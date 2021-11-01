Загородный сбыт: на сельскую ипотеку выделят 11,5 млрд рублей

На программу поддержки сельской ипотеки в следующем году планируется выделить 11,5 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минсельхозе. В 2021-м на субсидирование процентной ставки было предусмотрено 4,1 млрд, потом дополнительно выделили еще 3,2 млрд рублей. Это позволило выдать более 50 тыс. кредитов на 95,6 млрд, отметили в ведомстве. Там также подчеркнули, что наибольший спрос на участие в программе наблюдается в Татарстане, Башкирии и Новосибирской области. В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко и Совете Федерации эту меру назвали одной из самых эффективных в рамках комплексного развития территорий и жилищного строительства. Банки, в свою очередь, отметили, что выделенные на 2021-й ресурсы по большей части исчерпаны, и предсказали повышение спроса граждан на сельскую ипотеку в 2022 году.

Субсидии на миллиарды

В 2022 году на поддержку программы сельской ипотеки планируется предусмотреть 11,5 млрд рублей. Такие средства заложены в проекте ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», сообщили «Известиям» в Минсельхозе. Там также напомнили, что в 2021 году на субсидирование процентной ставки было предусмотрено 4,1 млрд рублей. Кроме того, дополнительно выделили 3,2 млрд, которые распределены уполномоченным банкам в полном объеме, отметили в ведомстве. В 2020 году, к примеру, было оформлено более 25,5 тыс. займов на общую сумму свыше 50 млрд рублей.

— Учитывая высокую востребованность льготного ипотечного кредитования среди граждан (в 2021 году в уполномоченные банки всего поступило 223,8 тыс. заявок на 475,4 млрд рублей, выдано 50,1 тыс. кредитов на 95,6 млрд рублей), Минсельхоз России будет обеспечивать согласование заявок в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований, — сообщили «Известиям» в ведомстве.

В министерстве добавили, что проработка вопроса о дополнительном выделении бюджетных средств на субсидирование льготной ипотеки ведется на постоянной основе. Там также отметили: наибольший интерес к этой программе поддержки наблюдается в Татарстане, Башкирии и Новосибирской области.

Ранее «Известия» писали о решении Минсельхоза расширить перечень банков, участвующих в программе льготной сельской ипотеки. Сейчас россияне могут взять деньги сразу в нескольких учреждениях, в которые «Известия» направили запросы. В финансовых организациях отметили слишком высокий спрос на такие кредиты и нехватку выделенных государством средств. В частности, в Россельхозбанке (основном операторе) рассказали, что в настоящий момент объем субсидий, который позволяет предоставлять льготную ставку, исчерпан.

Загородный сбыт-3 Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Объем выданных Россельхозбанком кредитов по программе сельской ипотеки за 2021 год составил 42,2 млрд рублей. Всего в банк поступило 135 тыс. заявок по программе, — сообщили «Известиям» в пресс-службе организации.

В Сбербанке рассказали, что за весь период действия программы был выдан 29 451 кредит на сумму 54,6 млрд рублей. При этом там не поделились своими прогнозами на 2022 год.

А вот в РНКБ «Известиям» сообщили, что ожидают увеличения спроса на эту программу или как минимум сохранения показателей на уровне нынешнего года. В 2021 году учреждение выдало кредитов на сельскую ипотеку на 900 млн рублей и тем самым полностью использовало предоставленный лимит.

Банк «Левобережный» за 10 месяцев этого года оформил 500 таких кредитов на сумму более 1 млрд рублей. В «Центр-инвесте» также сообщили, что с 1 января 2021-го деньги в рамках сельской ипотеки получили 610 семей на общую сумму 1,3 млрд рублей.

— В следующем, 2022 году интерес к сельской ипотеке будет сохраняться. Мы планировали заключить не менее 700–750 договоров, — добавили в учреждении.

Основанием для такого «консервативного» плана там назвали постепенную корректировку Минсельхозом объектов, которые можно купить по этой программе, а также наличие лимитов субсидии для банков-участников.

Справка «Известий» Программа сельской ипотеки предусматривает предоставление кредита на покупку жилья (первичного и вторичного) на селе под ставку от 0,1 до 3% годовых. Мера запущена с начала 2020 года и действует до 2025-го. По действующим условиям, взять льготную ипотеку может любой гражданин от 21 до 75 лет (на момент возврата) на срок до 25 лет. Сумма заимствования может составлять от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Дальнего Востока и Ленинградской области — до 5 млн). Первоначальный взнос составляет 10%. Программа распространяется на все сельские территории, а также на поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, и малые города с численностью постоянно проживающего населения до 30 тыс. человек. В Москве, Санкт-Петербурге и Московской области программа поддержки не действует. Ранее «Известия» сообщали о том, что в Минсельхозе уже прорабатывают вопрос о продлении сельской ипотеки до 2030 года.

Эффективная мера

«Сельская ипотека» стала одной из наиболее эффективных мер поддержки в рамках комплексного развития территорий, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

— Программа действует в интересах граждан, желающих связать свою жизнь с селом, а также в целях оживления экономической активности на селе, достижения роста показателей занятости населения и более активного использования невостребованных земель под нужды сельхозпроизводства, — отметили там.

Эта программа способствует укреплению положения кадров на селе, а также повышению качества жизни на сельских территориях, отметил в разговоре с «Известиями» глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. Увеличение суммы объясняется тем, что заявок на эту меру поддержки больше, чем количество заложенных денег, объяснил парламентарий. В Общественной палате (ОП) также признают превышение спроса над предложением.

Загородный сбыт-4 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Программа оказалась суперпопулярной. Люди охотно берут ипотеку в сельской местности, подключаются целые регионы. Постоянно «доливают» деньгами в течение года, поэтому логично заложить большие средства сразу. У нас серьезная проблема — привлекать на село специалистов. Этого делать мы не можем, потому что не можем обеспечить жильем, — рассказал «Известиям» первый зампред комиссии ОП по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Олег Сирота.

Он также отметил, что наблюдается некоторое удорожание жилья на селе из-за роста цен на стройматериалы и металл. Тем не менее специалист подчеркнул, что увеличение объема средств, заложенных на льготное кредитование, вызвано не повышением стоимости недвижимости, а высоким спросом граждан на участие в программе.