но прежде всего следует изучить условия и тарифы, чтобы избежать разочарований.

Из далека долги: что вошло в законопроект о каникулах для потребкредитов
И каким требованиям должны соответствовать заемщики при получении отсрочки платежей

Зазывают на огонек

«Известия» опросили представителей крупных банков об акциях, действующих для розничных клиентов перед Новым годом. В девяти финучреждениях поделились предложениями, касающимися вкладов и накопительных счетов. Например, в ВТБ, Газпромбанке, МКБ и ПСБ запустили акции по депозитам с максимальной ставкой до 9–9,5% годовых при соблюдении некоторых условий. А на накопительные счета в первых двух банках предлагают доходность до 8 и 9% соответственно. Больше всего — до 10% годовых — по такому же продукту готовы давать в Экспобанке.

Однако, изучив параметры акций, «Известия» выяснили: чтобы получить высокую доходность по вкладу, необходимо соответствовать ряду условий. Например, в ВТБ максимальная ставка в 9% предусмотрена в случае «новых денег», капитализации процентов и подключенной опции «Сбережения» при тратах от 10 тыс. рублей в месяц по картам. В Газпромбанке повышенная ставка в 9,5% полагается с учетом надбавки за покупки по карте.

Продуктовая ярмарка
Продуктовая ярмарка: банки запустили новогодние акции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В бедноте и не в обиде: вклады для малоимущих предлагают ограничить 300 тыс.
Поможет ли депозит по повышенной ставке улучшить материальное положение семей

Также до февраля 2022-го открыть вклад на год по ставке от 8,25 до 9% в зависимости от суммы и с возможностью пополнения без ограничений готовы в Новикомбанке. В преддверии праздников в крымском РНКБ аналогичный продукт при дистанционном оформлении доступен со ставкой до 8,05%, в Почта Банке она равняется 7,75%. Ак Барс Банк запустил срочный депозит с доходностью до 7,5% годовых. В целом в большинстве организаций можно положить на счет от 10 тыс. до 7–10 млн рублей, но без пополнения и снятия, а также с получением процентов в конце срока.

Оформить кредит или ипотеку по акции россиян зазывают в шести банках. У клиентов, получивших потребзаем в декабре и январе, есть шанс выиграть фиксированную пониженную ставку 5,9% на весь срок, поделились в ДОМ.РФ. С 10 по 31 декабря в Росбанке доступна распродажа кредитов наличными со скидкой в 1% от размера ставки, действующей в рамках стандартных условий, — от 6,9 до 19,4%, сказали в организации. В Райффайзенбанке запущена единая ставка для кредитов и рефинансирования по 5,99% сроком до семи лет и диапазоном займа от 30 тыс. до 3 млн рублей. В ВТБ получателям кредита наличными планируют перечислить 3 тыс. рублей на счет, а в Газпромбанке — разыграть денежный приз.

Рублевое дело: безнадежные долги граждан перевалили за 2 млрд
Сколько россиян уже воспользовались процедурой внесудебного банкротства

Однако и в выдаче кредитов есть ряд требований. К слову, чтобы получить «дешевый» заем, например, в ДОМ.РФ, у участника акции должна быть действующая страховка жизни и здоровья, а попытать удачу сможет лишь каждый 22-й клиент, выполнивший все условия банка.

В «Открытии» готовы выдать ипотеку по семейной программе или с господдержкой со ставкой от 4,75 и 5,7% соответственно. В ВТБ на покупку готового жилья снизили размер первоначального взноса с 30 до 10%, а максимальную сумму для всех регионов РФ увеличили до 60 млн рублей против действующих 10–20 млн в зависимости от субъекта.

Выгодные условия и подарки владельцам дебетовых и кредитных карт предлагают в четырех организациях. Например, УБРиР совместно с Visa запустил акции для держателей карт и разыгрывает Iphone 13 Pro Max, 100-процентный кешбэк на оплату услуг ЖКХ на весь 2022-й. Владельцев всех видов карт ждут скидки до 20–25% в 1 тыс. магазинов, ресторанов и других заведений, сказали в «Русском стандарте».

Продуктовая ярмарка
Продуктовая ярмарка: банки запустили новогодние акции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сфокусироваться на инвестпродуктах россиян призывают в четырех банках. В преддверии праздников «Сбер Управление Активами» запустил акцию: при вложениях в ПИФы клиенты получат кешбэк в 20%, или максимум до 3 тыс. рублей, которые будут выплачены в виде паев фонда. А в «СберСтраховании» готовы во второй половине декабря предложить гражданам популярные программы с выгодой до 25%. В Экспобанке хотят открыть для физлиц бесплатную услугу инвестконсультации в пробный период, снизить тарифы брокерского обслуживания.

Нескромный запрос: банки массово портят кредитные истории россиян
Как обращения финорганизаций в БКИ без согласия клиента могут ему навредить

Между тем получить повышенный кешбэк или бонусы от 10 до 30%, а также скидки на товары из гипермаркетов, магазинов одежды, бытовой техники от 15 до 50% предлагают в ВТБ, Ситибанке, Росбанке, «Открытии» и других.

Поймать момент

Главная цель банков при проведении таких акций — привлечение новых клиентов и реактивация текущих, а также дополнительная продажа им определенных продуктов, пояснила операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. Говоря о предлагаемых продуктах, эксперт считает, что сейчас действительно хорошее время, чтобы взять кредит.

— ЦБ дает ясный сигнал, что деньги продолжат дорожать. К тому же им так и не удалось обуздать инфляцию, значит, и в 2022-м нас ждет очередной подъем. Поэтому кредиты сейчас, вероятно, получится взять дешевле, чем в следующем году. Главное, не нарваться на договор с плавающей ставкой, — объяснила Ксения Артемьева.

Также и по депозитам — самые выгодные предложения можно поймать именно сейчас, уверена она. Дальше такого аттракциона щедрости ждать не стоит: доходность будет на уровне минус 1–2% от ключевой ставки, а до 9% она поднимется еще не скоро. Судя по предложениям банкиров и учитывая уровень ставки ЦБ в 7,5%, многие готовы доложить 1–1,5% доходности клиенту, подытожила эксперт.

Продуктовая ярмарка
Продуктовая ярмарка: банки запустили новогодние акции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Отдайте всё: россиян атакуют черные кредиторы
Незаконные финансовые компании действуют криминальными методами

По оценкам аналитика банковских рейтингов НРА Натальи Богомоловой, подобные акции окупятся, так как традиционно предновогодние расходы занимают существенную долю в ежегодных тратах россиян. Тем более на фоне роста стоимости товаров и услуг у граждан возникнет потребность в заемных средствах. Еще в декабре работодатели выплачивают бонусы и премии, что повышает популярность не только кредитов, но и депозитов, добавила она.

Вместе с тем не стоит забывать о правилах приобретения любой финуслуги или продукта, предупредила эксперт, напомнив, что следует внимательно изучать все условия, тарифы и ознакомиться с предложениями других, а после, взвесив всё, принять решение.

«Известия» отправили запрос ФАС о том, какие условия должны соблюдать банки при проведении акций и какие нарушения ранее были выявлены.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021