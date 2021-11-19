Долг не короток: средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%

Средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%, спрогнозировали «Известиям» эксперты рынка . Такой показатель был зафиксирован в 2017–2018 годах. Сегодня ставки выросли до 8,87% на новостройки и до 9,26% на вторичку, сообщили в Дом.РФ. Это уже выше допандемийного уровня . Ипотечные проценты заметно увеличились с 15 ноября после изменения их «Сбером» (на новостройки — до 8,8%, на вторичку — до 9,1%), остальные банки следуют его примеру. Девелоперам же приходится идти на уступки клиентам — предоставлять скидки на квартиры или субсидированную застройщиком ипотеку. Специалисты предполагают, что ЦБ на ближайшем заседании, вероятно, снова повысит ключевую ставку .

Снова вверх

Средние ипотечные ставки в России превысили допандемийный уровень. Так, показатель на новостройки (без учета льготных программ) вырос до 8,87%, на вторичное жилье — до 9,26%, на рефинансирование — до 8,66% , сообщил «Известиям» руководитель аналитического центра Дом.РФ Михаил Гольдберг. Еще 14 ноября, по данным госкомпании, они составляли 8,66%, 8,85% и 8,6% соответственно.

В феврале 2020 года, до начала пандемии в России, как сообщали СМИ, средняя ставка на первичное жилье составляла 8,59%, на вторичное — 8,86% . Далее в течение года на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ проценты снижались.

До конца 2021-го средние ипотечные ставки могут достичь 10% или даже превысить это значение , считает эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота. Это обусловлено подорожанием кредитов, пояснил он. В федеральной компании «Этажи» полагают, что ставки по предложениям от банков к Новому году могут приблизиться к 10% . В 2022-м, по мнению управляющего партнера компании «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, они могут превысить 10%, если ЦБ еще больше увеличит ключевую ставку . По мнению члена генсовета «Деловой России» Алексея Мостовщикова, рост средней ипотечной ставки до конца года может составить 1–1,5 п.п.

Долг не короток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

До этого средневзвешенная ипотечная ставка на уровне 10% была в 2017–2018 годах, указал Андрей Бархота. Отдельно на новостройки — также в начале 2019-го, добавила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Заметное повышение средних ставок произошло после 15 ноября, когда это сделал «Сбер» (на новостройки — до 8,8%, на вторичку — до 9,1%). Примеру банка-флагмана последовали другие кредитные организации , указал руководитель департамента ипотечного кредитования 3S Group Андрей Носонов. Процесс продолжается, например, в ВТБ: ипотека станет дороже на 0,7 п.п. 22 ноября (до 9% на первичное и вторичное жилье), сообщили в банке.

22 октября Банк России поднял ключевую ставку до 7,5% — сразу на 0,75 п.п. Так, с начала года регулятор повысил показатель на 3,25 п.п. , указали в ВТБ. 16 ноября на заседании комитета Госдумы по финансам глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассмотрит вопрос о новом повышении ставки на ближайших заседаниях и вряд ли вернется к низким показателям раньше лета 2023 года. Исходя из риторики главы ЦБ и текущего уровня инфляции в уходящем году, ключевую ставку могут поднять до 8,5%, считают в УБРиР. В «МКБ Инвестициях» и Абсолют Банке полагают, что рост составит 0,5 п.п. — до 8%.

— За увеличением размера ключевой ставки последует повышение ставок по кредитам в целом по рынку, — сказал операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Выступая в Госдуме 18 ноября, Эльвира Набиуллина заявила, что ипотечные ставки выросли меньше, чем инфляция за тот же период. По ее мнению, поэтому нет противоречия между доступностью ипотеки и ужесточением денежно-кредитной политики .

«Известия» направили запросы в ЦБ и Минстрой.

Недоступное жилье

Средние ипотечные ставки уже вернулись к допандемийным значениям. А стоимость новостроек массового сегмента с февраля 2020-го в целом по России выросла на 29,6% , указала Татьяна Решетникова. Так, доступность жилья снизилась, подчеркнула она.

— Основные показатели доступности ипотеки — размер первоначального взноса и ежемесячный платеж. С февраля 2020 года первоначальный взнос на новостройки вырос в среднем на 30%, ежемесячный платеж при сроке кредитования 20 лет — на 13%. На вторичку первоначальный взнос вырос на 25%, а ежемесячный платеж — на 19%, — рассказала Татьяна Решетникова.

Сегодня ипотека остается самым массовым и доступным инструментом приобретения жилья , указал акционер и управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. Доля ипотеки в разных сегментах на столичном рынке составляет от 50% до 80% и более, поэтому застройщики совместно с банками разрабатывают специальные программы , подчеркнул он.

— С учетом роста цен и ставок заемщики не в состоянии брать кредиты по рыночным базовым ставкам, поэтому застройщики готовы субсидировать свою ставку взамен возможной скидки, — сказал Андрей Колочинский.

Долг не короток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По сути, девелоперам приходится идти на уступки клиентам. Они предлагают, например, скидку в 10% на квартиру или субсидированную ипотеку под сниженный процент , чаще всего на первый год, (сумму скидки в 10% они направляют в банк в качестве компенсации за сниженную ставку), добавил он. Покупатели чаще выбирают второй вариант: буквально через полгода-год стоимость жилья может вырасти на те же 10%, и низкий процент в таких условиях предпочтительнее, указал Андрей Колочинский.

В Абсолют Банке подтвердили, что сейчас практически у всех застройщиков есть подобные программы.

В ВТБ ожидают, что и в 2022 году, несмотря на общее удорожание жилищных кредитов, спрос клиентов на ипотеку останется стабильно высоким . Среди факторов — льготные программы, пояснили в банке.

Впрочем, для увеличения доступности жилья в России можно рассмотреть дополнительные механизмы снижения ипотечной ставки на приобретение массового жилья без привлечения бюджетных средств, считает первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Также следует разработать специальную бессрочную программу ЦБ для кредитования банков, работающих с проектами возведения массовых новостроек, добавил он.