Переломный процент: аналитики допустили снижение ключевой в начале 2021-го

В начале 2021 года Банк России продолжит цикл снижения ключевой ставки: показатель сократится до 4% в I квартале и зафиксируется на этом уровне до осени, следует из проведенного «Известиями» консенсус-опроса . Такое решение будет принято на фоне замедления роста цен, сильного рубля и продолжающихся ограничений, связанных с коронавирусом. Однако уже в конце 2021-го регулятор начнет поднимать ключевую ставку до «нейтрального» диапазона в 5–6%, ожидают эксперты из крупнейших банков и аналитических агентств.

Мягкий цикл

На февральском или мартовском заседании совета директоров ЦБ снизит ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4%, считают восемь из 14 опрошенных «Известиями» экспертов из крупнейших российских банков и аналитических агентств. Остальные ожидают, что Банк России зафиксирует ключевой показатель на нынешнем уровне 4,25% в первой половине 2021 года.

ЦБ опустит ставку на фоне замедления инфляции из-за растущего курса рубля, а также вследствие уже существующих ограничений из-за пандемии, пояснил «Известиям» стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Николай Минко. По его словам, снижение показателя может произойти уже на первом заседании в 2021-м, если в январе инфляция резко замедлится . В случае, если сокращение роста цен будет не таким быстрым, то снижение ключевого показателя может произойти в марте.

Переломный процент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Если оправдаются риски распространения новых штаммов коронавируса и возникнут проблемы с вакцинами, ограничения будут более сильными и продолжительными, чем это ожидается сейчас. Тогда восстановительный рост будет откладываться на более поздний срок, а инфляция — быстро замедляться. В этом случае ЦБ может снизить ставку даже до 3,75% во II квартале , — прогнозирует Николай Минко.

Основной фактор, который будет определять динамику ключевой в 2021 году, — инфляция , согласились в банке «Санкт-Петербург», отметив, что в последние месяцы она резко подскочила. В соответствии с базовым сценарием кредитной организации, действие проинфляционных факторов закончится уже в начале 2021 года, а ключевую ставку зафиксируют на уровне 4–4,25%. В этом сценарии проценты по основным банковским продуктам останутся без изменений, но к концу 2021-го возможен небольшой рост по ипотечным тарифам.

Банк России может пойти на дополнительное снижение ставки, но не более чем на 0,25 п.п. , прогнозирует старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Он подчеркнул, что колебания в ставках по кредитам и депозитам в таком диапазоне вряд ли смогут простимулировать экономику, при этом они способны вызвать дополнительный отток средств вкладчиков.

Сокращение ключевой ставки до 4% станет наиболее низкой точкой в смягчении денежно-кредитной политики Банком России, которое мы наблюдаем с 2015 года, напомнил руководитель отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф Инвестиции» Евгений Дорофеев. По его прогнозам, уже во второй половине 2021 года ЦБ станет увеличивать ключевую .

Переломный процент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Это позволит предотвратить потенциальное формирование пузырей на рынке кредитования, в том числе ипотечного. Разворот цикла будет мягким. На конец 2021 года мы ожидаем ставку в диапазоне 4,5–5%, — добавил Евгений Дорофеев.

Справка «Известий» В рамках базового сценария Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, следует из «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021–2023 годы». В материалах ЦБ подчеркивается, что на среднесрочном горизонте, по мере стабилизации инфляции вблизи 4%, регулятор будет оценивать возможные сроки и скорость возвращения от мягкой к нейтральной политике, при которой ключевая ставка будет находиться в диапазоне 5–6% годовых.

Разворот к нейтральности

Постепенное повышение ключевой ставки в конце 2021 года ожидают девять из 14 опрошенных «Известиями» аналитиков . Оставшиеся пять экспертов прогнозируют, что она начнёт расти позже — в начале 2022-го.

По ожиданиям ЦБ, экономика вернется к докризисному уровню только в I квартале 2022-го, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая. При этом, она добавила, что в регуляторе обеспокоены повышением инфляционных ожиданий.

— С одной стороны, опасения населения, что цены увеличатся, могут дополнительно усиливать инфляцию через ажиотажное потребление. С другой, ожидания роста провоцируют отток вкладов из банковского сектора в более доходные инструменты. В том числе — в валюту и в недвижимость. Такое поведение ЦБ оценивает как риски для финансовой стабильности, — пояснила Ольга Беленькая.

Переломный процент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В базовом сценарии «Финама» ЦБ начнет осторожно повышать ключевую ставку уже во втором полугодии 2021-го .

Темпы инфляции сохранятся в диапазоне 3,5–4% на протяжении всего года , ожидает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. По его словам, в этих условиях правильно сформулированные ориентиры могут облегчить управление ростом цен, а значит, сейчас не время для сохранения мягкой риторики, даже если продовольственная инфляция обещает прийти в норму после I квартала 2021-го.

В то же время, экономика продолжит ощущать на себе влияние уже реализованных снижений ставки в первой половине года, отметил Евгений Кошелев. Он напомнил, что в общей сложности показатель была уменьшен на 3,5 п.п. с середины 2019-го.