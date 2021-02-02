В минусе, да не в обиде: россияне забрали с депозитов 1,7 трлн рублей

Рекордно низкие ставки по депозитам в 2020 году обернулись для российских банков оттоком вкладов и потерей клиентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса топ-30 кредитных организаций , проведенного «Известиями». Кроме того, отмечается тенденция существенного уменьшения горизонта планирования клиентов, перевода средств в накопительные счета и вложений в инвестиционные инструменты . По данным ЦБ, за 2020-й с депозитов утекло 1,68 трлн рублей. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают: в 2021-м депозиты продолжат терять привлекательность, еще больше усилив приток средств физлиц на фондовый рынок.

В поисках выгоды

Переход Центробанка на стимулирующую денежно-кредитную политику, постепенное снижение ключевой ставки и сохранение ее значения с июля прошлого года на исторически низком уровне в 4,25% годовых сделали классический способ сбережения средств невыгодным для населения. Сейчас, по данным регулятора, максимальная ставка по 10 крупнейшим банкам, привлекающим наибольший объем депозитов, равна 4,48% годовых, то есть близка к показателю инфляции . Ее уровень, по оценкам Росстата, составил 4,9% по итогам 2020-го.

«Известия» спросили крупнейшие банки об изменениях депозитной базы розничных клиентов за прошлый год. По словам руководителя службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадия Чаусова, в 2020-м наблюдалась тенденция перераспределения сбережений граждан из вкладов в накопительные счета , что объясняется снижением номинальной доходности первого продукта и желанием россиян гибко управлять своими средствами. В результате, портфель вкладов сократился на 34%, а сберегательных счетов вырос на 50%, подчеркнул он.

— В 2020-м количество клиентов-вкладчиков упало на 9%, а объем их средств — на 2%. Такое соотношение свидетельствует о приумножении рядом потребителей своих накоплений, — поделилась руководитель бизнеса «Депозиты» департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Наталья Матвеева.

Многие клиенты существенно пересмотрели свою стратегию управления средствами, рассказала замглавы управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина , не уточнив показатели в цифрах. Главным трендом рынка стало снижение горизонта планирования клиентов, которые в условиях неопределенности стремились держать деньги «под рукой», добавила она. В 2020-м наблюдалось перераспределение средств потребителей между срочными и текущими счетами, отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков . В результате, оттоки по первым полностью компенсировались перетоком денег на вторые, а объем пассивов вырос примерно на 1,5 трлн рублей, сообщил он. В Сбере не ответили на вопрос об изменении количества клиентов и объема их вкладов.

По словам директора розничных продуктов банка «Дом.рф» Евгения Шитикова, по срочным вкладам доля пролонгаций в среднем упала на 10-15% в виду исторического снижения ключевой ставки и доходности депозитов. На протяжении года фиксировался рост остатков на накопительных и карточных счетах клиентов, добавил он. Аналогичную тенденцию также отметили в МКБ, УБРиР и «Райфайзенбанке» .

В то же время о росте объема депозитов физлиц на 19% сообщили в Новикомбанке. А глава департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич рассказал об увеличении за год среднего размера вклада за счет представителей private сегмента, а также доли онлайн оформления с 5-7% до 30%. Альтернативу депозитам, например, в виде инвестиции в недвижимость предпочли не более 10% клиентов.

Помимо нарастающего спроса на ценные бумаги, золото, ПИФы и другие инструменты, в банках фиксируют рост средств на эскроу-счетах для приобретения недвижимости. Последнюю тенденцию отметили в Сбере и Дом.рф .

В целом, по данным ЦБ, за 2020 год отток депозитов физлиц достиг 1,68 трлн рублей .

Роста ставок не видать

В 2021-м многое будет зависеть от эпидемиологической и экономической ситуаций, а также решений регулятора по ключевой ставке. Впрочем, рынок депозитов не претерпит существенных изменений, уверены большинство представителей кредитных организаций. Из-за возросшей инфляции пока дальнейшего снижения ключевой ставки не ожидается, так как значение этого показателя уже достигло равновесия , считает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

Вместе с тем, в банках в этом году ждут укрепления трендов, унаследованных от 2020-го, а именно увеличения спроса на альтернативные инструменты и появление комбинированных с депозитами продуктов . Также с учетом действия нового налога на вклады там не исключили тенденции их дробления между членами семьи.

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что в 2021-м привлекательность депозитов продолжит снижаться, что усилит приток средств физлиц на биржу .

— Вряд ли ситуация изменится в первом полугодии, так как ЦБ указывал, что будет рассматривать переход к нейтральной денежно-кредитной политике в среднесрочной перспективе. Но мы не ожидаем повышения ставок до 2022 года. Ближе к нему проценты по депозитам начнут немного расти, что приведет к перетоку части средств на срочные вклады , — считает замдиректора группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Роман Рыбалкин.

Но рост числа клиентов на брокерском обслуживании продолжится . По итогам 2020-го приток средств граждан на фондовый рынок скорее всего превысит 1,3-1,4 трлн рублей, оценил он.