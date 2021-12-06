В бедноте и не в обиде: вклады для малоимущих предлагают ограничить 300 тыс.

На новые депозиты для небогатых граждан следует установить лимиты до 200–300 тыс. рублей, сказали «Известиям» в ряде крупных банков. Таким образом они поддержали идею регулятора — ранее Центробанк выступил с инициативой создать специальный вклад с повышенным процентом для людей с невысокими доходами, а разницу с рыночной ставкой покрыть за счет прибыли кредитных организаций. Ставку по новому продукту следует привязать к инфляции, а не к ключевой, полагают эксперты. Впрочем, по их мнению, малоимущим гражданам такая возможность несильно поможет выправить положение, и спрос на этот инструмент будет довольно низким.

Быть или не быть

В ЦБ в конце ноября предложили создать специальные банковские вклады для людей с невысокими доходами. При этом у человека может быть только один такой продукт, сумма его ограничена, а процентная ставка привязана к уровню ключевой или инфляции, уточняли в регуляторе параметры будущего инструмента. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что рассматриваются два варианта реализации нового продукта. В первом сценарии ставка выше рыночной по такому депозиту может быть обеспечена за счет прибыли банков, во втором — субсидирования правительством путем повышения отчислений по дивидендам со стороны тех же кредитных организаций.

В бедноте и не в обиде Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

«Известия» спросили топ-30 банков об идее создания нового инструмента и его параметрах. Важность реализации таких социальных программ для населения, позволяющих скопить деньги на крупную покупку или сформировать подушу безопасности, отметили в Почта Банке, Новикомбанке, Абсолют Банке и УБРиР. Говоря об условиях, управляющий директор по продуктовому портфелю «Пассивы» УБРиР Евгений Вяткин подчеркнул необходимость установления ограничений по сумме вклада до 300 тыс. рублей. По оценке руководителя службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадия Чаусова, 200 тыс., или 50% от средней суммы обычных вкладов, — оптимальный порог для таких продуктов. Лимитов по сумме быть не должно, поскольку речь идет о людях с невысокими доходами, уверен зампредседателя правления Абсолют Банка Aнтон Павлов.

Доходность по новому депозиту следует привязать к ключевой ставке, так как уровень инфляции — спорный показатель, и его публикуют сразу несколько различных институтов, сказал Aнтон Павлов. В УБРиР высказались за аналогичный подход. Альтернативное мнение выразил Геннадий Чаусов: ставку нужно привязать к показателю инфляции, которая в первую очередь влияет на уровень жизни и стоимость накоплений.

В бедноте и не в обиде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Привязка к инфляции выглядит более логичной, поскольку ключевая ставка меняется все же с определенным лагом, а задача — покрыть инфляционные издержки, согласился CFA, директор департамента операций на финансовых рынках «Русского стандарта» Максим Тимошенко, не уточнив, поддерживает ли банк инициативу ЦБ.

В ВТБ и «Открытии» отметили, что идея о новом продукте требует дополнительной проработки. Важно, чтобы регулятор совместно с банковским сообществом установил параметры спецвклада, в том числе принципы формирования процентной ставки, источники и механизмы госсубсидирования, отметил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, в первом сценарии банкам, включая частные, государством будет навязан убыточный социальный продукт без должной компенсации затрат (это нерыночный механизм). Второй можно назвать так: забрать у банков с госучастием капитал в виде повышенных дивидендов и поделить в виде госсубсидий среди всех, хотя именно банки с госдолей и так отягощены обязательным требованием выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли, посетовал он.

В Центробанке на просьбу «Известий» рассказать подробнее о новом инструменте сообщили, что точные параметры сейчас обсуждаются. В регуляторе отметили: в России есть потенциал для внедрения подобного механизма.

В бедноте и не в обиде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Другая забота

В Ассоциации банков России (АБР) в целом скептически относятся к идее создания нового продукта. Получается, что государство заботится о людях, которые могут принести деньги в банк, а об остальных, кому нечего, — нет, хотя последние больше нуждаются в поддержке, отметил вице-президент АБР Алексей Войлуков. У большинства малообеспеченных семей проблема не в том, как сохранить деньги, а где их взять. Проявлять заботу можно и другими способами — увеличением соцвыплат, адресных субсидий и предоставлением налоговых льгот, добавил он.

В текущих вариациях введение вклада для малоимущих сильно не улучшит их материального положения, уверен доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Если такое решение все же будет принято, то следует четко прописать критерии для граждан-претендентов на этот продукт, создать для банков единую базу, установить лимит по сумме и дать возможность снять их в любой момент при необходимости, добавил он.

— Доходность лучше привязать к уровню инфляции, пересмотр и актуализация которого происходят с регулярной периодичностью раз в месяц. Он больше приближен к реальной ситуации в экономике, — констатировал эксперт.

В бедноте и не в обиде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Вряд ли малообеспеченные слои населения заботит вопрос открытия вкладов, учитывая, что многие из них еле сводят концы с концами, усомнился сотрудник CMS Institute Николай Переславский. Даже если и так, то суммы, которые они действительно могут отнести в банк, настолько малы, что даже без субсидирования банки будут тратить всего 2–3% от выручки, оценил он. Малообеспеченной считается семья, в которой среднедушевой доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, то есть 11,9 тыс. рублей, напомнил он.

В Минэке «Известиям» сообщили, что за последние три года доля полученных доходов от процентов по депозитам физлиц стабильная и относительно невысокая, она составляет 1–1,3 трлн рублей, или 1,7% от совокупных денежных доходов населения. В Минтруде сообщили, что предложения ЦБ не поступали. В Минфине не ответили на запрос о том, поддерживает ли ведомство инициативу и готово ли рассмотреть механизм госсубсидирования.