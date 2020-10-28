Не одинокие в Сети: бизнес настаивает на продлении онлайн-ипотеки

Бизнес настаивает на продлении онлайн-ипотеки минимум до начала 2021 года из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и возвращения ограничительных мер в регионах. Такое предложение «Деловая Россия» направила вице-премьеру Марату Хуснуллину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у «Известий»). Программа онлан-ипотеки действовала до 30 сентября. Сегодня на сайтах некоторых застройщиков указано, что кредит на жилье можно оформить дистанционно, но на самом деле в Сети доступна лишь часть действий, а полностью закрыть сделку нельзя. В сентябре деловая организация уже обращалась с просьбой утвердить программу бессрочно, но такого решения принято не было. Недавно правительство пошло на пролонгацию другой программы — льготной ипотеки под 6,5% до июля 2021-го.

Лимит исчерпан

В банке невозможно удаленно открыть счет, и это единственное препятствие для полностью дистанционного получения ипотеки. По закону, идентификация клиента должна проходить в офисе кредитной организации. Во время весеннего карантина ЦБ разрешил удаленно верифицировать клиентов. Также зачастую банки были готовы направлять своих сотрудников с документами к заемщикам на дом. С 30 сентября послабления отменены , напомнил акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

Сегодня на сайтах некоторых застройщиков говорится о возможности дистанционной ипотеки. Правда, онлайн можно совершить лишь часть действий — это было доступно и до пандемии, указал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Речь о предоставлении покупателем анкеты и документов, проведении оценки потенциального заемщика, оплаты страховки. Затем уже следует процедура идентификации клиента, проводить которую онлайн сейчас запрещено. Поэтому полностью дистанционно закрыть сделку нельзя.

Деловая Россия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Клиент, у которого уже есть счет в банке, где он планирует получить ипотеку, теоретически может взять кредит онлайн. Но не все банки на это согласны , указал Олег Колченко.

— Благодаря смягчению требований ЦБ во время карантина за полгода ипотечный рынок прошел путь, который в других условиях занял бы минимум два-три года, — сказал директор по развитию платформы «Цифровая ипотека» Дмитрий Охрименко.

Возврат ограничений повышает риск стагнации в строительной отрасли. Рост случаев заражения COVID-19 может привести к тому, что ипотечные центры многих банков перейдут на работу в ограниченном режиме. При этом физическое присутствие в отделении не только занимает время, но и несет риски для здоровья граждан, добавил он.

«Деловая Россия» направила вице-премьеру Марату Хуснуллину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письма с предложением продлить онлайн выдачу ипотеки минимум до начала 2021 года. С копией документов ознакомились «Известия».

В сентябре организация уже обращалась к Марату Хуснуллину с просьбой ввести бессрочную удаленную ипотеку в стране, но решение пока не принято. Это достаточно длительный процесс, поскольку требует внесения поправок в «антиотмывочный» закон (115-ФЗ), уточнил председатель комитета по строительству «Деловой России» Владимир Кошелев. Поэтому организация предложила лишь пролонгировать меру до конца года, пояснил он.

Вопрос ввода бессрочной онлайн-ипотеки все еще прорабатывается, сообщил «Известиям» представитель Марата Хуснуллина. Новое письмо «Деловой России» получено, его также рассматривают, добавил он. В ЦБ на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.

Деловая Россия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Для ввода бессрочной онлайн-ипотеки нужно внедрить процедуру дистанционного открытия банковского счета физического лица на постоянной основе, считает руководитель центра ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанка» Игорь Дмитриев. Это требует в том числе изменения ряда регуляторных требований и переход в онлайн госсервисов, задействованных в ипотечном процессе, добавил он.

Власти могли бы предложить идентифицировать личность через портал госуслуг, полагает заместитель гендиректора MR Group Ирина Дзюба.

Почти единодушно

На фоне новых ограничений целесообразно продлить весенние послабления, считают в пресс-службе группы «Эталон». Это позволит минимизировать контакты между людьми, как и тогда, сказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Возможность получить ипотеку удаленно востребована и снижает потенциальные риски как для клиентов, так и для сотрудников банка, подчеркнула руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

— Онлайн-ипотека пользуется спросом: с апреля доверие покупателей к дистанционным инструментам продаж существенно выросло. Доля сделок, заключаемых полностью удаленно, в наших проектах превышает 15–20%. До начала пандемии показатель составлял 3–5%, — рассказала Ирина Дзюба.

Гражданам нужно дать право заключать сделки полностью дистанционно и после пандемии. Практически все девелоперы уже подготовили такие технические возможности, теперь банкам мешают только законодательные ограничения, отметила руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлия Судакова.

Деловая Россия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— ВТБ в апреле первым в стране провел полностью дистанционную сделку. Новая технология удаленной покупки квартиры с выдачей ипотеки онлайн вызвала интерес у клиентов. За пять месяцев ее пилотирования заемщики ВТБ совершили уже 1,1 тыс. сделок на 5,7 млрд рублей, — рассказали «Известиям» в пресс-службе банка.

Однако о новом жестком локдауне речи пока не идет, во всех городах работают банки, МФЦ и другие организации, заметил Алексей Попов. Поэтому пока и нет необходимости продлевать послабления, считает он.

Впрочем, отсутствие решения о пролонгации программы может быть связано с бюрократическими проволочками, добавил эксперт. Не исключено, что причина в негативном информационном фоне: из-за рекордно высоких темпов выдачи ипотеки, роста цен на новостройки и падения доходов населения некоторые эксперты начали рассуждать о возможности появления ипотечного «пузыря». Правда, как считает Алексей Попов, таких предпосылок на самом деле нет.

На прошлой неделе правительство приняло решение продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до июля 2021-го. Изначально она была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала, заявил глава правительства Михаил Мишустин.