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Долг не короток: средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%

Станет ли жилье еще более недоступным
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Долг не короток: средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%
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2021-11-18 19:48:18
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Средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%, спрогнозировали «Известиям» эксперты рынка. Такой показатель был зафиксирован в 2017–2018 годах. Сегодня ставки выросли до 8,87% на новостройки и до 9,26% на вторичку, сообщили в Дом.РФ. Это уже выше допандемийного уровня. Ипотечные проценты заметно увеличились с 15 ноября после изменения их «Сбером» (на новостройки — до 8,8%, на вторичку — до 9,1%), остальные банки следуют его примеру. Девелоперам же приходится идти на уступки клиентам — предоставлять скидки на квартиры или субсидированную застройщиком ипотеку. Специалисты предполагают, что ЦБ на ближайшем заседании, вероятно, снова повысит ключевую ставку.

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Средние ипотечные ставки в России превысили допандемийный уровень. Так, показатель на новостройки (без учета льготных программ) вырос до 8,87%, на вторичное жилье — до 9,26%, на рефинансирование — до 8,66%, сообщил «Известиям» руководитель аналитического центра Дом.РФ Михаил Гольдберг. Еще 14 ноября, по данным госкомпании, они составляли 8,66%, 8,85% и 8,6% соответственно.

В феврале 2020 года, до начала пандемии в России, как сообщали СМИ, средняя ставка на первичное жилье составляла 8,59%, на вторичное — 8,86%. Далее в течение года на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ проценты снижались.

До конца 2021-го средние ипотечные ставки могут достичь 10% или даже превысить это значение, считает эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота. Это обусловлено подорожанием кредитов, пояснил он. В федеральной компании «Этажи» полагают, что ставки по предложениям от банков к Новому году могут приблизиться к 10%. В 2022-м, по мнению управляющего партнера компании «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, они могут превысить 10%, если ЦБ еще больше увеличит ключевую ставку. По мнению члена генсовета «Деловой России» Алексея Мостовщикова, рост средней ипотечной ставки до конца года может составить 1–1,5 п.п.

Долг не короток
макет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

До этого средневзвешенная ипотечная ставка на уровне 10% была в 2017–2018 годах, указал Андрей Бархота. Отдельно на новостройки — также в начале 2019-го, добавила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

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Заметное повышение средних ставок произошло после 15 ноября, когда это сделал «Сбер» (на новостройки — до 8,8%, на вторичку — до 9,1%). Примеру банка-флагмана последовали другие кредитные организации, указал руководитель департамента ипотечного кредитования 3S Group Андрей Носонов. Процесс продолжается, например, в ВТБ: ипотека станет дороже на 0,7 п.п. 22 ноября (до 9% на первичное и вторичное жилье), сообщили в банке.

22 октября Банк России поднял ключевую ставку до 7,5% — сразу на 0,75 п.п. Так, с начала года регулятор повысил показатель на 3,25 п.п., указали в ВТБ. 16 ноября на заседании комитета Госдумы по финансам глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассмотрит вопрос о новом повышении ставки на ближайших заседаниях и вряд ли вернется к низким показателям раньше лета 2023 года. Исходя из риторики главы ЦБ и текущего уровня инфляции в уходящем году, ключевую ставку могут поднять до 8,5%, считают в УБРиР. В «МКБ Инвестициях» и Абсолют Банке полагают, что рост составит 0,5 п.п. — до 8%.

— За увеличением размера ключевой ставки последует повышение ставок по кредитам в целом по рынку, — сказал операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Выступая в Госдуме 18 ноября, Эльвира Набиуллина заявила, что ипотечные ставки выросли меньше, чем инфляция за тот же период. По ее мнению, поэтому нет противоречия между доступностью ипотеки и ужесточением денежно-кредитной политики.

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Средние ипотечные ставки уже вернулись к допандемийным значениям. А стоимость новостроек массового сегмента с февраля 2020-го в целом по России выросла на 29,6%, указала Татьяна Решетникова. Так, доступность жилья снизилась, подчеркнула она.

— Основные показатели доступности ипотеки — размер первоначального взноса и ежемесячный платеж. С февраля 2020 года первоначальный взнос на новостройки вырос в среднем на 30%, ежемесячный платеж при сроке кредитования 20 лет — на 13%. На вторичку первоначальный взнос вырос на 25%, а ежемесячный платеж — на 19%, — рассказала Татьяна Решетникова.

Сегодня ипотека остается самым массовым и доступным инструментом приобретения жилья, указал акционер и управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. Доля ипотеки в разных сегментах на столичном рынке составляет от 50% до 80% и более, поэтому застройщики совместно с банками разрабатывают специальные программы, подчеркнул он.

— С учетом роста цен и ставок заемщики не в состоянии брать кредиты по рыночным базовым ставкам, поэтому застройщики готовы субсидировать свою ставку взамен возможной скидки, — сказал Андрей Колочинский.

Долг не короток
жилые дома
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По сути, девелоперам приходится идти на уступки клиентам. Они предлагают, например, скидку в 10% на квартиру или субсидированную ипотеку под сниженный процент, чаще всего на первый год, (сумму скидки в 10% они направляют в банк в качестве компенсации за сниженную ставку), добавил он. Покупатели чаще выбирают второй вариант: буквально через полгода-год стоимость жилья может вырасти на те же 10%, и низкий процент в таких условиях предпочтительнее, указал Андрей Колочинский.

В Абсолют Банке подтвердили, что сейчас практически у всех застройщиков есть подобные программы.

В ВТБ ожидают, что и в 2022 году, несмотря на общее удорожание жилищных кредитов, спрос клиентов на ипотеку останется стабильно высоким. Среди факторов — льготные программы, пояснили в банке.

Впрочем, для увеличения доступности жилья в России можно рассмотреть дополнительные механизмы снижения ипотечной ставки на приобретение массового жилья без привлечения бюджетных средств, считает первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Также следует разработать специальную бессрочную программу ЦБ для кредитования банков, работающих с проектами возведения массовых новостроек, добавил он.

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