Вложный путь: у россиян резко вырос спрос на депозиты в локдаун

Во время осеннего локдауна — с 28 октября по 7 ноября — спрос граждан на банковские вклады вырос в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни.ру», которое есть у «Известий». Также за это время наблюдался повышенный интерес россиян к оформлению кредитов, ОСАГО и страхованию ипотеки . Опрошенные «Известиями» аналитики причиной всплеска называют рост ключевой ставки, что повысило привлекательность депозитов и одновременно привело к удорожанию займов, а также высокие инфляционные риски. По оценкам «Сравни.ру», в ближайшее время базовые ставки на вклады поднимутся на 0,3–0,8 п.п., а с учетом краткосрочных акций — и на 1,2–1,5 п.п.

Каникулярный интерес

За период вынужденных каникул с 28 октября по 7 ноября у россиян вырос интерес к ряду финпродуктов, говорится в материалах «Сравни.ру». Так, среди банковских предложений за более чем неделю локдауна, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 15 раз повысился спрос на вклады. Также за это время на 50% увеличилось количество заявок на получение кредита , отмечают в маркетплейсе.

Среди страховых инструментов наибольший рост интереса со стороны граждан пришелся на хеджирование ипотеки, которое выросло на 16%. Спрос на ОСАГО увеличился на 14%, при этом на КАСКО, наоборот, упал на 4% , сказано в исследовании. Наибольший интерес к финпродуктам за время локдауна проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани. Абсолютные показатели по изменению спроса как на банковские, так и на страховые продукты в «Сравни.ру» не предоставили.

Вложный путь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Пандемия ускорила процесс перехода финансовых услуг в онлайн и оказала серьезное влияние на поведение покупателей, отметил гендиректор финансового маркетплейса «Сравни.ру» Сергей Леонидов. Сейчас не только молодое, но и старшее поколение отдает предпочтение дистанционным сервисам из-за большой экономии времени и удобства, добавил он.

Каникулы, даже незапланированные, — это всегда период повышения спроса, и финансовые продукты — не исключение , считает генеральный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова. Однако есть и другие причины всплеска интереса к банковским продуктам: очередной рост ключевой ставки заставил потребителей поторопиться с оформлением планируемого кредита на более выгодных условиях, чем через месяц , подчеркнула она.

Этот же фактор спровоцировал спрос граждан к сберегательным инструментам, объясняет эксперт. В период неопределенности некоторые потребители переходят именно в такой режим: откладывают покупки и открывают депозиты, добавила Анастасия Ускова.

Действительно, сейчас наблюдается повышенный интерес как к вкладам, так и к кредитам, подчеркнул управляющий директор проекта «Финуслуги» Мосбиржи Игорь Алутин. За последние месяцы спрос на открытие депозитов вырос почти на 30%, что в большей степени связано с ростом ключевой ставки, чем с локдауном, отметил он, добавив также, что осень — традиционно высокий сезон для рынка сберегательных продуктов . С его начала ставки по вкладам на платформе выросли на 1–1,5 п.п.

Не повсеместный рост

В крупных банках «Известиям» подтвердили рост спроса на свои продукты в период локдауна, отметив, что повышенный интерес фиксируется и после его завершения .

Вложный путь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В течение «нерабочих дней» клиенты сохранили высокий спрос на сберегательные продукты, который наблюдается и сейчас, подчеркнули в ВТБ. В МКБ рассказали: число депозитов за эти дни увеличилось на 16%, чем месяцем ранее. Помимо нерабочих дней положительное влияние оказали рост ставок по всей линейке депозитных продуктов, развитие дистанционных сервисов и партнерских проектов, считают там.

Повышенный спрос на сберегательные и кредитные продукты также зафиксировали в ПСБ, Росбанке и крымском РНКБ. В МТС Банке и УБРиР добавили, что наблюдали изменения только в части депозитных инструментов.

В страховых компаниях «Известиям» заявили о снижении спроса на продукты . В период локдауна наблюдалось падение продаж по сравнению с осенью 2020-го: ОСАГО (–5%), каско (–6%), ипотечное страхование (–7%), сообщили в «Ингосстрахе». Активность уменьшилась, например, продажи ОСАГО через агентские и партнерские каналы упали на 32% по отношению к предыдущей неделе, подчеркнули и в группе страховых компаний «Югория». В организациях добавили: после локдауна отмечается реализация отложенного спроса по всей линейке продуктов.

Рост спроса на добровольное страхование жилья, отмечают в СберСтраховании: в октябре сборы по будням составляли 6–7 млн рублей, а на первой неделе ноября — 8–9 млн. Говоря об интересе клиентов к этим инструментам после локдауна, там сказали, что видят перераспределение спроса в пользу удаленных каналов. В СберНПФ отметили, что зафиксировали в этот период увеличение спроса на индивидуальные пенсионные планы на 11,3%. После выходных интерес к этому продукту также сохранился, добавили в компании.

Ориентиры

Вложный путь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В краткосрочной перспективе в банках ожидают продолжения роста спроса на вклады и кредиты, а в страховых компаниях на инструменты по защите имущества физлиц, от несчастных случаев и болезней, а также ОСАГО. По оценкам «Сравни.ру», в ближайшее время базовые ставки на депозиты поднимутся на 0,3–0,8 п.п., а с учетом краткосрочных акций — и на 1,2–1,5 п.п. При этом средние максимальные ставки к концу ноября по этому продукту могут достигнут 7% годовых .

По актуальным данным ЦБ, максимальная доходность по вкладам в 10 крупнейших банках, привлекающих наибольший объем депозитов по состоянию на начало ноября составила 6,98% годовых. Годом ранее — 4,41%.

Однако, по словам Анастасии Усковой, учитывая, что официальный показатель инфляции уже достиг отметки 7,8%, при текущей средней ставке сейчас банковские вклады — не самый выгодный инструмент для сохранения денежных средств: разница с инфляцией составляет всего 1–1,5%. Поэтому стоит обратить внимание либо на долгосрочные вклады с максимальной доходностью, либо на инвестпродукты, где прибыль больше, но есть и риски, резюмировала эксперт.