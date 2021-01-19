Тест на совесть: новые продукты банков пройдут предварительную проверку

Новые продукты банков и других финансовых организаций в будущем смогут появляться только после тестирования на предмет их безопасности для клиента, а также сложности для понимания, чтобы минимизировать риски введения в заблуждение. Центробанк работает над концепцией данного механизма, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Пока окончательный подход не выработан, но, как рассказали в ЦБ, тестирование может быть реализовано через стандарт саморегулируемых организаций (СРО) на финрынке после пилота с добровольцами того или иного сегмента. В этом случае от участников рынка потребуются дополнительные расходы на организацию тестирования, а при неудовлетворительных результатах, и на работу над ошибками.

Как в Европе

Работу над концепцией по предварительному тестированию новых продуктов регулятор объяснил в информационном докладе по поведенческому надзору: «Борьба за потребителя и стремление к максимизации прибыли побуждает финансовые организации осваивать новые рынки и потребительские сегменты, совершенствовать традиционные продукты в целях повышения их привлекательности и доступности, расширять каналы продаж, внедрять новые продукты, реагируя на изменения рыночной конъюнктуры и потребительских потребностей и предпочтений».

Как отмечается в документе, создание нового финансового продукта практически всегда, особенно в периоды экономических кризисов или спадов, сопряжено с возможностью его несоответствия интересам клиентов. Регулятор ссылается на зарубежную практику, когда применяются превентивные инструменты, которые позволяют не допустить на рынок новые продукты, несущие высокие риски для потребителей. Таким механизмом, например, является оценка (тестирование) нововведений — часть концепции, получившей название product governance (управление продуктами, решения, которое позволяет проследить их на протяжении всего жизненного цикла).

В частности, Центробанк приводит в пример опыт рекомендаций в Европе, согласно которым при введении нового продукта должны учитываться интересы, характеристики и предпочтения потребителей, приняты меры для их защиты потребителей от убытков, проводятся мероприятия по недопущению конфликтов интересов.

Очень важно, какой подход выберет Центробанк при принятии решения. Сам регулятор в докладе описывает два — принципиально различных. В первом случае (Канада, Франция, Германия, Ирландия) регулятор обязывает поднадзорные организации проводить тестирование новых продуктов до их внедрения, устанавливая требования к такому тестированию и обязанность внести изменения в характеристики при неудовлетворительных результатах.

Во втором случае (Австралия, Гонконг, Израиль), если не введена обязанность тестирования, в безусловном порядке действуют общие правила и принципы обеспечения защиты прав потребителей и при этом предусмотрены высокие требования к риск-менеджменту и организации качественной оценки рисков финансовых продуктов.

«Вполне правильно»

Механизм product governance у нас пока используется значительно меньше, чем в странах с развитыми финансовыми рынками, что сохраняет потенциал его дальнейшего развития, уверены в Центробанке.

- Банк России работает над концепцией данного механизма вывода новых продуктов на финансовый рынок. Так, например, тестирование может быть реализовано через стандарт саморегулируемых организаций на финансовом рынке после соответствующего пилота с добровольцами того или иного сегмента рынка, - сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

То есть, фактически речь может идти об обязательном введении тестирования. Что, естественно, потребует дополнительных расходов от участников рынка.

Мнения экспертов по поводу появления нового механизма разделились. Так, руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева считает, что тестирование новых финансовых продуктов - это все же функция бизнеса.

- Он это и быстрее сделает, и больше чувствует потребность потребителя. Если государство создает государственные финансовые услуги, то это - другой вопрос и тестировать эти услуги регулятор может по своим правилам и усмотрению, - подчеркнул эксперт.

А предправления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин полагает, что тестирование должно быть независимым и проводиться на разных группах клиентов на предмет того, как они понимают особенности и риски того или иного продукта и услуги.

- Тестирование сложных продуктов, может быть, вполне правильный шаг. Но надо понимать предлагаемый механизм как самого процесса тестирования, так и механизма принятия в последующем решения по результатам этого теста, - прокомментировал вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.