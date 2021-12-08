Из далека долги: что вошло в законопроект о каникулах для потребкредитов

Заемщик, имеющий потребительский кредит на срок не менее двух лет и попавший в тяжелую жизненную ситуацию, сможет обратиться в банк для получения отсрочки платежей на три месяца. Это предусмотрено поправками (есть у «Известий») к закону «О потребкредите…», которые разработала рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ. Введение постоянного механизма каникул для потребкредитов, а сейчас это распространяется только на ипотеку, — главная новелла документа. Но есть и другие принципиальные изменения государственного механизма. Например, проект предусматривает, что подать заявку, предоставить документы и получить обратную реакцию от банка можно будет через портал «Госуслуги». Также планируется расширить и уточнить перечень трудных ситуаций . Как рассказали «Известиям» источники, близкие к экспертному совету, в ЦБ сейчас рассматривают документ, решение обещают принять до конца этого года.

Три месяца на передышку

Механизм каникул для россиян с потребкредитами заработал в апреле прошлого года в разгар локдауна . Заемщики, которые заразились коронавирусом или потеряли доход в связи с ограничительными мерами, могли подать заявку на полугодовую отсрочку выплат. Фактически в сложный момент на людей, которые прибегли к необеспеченным заимствованиям, распространился механизм ипотечных каникул (действует с 2019 года на постоянной основе). Но в отличие от ипотечников, для заемщиков с необеспеченными кредитами послабления оказались временными: заявки принимались только до 30 сентября 2020-го, то есть действие последних отсрочек закончилось в марте этого года.

Рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при Центробанке в рамках унификации механизма каникул для заемщиков в трудной ситуации подготовила поправки к закону «О потребкредите…» . Документ рассматривался на заседании совета в ноябре этого года при участии руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаила Мамуты.

Из далека долги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Прежде всего поправки предполагают внедрение механизма каникул для потребкредитов на постоянной основе. В отличие от ипотеки, для которой предусматривается отсрочка платежа на шесть месяцев, в случае с так называемыми заимствованиями наличными предлагается срок в три месяца . Впрочем, как указывается в документе, правительство может принять решение об увеличении длительности льготного периода, и в этом случае до шести месяцев.

Кроме того, в отношении потребкредитов претендовать на льготу могут клиенты с займами на срок не менее двух лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации, не находятся в процедуре банкротства и не обращались за льготой ранее.

На дистанции

Важное изменение, которое представлено в законопроекте, — подать заявку на получение льготы можно будет через госуслуги . В текущей редакции в случае если заемщик не может лично посетить кредитную организацию, то ему разрешается направить заявление по почте заказным письмом. Правда, на практике, как правило, без личного посещения обойтись не удается. В разгар ограничительных мер банки принимали обращения даже по телефону или электронной почте, но эти заявки часто терялись, что вызывало недовольство и жалобы клиентов.

— Оформление и проведение этих процедур через «Госуслуги» даст гарантию от перегибов, злоупотреблений, бюрократических проволочек и снизит риск взаимных претензий между заемщиками и кредиторами , — прокомментировала Евгения Лазарева, руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» (выступал с предложениями к ЦБ закрепить постоянный статус кредитных каникул и оформление через «Госуслуги»).

Из далека долги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В пресс-службе ВТБ тоже отметили, что целесообразно законодательно предусмотреть возможность оформления отсрочки платежей в цифровом виде, например через онлайн-каналы банков.

— На наш взгляд, необходимо тщательно проработать механизм с учетом уже полученного опыта предоставления ипотечных каникул, оформление которых сейчас доступно только при личном посещении офиса кредитной организации, — полагают в ВТБ.

Определенный срок

Еще одна поправка касается параметров определения тяжелой жизненной ситуации . Так, одной из причин, которая позволяет обратиться за льготой, является продолжительное заболевание. В текущей редакции закона срок затянувшейся болезни — два месяца, в проекте он сокращается до месяца, что значительно расширяет круг возможных претендентов на кредитные каникулы .

Из далека долги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Пресс-служба Центробанка воздержалась от комментариев по поводу документа. Однако, как рассказали «Известиям» источники в экспертном совете, представители регулятора сообщили, что сейчас проект находится на рассмотрении, проводятся аналитические расчеты, которые позволят определить баланс между устойчивостью банков и интересами заемщиков. По словам собеседников «Известий», регулятор пообещал выработать итоговое решение и предоставить свою позицию до конца этого года .

Есть все основания полагать, что ЦБ примет положительное решение, учитывая, что в конце ноября Михаил Мамута заявил: «Распространение механизма кредитных каникул на потребительские кредиты на постоянной основе было бы весьма и весьма полезно».

Время Ч

На заседании экспертного совета в ноябре появилась определенность и по вопросу включения в список трудных ситуаций для предоставления кредитных каникул ЧС, природных или техногенных . Участники совета одобрили, о чем сообщалось ранее, эту меру, инициированную депутатом Госдумы Натальей Костенко в связи со стихийными бедствиями в Сочи и Крыму.

Из далека долги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В поправках, предложенных депутатом, содержится инициатива и «по прощению» задолженности пострадавшим в ЧС. По этому вопросу, пояснили источники «Известий», решения не принято. В ЦБ считают, что вопрос требует дополнительного изучения , но еще летом в отзыве на проект Натальи Костенко Центробанк отмечал нецелесообразность списания долга , поскольку это отрицательно повлияет на платежную дисциплину заемщиков и ляжет тяжелым грузом на кредитные организации.

Тепло-холодно

Именно возможные проблемы банков могут быть причиной, по которой решение вопроса с кредитными каникулами для заемщиков с «потребой» затягиваются . В прошлом году ЦБ смягчил требования по резервированию для банков, что позволило избежать серьезной нагрузки на капитал при предоставлении отсрочек гражданам. С лета этого года для охлаждения рынка кредитования и снижения рисков на нем регулятор уже неоднократно ужесточал требования. Перевод каникул для заемщиков с необеспеченными кредитами на постоянную основу потребует и послаблений для банков по реструктурированным ссудам. Кстати, такие поправки к закону о ЦБ также подготовлены рабочей группой.

По мнению младшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, распространение механизма каникул на потребкредиты вряд ли войдет в противоречие с усилиями регулятора по охлаждению рынка, но поможет поддержать качество кредитных портфелей при ухудшении ситуации в экономике .

— При этом при наличии послаблений по резервированию ссуд, по которым были предоставлены отсрочки, и восстановлении платежной дисциплины по их окончании банки не будут испытывать существенную нагрузку на капитал, в отличие от ситуации с дефолтом заемщика. Платежи при предоставлении каникул в любом случае прощаться не будут, их выплата будет перенесена на более поздние периоды , — пояснила она.

Из далека долги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Евгения Лазарева согласна, что отсрочка платежей — не аукцион невиданной щедрости, не благотворительность, а проявление разумного компромисса. Все положенные деньги клиент выплатит, и даже немного больше, из-за того что срок договора продляется, подчеркнула эксперт.

— Льготный период лучше, чем ситуация, когда человек не может исполнять свои обязательства по договору. Волна банкротств никак не в интересах самих кредиторов и не в интересах государства . Кредиторы и сами это понимают, — сказала представитель ОНФ.

Банки, которые ответили на запрос «Известий», в целом согласны с тем, что временная отсрочка лучше потери заемщика из-за невозможности им выполнять обязательства. Так, пресс-служба МКБ заверила, что организация готова идти навстречу клиентам и искать компромисс в решении любого вопроса, связанного с обслуживанием кредита.