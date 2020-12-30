Валютозамещение: доля россиян с вкладами в долларах и евро снизилась

Снизилась доля россиян, которые хранят иностранную валюту на депозитах и в наличной форме. Если в 2019-м так поступал почти каждый пятый человек, в принципе имеющий сбережения, то в 2020-м — уже только каждый четвертый , выяснил в ходе опроса «Сбер». Однако это не значит, что россияне разочаровались в долларе и евро , отмечают эксперты. Как и в случае с рублевыми сбережениями, значительная часть валютных перекочевала в инструменты фондового рынка в поисках более высокой доходности . Причем объем этих инвестиций может быть сопоставим с чистым оттоком валюты из банковского сектора, который составил $7,6 млрд .

Альтернатива банкам и матрасам

Из 61% российских семей, которые откладывают деньги регулярно либо от случая к случаю (годом ранее — 62%), большинство граждан (87%) предпочитают рубли. В прошлом году этот показатель был выше — 94% . Аналогичная ситуация наблюдается и по иностранным валютам. Причем 19% людей, формирующих денежный запас, вкладывают часть этих средств в валюту (в прошлом году — 23%), выяснил в ходе опроса Сбер Управление Активами.

Однако эти данные не свидетельствуют о том, что россияне стали меньше копить в рублях или в валюте. В ходе опроса учитывались средства респондентов в наличных и на банковских депозитах, пояснила пресс-служба «дочки» «Сбера». В этом же году граждане значительно увеличили вложения на фондовом рынке, уточнили в компании.

— События этого года привели к четкому осознанию людьми, даже далекими от фондового рынка, того, что причины экономических кризисов могут быть совершенно далекими от мира финансов, и что единственный способ противостоять им — иметь накопления , которые позволяют пережить непростые периоды, — прокомментировал результаты исследования директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

По его словам, люди всё больше понимают необходимость диверсифицировать накопления. В связи с чем и уходят от хранения средств в наличных или на консервативных депозитах, ставки по которым, если говорить о долларах и евро, устремились к нулю, и активнее инвестируют в инструменты фондового рынка .

Выбыли и прибыли

Эту тенденцию в последнем обзоре финстабильности отметил и регулятор, который в перспективе видит возможные риски из-за инвестирования в иностранные экономики . Правда, пока, отмечается в документе, «такие вложения не имеют масштабного характера и по объему не превышают снижения валютных вкладов, поэтому, скорее всего, они связаны с перераспределением валютных активов физических лиц в пользу более доходных инструментов». Центробанк приводит тот факт, что в 2019-2020 годах 71% средств, инвестируемых населением, например, в облигации, пришлось на облигации российских эмитентов.

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий отметил, что отток валютных вкладов составил $13,3 млрд или 18% от общего объема, из них $5,7 млрд осталось на счетах до востребования. То есть чистый отток из банковской системы составил $7,6 млрд.

— На подсознательном уровне степень долларизации остается достаточно высокой. Валютные депозиты составляют примерно 21% в целом по банковской системе. Таким образом, сбережения в иностранной валюте — это естественный процесс , — подчеркнул эксперт. — Вместе с тем приобретение валюты гражданами не всегда является полностью осознанным инвестированием. Просто люди порой рассматривают доллар как определенный базовый инструмент , который должен быть в качестве дополнения.

С 2014 года, когда в ходе дедолларизации был сломлен тренд на прирост депозитов в валюте, остатки в банках валютных средств населения колебались в диапазоне $85–95 млрд, периодически то снижаясь, то прирастая, уточнила гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. И только снижением обещанной доходности это не объясняется.

— За 2019 год, который уже характеризовался низкой доходностью банковских депозитов в валюте, рост составил 9,8%, а в 2018 году он был отрицательным — минус 5,2%, — приводит данные эксперт. — При этом за 10 месяцев 2020 года из-за изменения курса валюты сбережения приросли на 34% годовых по долларам и 40% годовых по евро .

Но именно в этой ситуации наблюдался отток из банковской системы.

— Поскольку такой значительной отрицательной динамики не было за время наблюдения — с 2008 года, — причиной этого вряд ли является снижение реальных располагаемых доходов населения и использование валюты на потребление, — считает Алина Розенцвет.

Она также полагает, что основная причина в популяризации инвестиций в иностранные ценные бумаги:

— Население ищет возможность для роста своих сбережений в валютном эквиваленте, возможность «заработать» на иностранных ценных бумагах, приобретая как сами эти инструменты, так и разного рода производные, основанные на них. Стимулом является и ожидание роста их стоимости после окончания пандемии.

Американский синдром

Среди «сберегательных» валют с большим отрывом лидирует доллар, доля которого за год не изменилась: 11% от тех кто делает накопления, отмечается в исследовании Сбера. За ним следуют евро (6%, годом ранее — 9%) и иные валюты (2%, годом ранее — 3%) . Россияне также инвестируют в швейцарские франки, британские фунты и китайские юани. За прошедший год из лидирующей пятёрки выбыл белорусский рубль, выросли накопления в швейцарских франках и британских фунтах, снизились — в юанях.

В 20 из 37 городов, жители которых участвовали в опросе, доля доллара превышает средний показатель. Например, в Красноярске в него вкладывают средства 17% людей, имеющих сбережения , в Казани — 16%, в Москве и Ярославле — 15%, в Краснодаре и Иркутске — 14%. Годом ранее рэнкинг по популярности доллара возглавляли москвичи. Еще одно изменение: если в 2019-м Санкт-Петербург стал единственным российским городом, жители которого предпочли евро, то в 2020-м и петербуржцы переключили свое внимание на американскую валюту.

Если составить рэнкинг «валютозависимости» по корзине из четырех основных иностранных денежных единиц, в которые вкладываются россияне, то на первом месте Красноярск (24,2%), на втором — Москва (23,4%), третье разделили Казань и Ярославль (23,3%). Далее следуют с 22,3% Санкт-Петербург и Тольятти, у Воронежа — 21, 5%, у Краснодара — 21,3%. Также выше среднего показателя в 19% доля вложений в валюту в Хабаровске, Иркутске, Набережных Челнах и Тюмени.

В настоящий момент в долларах США выгоднее хранить накопления по одной простой причине — больше инструментов, пояснил Андрей Русецкий:

— Облигации в евро дают доходность от 0% до 2–3%, в американской валюте пока есть возможность получить 3–6% в зависимости от уровня риска. Кроме того, предпочтение люди отдают именно доллару, поскольку эта валюта традиционно воспринимается как защитный актив.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Татьяна Скрыль полагает, что, несмотря на негативные информационные поводы относительно ситуации в американской экономике, спрос на доллар и инструменты, номинированные в нем, в России выше, чем на евро, поскольку последняя валюта показывала высокую волатильность курса в последние месяцы.