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Шире счет: банки могут снизить проценты по вкладам и поднять по займам

И это несмотря на вероятное сохранение ключевой ставки регулятора
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Шире счет: банки могут снизить проценты по вкладам и поднять по займам
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2020-10-20 17:55:26
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Ставки по вкладам в ближайшие месяцы могут оказаться еще менее выгодными, поскольку летние снижения ключевой ЦБ до исторического минимума еще не полностью отразились на продуктах, рассказали «Известиям» банковские аналитики. В то же время проценты по займам не станут доступнее, поскольку риски просрочек из-за новой вспышки заболеваемости коронавирусом повышаются. Банки ожидают, что на заседании совета директоров ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%. По мнению аналитиков, для рынка не столь важно решение регулятора, сколько сигналы, которые могут прозвучать. Если Банк России сообщит о долгосрочной паузе в сокращении ключевого показателя, это отрицательно отразится на темпах восстановления экономики.

В целости и сохранности

На ближайшем заседании совета директоров ЦБ 23 октября регулятор сохранит ключевую ставку неизменной на уровне 4,25%. Об этом заявили все 14 опрошенных «Известиями» экспертов. При этом один аналитик — экономист ЮниКредит Банка Ариэл Черный — всё же не исключил снижение показателя на 0,25 п.п. По мнению операционного директора казначейства УБРиР Владимира Зотова, если ситуация в экономике будет ухудшаться, то регулятор может и повысить показатель.

В пользу сохранения ставки говорит тот факт, что инфляция приближается к целевым 4%, отметил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Также на долговом и валютном рынках возросла напряженность из-за геополитики.

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цб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Улучшение ситуации в экономике в III квартале снижает необходимость дополнительного монетарного стимулирования. По оценкам аналитиков Банка России, рост ВВП в июле–сентябре может составить 4–5% квартал к кварталу со снятой сезонностью. Ожидаем, что ЦБ на ближайшем заседании улучшит прогноз по снижению ВВП в этом году с текущих 4,5–5,5%, — уверен Кирилл Соколов.

В целом в России, как и во многих развивающихся странах, цикл монетарного смягчения подошtл к концу, резюмировал аналитик. Приближение выборов в США (3 ноября) усиливает неопределенность на мировых рынках, а также увеличивает вероятность антироссийской санкционной​ риторики. Кроме этого, сохраняется геополитическая напряженность в контексте политических кризисов в Белоруссии и Киргизии, а также обострения в Нагорном Карабахе.

Однако если ставка окажется неизменной надолго, то это плохо скажется на экономической активности в 2021 году, уверена руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.

За последние месяцы российский рубль существенно ослаб под влиянием ряда факторов. Среди них можно назвать геополитическую напряженность, снижение цен на нефть, пик сезона выплаты дивидендов и отпусков, потерю аппетита к риску у инвесторов на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и выборов в США, рассказал аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

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курс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В связи с тем что курс рубля сильно связан с уровнем инфляции, я думаю, что Банк России оставит на ближайшем заседании ключевую ставку на текущем уровне для нивелирования проинфляционного эффекта от снижения курса, — спрогнозировал он.

Рассчитывая стоимость рубля относительно цен на энергоносители, можно сделать вывод, что текущий курс занижен. По словам Станислава Дужинского, ориентиры по его величине в ближайшие месяцы находятся в пределах 72–75 рублей за доллар.

Ставки в сторону

Ставки по кредитам могут начать плавный рост, несмотря на сохранение ключевой, считает начальник аналитического управления Банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Их увеличение будет связано с отдельными локальными ограничениями из-за коронавируса.

— Ипотечные программы поддержки, инициированные ранее правительством, пользуются спросом и, вероятнее всего, будут продлены, поэтому и здесь изменения условий ожидать сложно, — считает эксперт.

Рынок ипотеки активно растет, основной фактор — государственная программа субсидирования процентных ставок на жилье в новостройках. И ключевым для поддержки жилищного кредитования станет не размер ставок в розничных банках, а продление правительственных программ, уверен директор казначейства банка «Санкт-Петербург» Ринат Кутуев.

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вклад/кредит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Главный экономист Сбербанка Антон Струченевский напомнил, что в этом году ЦБ уменьшил ключевую на 2 п.п. И это снижение еще не в полной мере отразилось на ставках по вкладам. По мнению главного аналитика Росбанка Евгения Кошелева, проценты по депозитам сохранятся на исторически низких уровнях.

В ближайшие месяцы влияние на ставки скорее будет оказывать реакция спроса на банковские услуги в условиях возможного локдауна, считает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Также отразится сезонный рост операций по финансированию дефицита бюджета. В целом до конца года ставки могут стабилизироваться.

По данным ЦБ, в первой декаде октября ставки по вкладам в 10 крупнейших банках в среднем составили 4,3%. Средняя ставка по кредитам в августе 2020-го на срок от одного года до трех лет держалась на уровне 13,49%. По сравнению с июлем показатель незначительно увеличился — на 0,03 п.п.

Сейчас проценты стали более чувствительны к уровню кредитного риска, чем к стоимости фондирования. Кроме того, их дальнейшее снижение может создавать риски для ликвидности в банковском секторе, предупредили в крымском РНКБ.

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