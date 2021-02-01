Банковский вектор: как кредиты помогли пережить пандемию

За прошедший год с помощью ипотеки новую квартиру смогли приобрести около 1,7 млн семей. Это на 400 тыс. больше, чем в 2019-м, сообщил Владимир Путин во время совещания, посвященного ситуации в банковской сфере. В экспертных кругах отметили, что большой спрос на недвижимость конвертировался в рост множества секторов экономики, однако позитивный эффект от льготной программы снизился из-за роста стоимости недвижимости. Также на встрече президент заявил о необходимости защитить вкладчиков от рискованных инвестиций и призвал уделить внимание кибербезопасности. Специалисты отмечают, что одной из главных проблем кредитных организаций в России остаются сливы баз данных клиентов.

Положительная роль

На совещании, которое 1 февраля прошло в режиме видеоконференции, обсуждались ситуация в банковском секторе и на финансовом рынке, а также задачи на будущее. Банковская система страны сыграла весьма важную роль в преодолении последствий эпидемии коронавируса, так как на нее были завязаны многие инструменты поддержки. В частности, речь идет о реструктуризации кредитов граждан и юридических лиц. Кроме того, в сложный период была расширена программа поддержки кредитования малого и среднего бизнеса. По данным президента, в 2020-м представители МСП смогли на льготных условиях дополнительно получить свыше 600 млрд рублей.

Для поддержки трудовых коллективов и сохранения ритмичной работы бизнеса была запущена программа списываемых и беспроцентных кредитов на выплату заработных плат, добавил глава РФ. Также власти предусмотрели льготные кредиты в общем объеме 240 млрд рублей для системообразующих предприятий. Положительную роль сыграла и льготная ипотека по ставке 6,5%. Эта программа многим помогла решить жилищную проблему, поддержала строительную отрасль и дала серьезный стимул к развитию ипотечного кредитования, пояснил Владимир Путин. За прошедший год новую квартиру с помощью ипотеки смогли приобрести около 1,7 млн семей — это на 400 тыс. больше, чем годом ранее, подчеркнул он.

Банковский вектор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Большой спрос на недвижимость мультиплицировался в рост множества секторов экономики, рассказал «Известиям» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Вместе с тем он отметил, что позитивный эффект от льготной ставки ипотеки к текущему моменту компенсировался ростом стоимости недвижимости. Самые выгодные условия были в конце весны и в начале лета 2020 года, когда введенные ограничительные меры не позволяли расти деловой активности и население думало о других задачах, резюмировал эксперт.

Проректор по экономическим и финансовым вопросам РТУ МИРЭА Юрий Графов сообщил «Известиям», что, по данным Сбербанка, в минувшем году портфель образовательных кредитов вырос на 25% по сравнению с общим объемом таких займов за предыдущие годы. По его словам, такой большой скачок связан с тем, что в августе 2020 года при поддержке Минобрнауки были улучшены условия кредитования: процентная ставка снижена с 8,5 до 3%, срок займа увеличен с 10 до 15 лет.

Оценить риски

По словам Владимира Путина, в кризисный период объемы банковского кредитования экономики выросли примерно на 11% за год. Между тем со ставками по займам снижаются и ставки по депозитам, отметил он. В связи с этим начинают развиваться другие формы финансовых вложений, включая покупку ценных бумаг. А это по определению более рискованно, нежели банковские вклады, подчеркнул президент.

— Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются, конечно, профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков, — призвал участников совещания Владимир Путин. — Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков, понимаете?

Банковский вектор Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в банковской сфере Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Многие из решивших отказаться от депозитов в пользу высоко рисковых ценных бумаг — не профессионалы, отметил в беседе с «Известиями» зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. В связи с этим, по его словам, требуется ответственное отношение банков, которые должны консультировать граждан.

— Здесь важно не гнаться за сиюминутной прибылью, а понимать, что это очень важный социальный вызов. Это мировая практика, когда серьезные банки тратят очень много сил и средств на консультационные услуги. В России это направление, к сожалению, не развито в такой степени. Надо разъяснять людям, какие риски существуют. Что граждане могут потерять не только проценты, но и тело вклада, — заявил «Известиям» парламентарий.

С необходимостью защиты розничных инвесторов от рисков при вложении в альтернативные инструменты согласился доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. По его словам, в этом направлении регулятором уже принят ряд мер — в частности, о запрете продажи сложных продуктов неподготовленным клиентам и внедрении с осени тестирования граждан-новичков, осваивающих рынок акций.

Он добавил, что сейчас на фоне развития технологий, упрощения доступа к инструментам инвестирования и низких ставок классический способ сбережения денег в виде депозитов теряет актуальность, а всё больше людей вовлекается в «игру» на бирже. В перспективе переток средств из банковского сектора в смежные продолжится, и это нормальный процесс, считает Денис Домащенко. Однако в вопросах регулирования новой ниши необходимо соблюсти баланс, чтобы не загнать ее в тень, полагает он.

В конце открытой части совещания президент также обратил внимание на вопросы безопасности, связанные с внедрением новейших технологий в банковский сектор. Он напомнил, что за последние годы эта сфера стала одной из самых высокотехнологичных в отечественной экономике. Однако в результате прогресса возникают и дополнительные риски. Для их снижения необходимо своевременно и с опережением настраивать регуляторную базу в цифровой сфере и заниматься вопросами кибербезопасности, уверен Владимир Путин.

Банковский вектор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

У российских банков не всё так плохо с информационной безопасностью, они уже не первый год занимают лидирующую позицию в этом направлении в стране, оценил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, этому способствуют требования ЦБ в части защиты данных, а также интерес самих кредитных организаций, которые понимают всю серьезность последствий для них в случае утечек. Ведь речь идет не только о штрафных санкциях со стороны регулятора, но и о репутационных рисках, что чревато для банкиров оттоком капитала и клиентов, добавил он.

Вместе с тем, по словам эксперта, есть и «слабые места», над которыми кредитным организациям необходимо поработать. А именно сливы баз данных клиентов, указал он. Проблемы с утечками есть не только в банковской, но и в других сферах. Только в случае с кредитными организациями масштабы ущерба могут быть действительно серьезными, резюмировал Владимир Ульянов.

Память и внимание

Между тем первый день февраля президент посвятил не только экономической повестке. В понедельник Владимир Путин также встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы поздравить его с 12-й годовщиной интронизации. Кроме того, Владимир Путин возложил цветы к могиле народного артиста СССР Василия Ланового, который в понедельник был похоронен на Новодевичьем кладбище. Почтил глава РФ и память Бориса Ельцина, которому 1 февраля исполнилось бы 90 лет.

Владимир Путин отметил, что главной чертой первого президента страны была способность всегда брать ответственность на себя.

— Задним числом мы всегда все, как говорится, умны, а вот когда события накатываются как снежный ком — это совсем другая ситуация. И Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности, от того груза ответственности, который лег на его плечи, — сказал президент.

Он уверен, что «страна должна помнить о таких людях».