Продуктовая ярмарка: банки запустили новогодние акции

Банки начали предновогоднюю охоту за клиентами и их кошельками , показал опрос крупных участников рынка. В уходящем году в традиционных праздничных акциях кредитных организаций превалируют предложения сберегательных инструментов. Например, по вкладам в ряде из них предлагают доходность до 10%. Льготные кредиты и ипотеку готовы дать меньше банков . По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, к некоторым продуктам стоит присмотреться, но прежде всего следует изучить условия и тарифы, чтобы избежать разочарований .

Зазывают на огонек

«Известия» опросили представителей крупных банков об акциях, действующих для розничных клиентов перед Новым годом. В девяти финучреждениях поделились предложениями, касающимися вкладов и накопительных счетов . Например, в ВТБ, Газпромбанке, МКБ и ПСБ запустили акции по депозитам с максимальной ставкой до 9–9,5% годовых при соблюдении некоторых условий. А на накопительные счета в первых двух банках предлагают доходность до 8 и 9% соответственно. Больше всего — до 10% годовых — по такому же продукту готовы давать в Экспобанке.

Однако, изучив параметры акций, «Известия» выяснили: чтобы получить высокую доходность по вкладу, необходимо соответствовать ряду условий . Например, в ВТБ максимальная ставка в 9% предусмотрена в случае «новых денег», капитализации процентов и подключенной опции «Сбережения» при тратах от 10 тыс. рублей в месяц по картам. В Газпромбанке повышенная ставка в 9,5% полагается с учетом надбавки за покупки по карте.

Продуктовая ярмарка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Также до февраля 2022-го открыть вклад на год по ставке от 8,25 до 9% в зависимости от суммы и с возможностью пополнения без ограничений готовы в Новикомбанке. В преддверии праздников в крымском РНКБ аналогичный продукт при дистанционном оформлении доступен со ставкой до 8,05%, в Почта Банке она равняется 7,75%. Ак Барс Банк запустил срочный депозит с доходностью до 7,5% годовых. В целом в большинстве организаций можно положить на счет от 10 тыс. до 7–10 млн рублей, но без пополнения и снятия, а также с получением процентов в конце срока.

Оформить кредит или ипотеку по акции россиян зазывают в шести банках . У клиентов, получивших потребзаем в декабре и январе, есть шанс выиграть фиксированную пониженную ставку 5,9% на весь срок, поделились в ДОМ.РФ. С 10 по 31 декабря в Росбанке доступна распродажа кредитов наличными со скидкой в 1% от размера ставки, действующей в рамках стандартных условий, — от 6,9 до 19,4%, сказали в организации. В Райффайзенбанке запущена единая ставка для кредитов и рефинансирования по 5,99% сроком до семи лет и диапазоном займа от 30 тыс. до 3 млн рублей. В ВТБ получателям кредита наличными планируют перечислить 3 тыс. рублей на счет, а в Газпромбанке — разыграть денежный приз.

Однако и в выдаче кредитов есть ряд требований . К слову, чтобы получить «дешевый» заем, например, в ДОМ.РФ, у участника акции должна быть действующая страховка жизни и здоровья, а попытать удачу сможет лишь каждый 22-й клиент, выполнивший все условия банка.

В «Открытии» готовы выдать ипотеку по семейной программе или с господдержкой со ставкой от 4,75 и 5,7% соответственно. В ВТБ на покупку готового жилья снизили размер первоначального взноса с 30 до 10%, а максимальную сумму для всех регионов РФ увеличили до 60 млн рублей против действующих 10–20 млн в зависимости от субъекта.

Выгодные условия и подарки владельцам дебетовых и кредитных карт предлагают в четырех организациях . Например, УБРиР совместно с Visa запустил акции для держателей карт и разыгрывает Iphone 13 Pro Max, 100-процентный кешбэк на оплату услуг ЖКХ на весь 2022-й. Владельцев всех видов карт ждут скидки до 20–25% в 1 тыс. магазинов, ресторанов и других заведений, сказали в «Русском стандарте».

Продуктовая ярмарка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сфокусироваться на инвестпродуктах россиян призывают в четырех банках . В преддверии праздников «Сбер Управление Активами» запустил акцию: при вложениях в ПИФы клиенты получат кешбэк в 20%, или максимум до 3 тыс. рублей, которые будут выплачены в виде паев фонда. А в «СберСтраховании» готовы во второй половине декабря предложить гражданам популярные программы с выгодой до 25%. В Экспобанке хотят открыть для физлиц бесплатную услугу инвестконсультации в пробный период, снизить тарифы брокерского обслуживания.

Между тем получить повышенный кешбэк или бонусы от 10 до 30%, а также скидки на товары из гипермаркетов, магазинов одежды, бытовой техники от 15 до 50% предлагают в ВТБ, Ситибанке, Росбанке, «Открытии» и других.

Поймать момент

Главная цель банков при проведении таких акций — привлечение новых клиентов и реактивация текущих, а также дополнительная продажа им определенных продуктов , пояснила операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. Говоря о предлагаемых продуктах, эксперт считает, что сейчас действительно хорошее время, чтобы взять кредит.

— ЦБ дает ясный сигнал, что деньги продолжат дорожать. К тому же им так и не удалось обуздать инфляцию, значит, и в 2022-м нас ждет очередной подъем. Поэтому кредиты сейчас, вероятно, получится взять дешевле, чем в следующем году. Главное, не нарваться на договор с плавающей ставкой , — объяснила Ксения Артемьева.

Также и по депозитам — самые выгодные предложения можно поймать именно сейчас , уверена она. Дальше такого аттракциона щедрости ждать не стоит : доходность будет на уровне минус 1–2% от ключевой ставки, а до 9% она поднимется еще не скоро. Судя по предложениям банкиров и учитывая уровень ставки ЦБ в 7,5%, многие готовы доложить 1–1,5% доходности клиенту, подытожила эксперт.

Продуктовая ярмарка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По оценкам аналитика банковских рейтингов НРА Натальи Богомоловой, подобные акции окупятся, так как традиционно предновогодние расходы занимают существенную долю в ежегодных тратах россиян . Тем более на фоне роста стоимости товаров и услуг у граждан возникнет потребность в заемных средствах. Еще в декабре работодатели выплачивают бонусы и премии, что повышает популярность не только кредитов, но и депозитов , добавила она.

Вместе с тем не стоит забывать о правилах приобретения любой финуслуги или продукта, предупредила эксперт, напомнив, что следует внимательно изучать все условия, тарифы и ознакомиться с предложениями других, а после, взвесив всё, принять решение .

«Известия» отправили запрос ФАС о том, какие условия должны соблюдать банки при проведении акций и какие нарушения ранее были выявлены.