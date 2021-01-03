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Переломный процент: аналитики допустили снижение ключевой в начале 2021-го

Однако уже к концу года регулятору придется уйти от мягкой денежной политики и повысить ставку
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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2020-12-24 16:52:50
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В начале 2021 года Банк России продолжит цикл снижения ключевой ставки: показатель сократится до 4% в I квартале и зафиксируется на этом уровне до осени, следует из проведенного «Известиями» консенсус-опроса. Такое решение будет принято на фоне замедления роста цен, сильного рубля и продолжающихся ограничений, связанных с коронавирусом. Однако уже в конце 2021-го регулятор начнет поднимать ключевую ставку до «нейтрального» диапазона в 5–6%, ожидают эксперты из крупнейших банков и аналитических агентств.

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Мягкий цикл

На февральском или мартовском заседании совета директоров ЦБ снизит ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4%, считают восемь из 14 опрошенных «Известиями» экспертов из крупнейших российских банков и аналитических агентств. Остальные ожидают, что Банк России зафиксирует ключевой показатель на нынешнем уровне 4,25% в первой половине 2021 года.

ЦБ опустит ставку на фоне замедления инфляции из-за растущего курса рубля, а также вследствие уже существующих ограничений из-за пандемии, пояснил «Известиям» стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Николай Минко. По его словам, снижение показателя может произойти уже на первом заседании в 2021-м, если в январе инфляция резко замедлится. В случае, если сокращение роста цен будет не таким быстрым, то снижение ключевого показателя может произойти в марте.

Переломный процент
ЦБ РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Если оправдаются риски распространения новых штаммов коронавируса и возникнут проблемы с вакцинами, ограничения будут более сильными и продолжительными, чем это ожидается сейчас. Тогда восстановительный рост будет откладываться на более поздний срок, а инфляция — быстро замедляться. В этом случае ЦБ может снизить ставку даже до 3,75% во II квартале, — прогнозирует Николай Минко.

Основной фактор, который будет определять динамику ключевой в 2021 году, — инфляция, согласились в банке «Санкт-Петербург», отметив, что в последние месяцы она резко подскочила. В соответствии с базовым сценарием кредитной организации, действие проинфляционных факторов закончится уже в начале 2021 года, а ключевую ставку зафиксируют на уровне 4–4,25%. В этом сценарии проценты по основным банковским продуктам останутся без изменений, но к концу 2021-го возможен небольшой рост по ипотечным тарифам.

Банк России может пойти на дополнительное снижение ставки, но не более чем на 0,25 п.п., прогнозирует старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Он подчеркнул, что колебания в ставках по кредитам и депозитам в таком диапазоне вряд ли смогут простимулировать экономику, при этом они способны вызвать дополнительный отток средств вкладчиков.

Сокращение ключевой ставки до 4% станет наиболее низкой точкой в смягчении денежно-кредитной политики Банком России, которое мы наблюдаем с 2015 года, напомнил руководитель отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф Инвестиции» Евгений Дорофеев. По его прогнозам, уже во второй половине 2021 года ЦБ станет увеличивать ключевую.

Переломный процент
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Это позволит предотвратить потенциальное формирование пузырей на рынке кредитования, в том числе ипотечного. Разворот цикла будет мягким. На конец 2021 года мы ожидаем ставку в диапазоне 4,5–5%, — добавил Евгений Дорофеев.

Справка «Известий»

В рамках базового сценария Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, следует из «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021–2023 годы». В материалах ЦБ подчеркивается, что на среднесрочном горизонте, по мере стабилизации инфляции вблизи 4%, регулятор будет оценивать возможные сроки и скорость возвращения от мягкой к нейтральной политике, при которой ключевая ставка будет находиться в диапазоне 5–6% годовых.

Разворот к нейтральности

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Постепенное повышение ключевой ставки в конце 2021 года ожидают девять из 14 опрошенных «Известиями» аналитиков. Оставшиеся пять экспертов прогнозируют, что она начнёт расти позже — в начале 2022-го.

По ожиданиям ЦБ, экономика вернется к докризисному уровню только в I квартале 2022-го, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая. При этом, она добавила, что в регуляторе обеспокоены повышением инфляционных ожиданий.

— С одной стороны, опасения населения, что цены увеличатся, могут дополнительно усиливать инфляцию через ажиотажное потребление. С другой, ожидания роста провоцируют отток вкладов из банковского сектора в более доходные инструменты. В том числе — в валюту и в недвижимость. Такое поведение ЦБ оценивает как риски для финансовой стабильности, — пояснила Ольга Беленькая.

Переломный процент
калькулятор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В базовом сценарии «Финама» ЦБ начнет осторожно повышать ключевую ставку уже во втором полугодии 2021-го.

Темпы инфляции сохранятся в диапазоне 3,5–4% на протяжении всего года, ожидает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. По его словам, в этих условиях правильно сформулированные ориентиры могут облегчить управление ростом цен, а значит, сейчас не время для сохранения мягкой риторики, даже если продовольственная инфляция обещает прийти в норму после I квартала 2021-го.

В то же время, экономика продолжит ощущать на себе влияние уже реализованных снижений ставки в первой половине года, отметил Евгений Кошелев. Он напомнил, что в общей сложности показатель была уменьшен на 3,5 п.п. с середины 2019-го.

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