Доходы комом: как не попасться на уловки при открытии вклада

Ставки по вкладам не дотягивают и до 5%, но депозит — по-прежнему самый простой и надежным способ сохранения средств. Другое дело, что при закрытии вклада его держателя могут поджидать сюрпризы. Обещанная доходность может оказаться ниже, чем обещали, а возможно, банку придется еще и заплатить, чтобы забрать свои деньги. На какие уловки идут кредитные организации при оформлении депозитов, разбирались «Известия».

Еще ниже

Доходность депозитов резко упала еще в апреле прошлого года, когда ключевую ставку снизили до 5,5% годовых. А сейчас ставка дошла уже до 4,25%. К первой декаде января 2021 года средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших по объему частных вкладов банках составила 4,49 — таковы данные ЦБ.

В годовом выражении показатель снизился на 1,44 процентного пункта . Нынешний уровень ставки на 11,15 процентного пункта ниже исторического максимума, зафиксированного в третьей декаде декабря 2014 года (15,64%). Впрочем, в середине октября 2020-го было еще меньше — 4,33% годовых.

Доходы комом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Аналитики не исключают, что к концу года будет еще ниже — 3,5% годовых, то есть на уровне инфляции. Это значит, что реальная ставка опустится до нуля или даже уйдет в отрицательную зону. При этом банки активно используют различные маркетинговые схемы, чтобы при закрытии депозита его владелец получил как можно меньше собственных денег . Чтобы не попасться на эти уловки, нужно внимательно читать договор.

Пополнение, избранные, плавающая ставка

Первое, на что стоит обратить внимание при открытии депозита, в случае если банк предлагает повышенный процент, — дополнительные условия . Это маркетинговая оболочка, в которой сложно разобраться, но обманом это не считается.

«Например, банк может давать высокую процентную ставку, но с условием: нужно пополнять счет каждый месяц на определенную сумму, при этом сделать пополнение вы должны не позднее 10-го числа каждого месяца, а процентная ставка начисляется на минимальный месячный остаток. А средства, которые переводятся на пополнение, 20 дней лежат по ставке 0% годовых. Повышенный процент начисляется не на всю сумму», — поясняет Андрей Аржанухин, директор департамента рынков капитала Accent Capital.

Зачем это нужно банку? Во-первых, банк таким образом может заявить высокую ставку по депозиту. Во-вторых, реальные расходы за счет средств, часть из которых на самом деле не работает, для банка оказываются ниже. В-третьих, клиент вынужден постоянно пополнять счет в погоне за высоким процентом. С юридической точки зрения это абсолютно легально , поясняет эксперт.

Доходы комом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Есть и другой нюанс: часто бывает так, что указанная в рекламе ставка доступна только «избранным» . Например, тем, кто размещает на депозит крупную сумму — от 1,5–5 млн рублей, заключает договор на длительный срок — на два-три года или же является VIP-клиентом банка. На практике среднестатистический вклад будет располагать доходностью на одну четверть или даже треть меньшей, чем максимальная по тарифу, предупреждает Дмитрий Сысоев, аналитик сервиса Brobank.ru.

В этом же списке — продукты с плавающей ставкой . Это означает, что заявленная в рекламе максимальная доходность действует определенное время — часто лишь треть или даже четверть срока договора вклада. Причем этот период всегда является последним. В другое время ставка заметно ниже. Соответственно, фактическая доходность вклада в итоге намного меньше .

Расторжение, нулевая доходность

Ключевой момент, который важно понимать, — какой тип вклада вы открываете. Их существует два. Вклад до востребования предполагает минимальную процентную ставку, однако денежные средства можно в любой момент забрать. Второй вид вклада — до истечения определенного времени. То есть денежные средства передаются банку на строго регламентированный договором срок, а банк, в свою очередь, после его истечения обязан возвратить их с процентами .

Если вклад, относящийся ко второму виду, будет истребован до истечения срока договора, то банк возвратит денежные средства вам по минимальной ставке, подчеркивает Артем Усов, специалист юридической компании «Хелп Консалтинг». То есть сумма депозита будет умножена на соответственное количество процентов, предусмотренных для вклада до востребования.

Доходы комом Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В то же время многие банки внедряют льготный возврат вклада раньше срока. Это условие привлекательно для многих, однако в этом случае доходность не будет равна депозитам до востребования .

«Она рассчитывается под меньший процент, чем в договоре, но всё же с какой-то прибылью. Это условие привлекательно для многих. В то же время в нем может применяться важный нюанс. Например, применение льготного досрочного расторжения договора только по истечении определенного времени. Например, через полгода. Соответственно, забрав деньги через пять месяцев, доходность будет почти нулевой — по ставке до востребования», — указывает Дмитрий Сысоев.

Допсоглашения и лишние продукты

Распространенный ход — когда банки навязывают клиенту дополнительные «обязательные» соглашения и сопутствующие продукты, чтобы получить самую выгодную ставку . Например, страховой полис, дебетовую карту или пакет платных услуг. Как отмечают юристы, такая возможность предусмотрена принципом свободы договора и обманом не является.

«Например, это может быть страхование жизни или здоровья, обслуживание банковского счета и иные дорогостоящие услуги. Получается, что просчитанная вами выгода оказывается сильно сниженной», — отмечает Артем Усов.

Доходы комом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Кроме того, банк нередко выдвигает дополнительные требования для повышения ставки. Как правило, это выполнение расходных операций на определенный объем средств с помощью дебетовой карты в течение месяца.